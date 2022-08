Due Zingari all’Inferno

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

di Salvatore di Talia

per Come Don Chisciotte

ANTEFATTO

Due Zingari cercano oggetti d’ogni tipo nei cassonetti della spazzatura della Città.

Un triste, ma purtroppo sempre più quotidiano spettacolo, conseguenza di quel…‘Buonismo’ che presto ci vedrà –quintessenziali “Rane Bollite di Chomsky”– completamente ESTINTI nelle nostre stesse Terre d’Origine.

‘BUONISMO’: il perfetto connubio tra una Classe Politica d’un certo orientamento e quella Curia che tanta parte ancora detiene nelle decisioni della ‘Res Publica’.

Qualcuno lo identificherebbe con una delle molte degenerazioni del ‘Catto-Comunismo’…

Il Sottoscritto, invece, per ragioni che in questa sede non intende dettagliare, è incline a parlare di Neo-Bolscevismo, una quantomai ripugnante, oltre che del tutto riprovevole, forma di Moderno Dispotismo fondata sul ‘Politicamente Corretto’. Si tratta –per capirci– di quel tipo di Dittatura dal Volto Buono(?) alla Mario Draghi, alla Roberto Speranza, alla Matteo Renzi, alla Enrico Letta, alla Massimo d’Alema; e, risalendo la Piramide (ma per oggi, deliberatamente, non risalendola del tutto), alla Klaus Schwab, Yuval Harari & Co., con il loro…‘salvifico’ “Great Reset” da “C-19” e la loro non-meno…‘umanitaria’ “Agenda 2030” caratterizzata dall’agghiacciante slogan: «Non avrai niente e sarai felice!»; nel senso che si accaparreranno tutto…‘Loro’, in perfect Bolshevik-Style.

PREMESSA

[Parte di questa Premessa costituisce una rielaborazione di quella che è l’introduzione ad una Serie di miei semplici Articoli per…‘Non-Iniziati’ che ha appena preso avvio sulla rivista “EreticaMente” con il titolo sarcastico di: “Una Paura alla Settimana” [1]. In siffatti Articoli, premurandomi di rifarmi dapprima alla ‘Paura delle Paure’ dell’ultimo triennio, la…Falsa Paura del “C-19” (“C-19” che, tra le sue molteplici funzioni, ha avuto anche e proprio quella di…distrarre dai problemi reali), ad ogni uscita –per contrasto– presento una…Paura ‘Vera’. Un esempio fra i tanti: L’imminente “Genocidio per Sostituzione” che attende, inesorabile, le Popolazioni Autoctone d’Europa].

Probabilmente non tutti i Lettori conosceranno il neologismo americano di connotazione slang: ‘NORMIE’, pur essendo, questo –almeno in linea teorica– in uso dai lontani Anni ’50. È anche vero, però, che ‘Normie’ è asceso alle glorie dell’Olimpo soltanto con l’inizio del Terzo Millennio e l’avvento dei Social Network. È in particolare con la seconda decade del 2000 che ‘Normie’ –tipicamente riferito a: “Una persona allineata col MainStream” e come tale molto…’nella norma’ (non a caso la derivazione etimologica è dall’aggettivo: ‘Normal’)– è stato adottato a vero e proprio vessillo da certi gruppi controcorrente, o sedicenti tali. Potendo rivestire –a seconda del contesto– sia una valenza di sostantivo che di aggettivo, ‘Normie’ viene utilizzato per lo più a scopo denigratorio, essendo considerato da questi gruppi come sinonimo di: ‘Basic’, di: ‘Blue-Pilled’(*), talvolta anche di: ‘SnowFlake’. Esso viene dunque recepito alla stregua di un contrario (o…antonimo) di quel sempre-glorioso: ‘Red-Pilled’(*) di ‘Matrix…iana’ Memoria. (Niente a che vedere col noto primo piatto di Fine-‘800 originario di Amatrice).

Ebbene: sono perfettamente al corrente del fatto che i Lettori di “Come Don Chisciotte” sanno già ‘tutto’ (o…quasi tutto) in tema di ‘Red Pill’ e –in modo particolare– riguardo a come non cadere preda dello squallido Regno di…‘Normiedom’ (sennò non ci troveremmo qui a disquisire); ma sono altresì consapevole che una delle sfide più complesseche ci è dato di affrontare è proprio quella di cercar di comunicare questa nostra…‘Gloriosa Diversità’ al Resto del Mondo.

Chi vi scrive, in qualità d’autore e di analista geopolitico ‘contro’, è il primo ad essersi dovuto capacitare dell’esistenza di quest’assai difficile, per non dire quasi del tutto…impenetrabile barriera:

Noi, ovverosia i…‘Risvegliati’, e gli…‘Altri’.

Il rischio che corriamo, se mai fosse necessario sottolinearlo, è di ‘suonarci il violino a vicenda‘; quello che gli statunitensi descrivono come: “Preaching to the Choir” e i britannici identificano invece con la più ‘sapida’ variante: “Preachingto theConverted”; quest’ultima espressione, in particolare, talmente ovvia da non necessitare traduzione.

