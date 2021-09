Eric Clapton affronta la follia della COVID-19 con una nuova canzone di protesta: ‘This Has Gotta Stop’

Ashley Hill

L’iconico artista Eric Clapton ha ribadito il suo punto di vista anti-COVID-19 questa settimana, quando ha pubblicato un nuovo singolo a sfondo politico, “This Has Gotta Stop.”

Il pezzo in stile blues è stata pubblicato in un video musicale animato che mostra disegni che all’apparenza rappresentano l’oppressione, la tirannia e la mano pesante dei governi di tutto il mondo durante l’ultimo anno e mezzo di politiche sulla COVID-19. Figure senza volto appaiono nel video estasiate e dipendenti dai loro smartphone e dalle loro tv. Alcune figure tengono cartelli con le parole “liberty,” “stop” e “enough is enough”.

“Questa storia deve finire/ Quando è troppo è troppo / Non posso più sopportare queste stronzate,” canta il musicista 76enne in apertura del nuovo brano.

Il testo sembra rendere omaggio ai problemi che Claptona veva avuto dalla sua vaccinazione. All’inizio di quest’anno aveva riferito la preoccupazione di non poter più suonare la chitarra per le gravi reazioni che aveva avuto dopo che gli era stato somministrato il vaccino AstraZeneca.

“Ho avuto la prima iniezione di AZ [AstraZeneca] e subito ho avuto gravi reazioni che sono durate dieci giorni” ha scritto Clapton su Twitter. “Alla fine mi sono ripreso e mi è stato detto che ci sarebbero volute 12 settimane prima della seconda…”.

“Sapevo che qualcosa stava andando storto / Quando avete iniziato a dettare legge / Non riesco a muovere le mani / Mi bagno di sudore / Voglio piangere / Non ce la faccio più” canta Clapton.

Altre immagini nel video musicale suggeriscono che le politiche sulla pandemia stanno creando schiavi della razza umana. La risposta in musica di Clapton suggerisce che continuerà a combattere queste politiche draconiane, cantando: “Se volete la mia anima / Dovrete venire a buttare giù questa porta.”

Clapton ha fatto qualcosa di concreto, dal momento che, all’inizio dell’anno, aveva messo in chiaro che non avrebbe sopportato le ordinanze di vaccinazione da parte di politici assetati di potere, giurando che non averebbe partecipato a spettacoli dove fosse richiesta una prova di vaccinazione per potervi accedere.

‘Finally, a celeb with balls!’ Music icon Eric Clapton says he won’t play shows where vaccines are required https://t.co/bpIOj3KQ6x pic.twitter.com/XrCwjnKk39 — Conservative News (@BIZPACReview) July 23, 2021

“Voglio dire che non mi esibirò su nessun palco dove sia presente un pubblico discriminato,” ha scritto Clapton in risposta ad un annuncio del Primo Ministro britannico Boris Johnson che ordinava l’uso di passaporti vaccinali. “A meno che non ci sia una disposizione che permetta a tutte le persone di assistere, mi riservo il diritto di cancellare lo spettacolo.”

Le reazioni alla nuova canzone di Clapton sono state contrastanti, come ci si potrebbe aspettare in una politica che riguarda la pandemia, rivelando che molte persone sono ancora nella trance della politica dell’isolamento, ma altri si sono risvegliati nella consapevolezza che è necessario combattere per la libertà, anche durante una pandemia.

To be fair, “this has gotta stop” was my immediate reaction to hearing this shite. — (((Sara Gee)))⁷ ✡️ #FBPAZ (@saralikeclara) August 29, 2021

You get a bad beating here, Eric. But still I love your song and it for sure took a lot of courage to do it. For that I even respect you more. Keep on! — Ba-ché (@Bakuninsson) August 28, 2021

Too bad.

This marks THE END of my fascination with you.

I’m vaxxed, in a mask and in a hosp being treated for a nonCovid emergency.

I’m surrounded by stupid, nonvaxxed COVID patients who nearly got my bed.

I’m lucky; others won’t be.

SHAME ON YOU. — Sandy Green (@MamaGr3) August 28, 2021

Thank you Eric…

In Italy we have a real dictatorship… we are frustrated and almost hopeless. We are fighting, but people who have really understood are only a few… — MANUEL FVG🇮🇹 NO-CAVIAVAX (@MANUEL_FC1969) August 29, 2021

Easy listening song, good powerful lyrics. Good to see an artist write provocative lyrics just like they used too. The negative comments to the lyrics clearly don’t enjoy the likes of The Beatles, Dillion or other massive bands in history. — Ruffy Roy (@Ruffy_Roy) August 28, 2021

Alla fine dell’anno scorso, il musicista britannico aveva pubblicato una canzone anti-lockdown in collaborazione con Van Morrison intitolata “Stand and Deliver”. Il testo conteneva un messaggio cupo sulle politiche di lockdown.

“O la borsa, o la vita / Hai lasciato che mettessero la paura in te” e “Vuoi essere un uomo libero / O vuoi essere uno schiavo” sono due messaggi della canzone. “Magna Carta, Diritti Umani / La Costituzione cosa vale? / Sai che ci spremeranno al massimo, ah / Fino a farci davvero male / È questa una nazione sovrana / O solo uno Stato di polizia?”

Note a cura del traduttore

Per il testo tradotto in italiano della canzone “This has gotta stop” si veda il seguente link – https://www.nuovecanzoni.com/this-has-gotta-stop-eric-clapton/110044/

Per il testo tradotto in italiano della canzone “Stand and deliver” si veda il seguente link – STAND AND DELIVER (Eric Clapton-Van Morrison) con testo in italiano

https://www.youtube.com/watch?v=PgeM0kC_b5c

Fonte: https://www.bizpacreview.com/

Link: https://www.bizpacreview.com/2021/08/29/eric-clapton-takes-on-covid-19-overreach-in-new-protest-song-this-has-gotta-stop-1126333/

29.08.2021

Tradotto da NICKAL88 per comedonchisciotte.org