Il problema sorge quando ci troviamo (per adottare la frase idiomatica summenzionata) a NON predicare più ai…’Convertìti’. E l’aspetto davvero irritante è che i…‘Non-Convertiti’ (in realtà, purtroppo, convertìti,sì, e da tempi immemorabili, ma alla sordida ‘Religione di Stato’), o…’Normie‘ che dir si voglia, possono assumere le fin-troppo familiari sembianze dei nostri stessi coniugi, dei nostri figli, dei nostri genitori, dei nostri fratelli e sorelle, dei nostri colleghi di lavoro più stretti e (perché no?) anche dei nostri amici più cari. Sebbene, ormai, tradizione vuole che gli Amici ‘Lberal-Democrat’ (alias: i…‘Normie’ per antonomasia) tendano a recidere brutalmente tutti i ponti con i loro…’cattivi’ e…’riprovevoli’ –per non dire addirittura…’indegni-di-vivere’– ex-amici ‘red-pilled’. (A proposito di qual’è il vero voltodella ‘Democra-Zia’, nella società d’impronta tutta ‘Cultural Marxist’ e ‘Politically Correct’ in cui ci troviamo oggi immersi!).

È sulla scorta di queste importanti (ma potrei senz’altro dire cruciali) considerazioni, che vi propongo adesso unabreve storia vera, scritta espressamente per poter far breccia sui nostri altrimenti –come noto– assai poco…‘espugnabili’ Amici ‘Normie’.

Tutto questo, al fine di cercar di fare arrivare anche a loro, i ‘Normie’, ciò che per noi è assolutamente scontato ed ovvio. In fondo, a ben pensarci, se anche riuscissimo a far aprire gli occhi ad un ‘Normie’ su trenta, il nostro successo sarebbe comunque molto superiore rispetto al ricevere il plauso di 100, 1000, o anche…10000 Confratelli e Consorelle Like-Minded [2].

Scopo del seguente mio ‘Normie-Messaggio’, allora, è fornire qualche utile spunto a voi, Lettrici e Lettori, per comunicare in modo semplice e diretto (e, perché no, all’occorrenza anche piuttosto divertente) con quell’80-85% di NON -risvegliati da cui –volenti o nolenti– vi trovate ad essere circondati. Sì…Certo: potreste farlo (e già lo farete, ne sono sicuro) in totale autonomia e con parole vostre, ma –come dicevo– l’impresa è a dir poco ardua.

Non mi resta, allora, che augurare a tutti voi, amici e ‘colleghi’ Lettori di “Come Don Chisciotte”, un felice e proficuo operato di ‘apertura-occhi’dell’amico e/o del parente ‘normie’ di turno. Spero che questo mio breve e volutamentesemplicissimo Racconto possa costituire lo spunto per una fruttuosa serie di…‘Pillole Rosse’ [3] che –di comune accordo– con ‘sacro’ zelo ci adopereremo a distribuire e coraggiosamente…somministreremo a quella vasta,troppovasta, porzione di: «Mondo che ancor dorme».

IN MEDIAS RES

[Da questo momento in poi è probabile che si noterà il sopraggiungere d’un cambio di registro, corrispondente a quell’annunciato linguaggio semplice e diretto –non-privo d’una bonaria dose di provocazione a tratti un po’…entertaining– con cui ritengo sarebbe opportuno che noi ‘Risvegliati’ ci sforzassimo di rapportarci ai ‘Normie’ suddetti. Una missione, questa, tanto ingrata quanto imprescindibile, se vogliamo soltanto sperare di far volgere in nostro favore quei famigerati, ma –ci piaccia o no– così…necessari ‘Numeri’ di cui sopra].

Due Zingari.

Un ‘Lui‘ e una…’Lei‘. Età: ca. 30 anni a testa.

Ore 15:30 del giorno 24 del mese di luglio più dannatamente…torrido che l’Italia Centrale abbia mai conosciuto dai tempi del Sommo Poeta e della sua Beatrice: questo nostro triste, triste luglio 2022, parafrasando quella…“Canzone Triste” di Ivan Graziani [4] che sicuramente Dante(**) gradirebbe, poiché il suo vero titolo è in realtà “Firenze”. Il mio pensiero non può non portarsi alla preannunciata, devastante ‘PanDemenza’ del prossimo settembre-ottobre 2022, tra soli due mesi, PanDemenza che ci vedrà nuovamente tutti quanti… SCHIAVI di quella Dittatura Sanitaria che –ormai lo sanno anche i vaccinati alla quarta dose– è…tutt’altro che meramente ‘sanitaria’. Una schiavitù, m’azzardo a ipotizzare, su modello australiano, quando non addirittura d’impronta più squisitamente cinese. (In fondo, vista la sconcertante varietà dei precedenti, c’è solo l’imbarazzo della scelta).

Un sole che non dà tregua a nessuna creatura terrestre –piccola o grande che sia, vegetale o animale– da settimane e settimane. A quest’ora, in particolare, il termometro segna 37°C all’ombra.

È domenica. Di Zingari ne ho visti e ne vedo a bizzeffe. Ciò, soprattutto a causa della particolare zona di periferia dove attualmente vivo, nelle cui vicinanze si trova un Centro di…’Riciclaggio’ Metalli (roba rigorosamente…illegale, è ovvio, ancorché ufficiosamente e…‘buonisticamente’ tollerata da anni) famigerato per emettere frequenti esalazioni tossiche delle quali è possibile ‘beneficiare’ fino ad un chilometro di distanza, se il vento fa tanto di collaborare. Sì, perché pare che sia questa la comprovata…‘Tecnica Zigana’ per scindere il prezioso rame (o l’alluminio, o l’ottone…a seconda) dalle componenti plastiche a cui esso, sovente, si trova congiunto.

Ma l’aspetto che mi ha davvero sconvolto e sul quale intendo portare la vostra attenzione, è un altro.

Il…’Lui‘ della coppia, quello dal lookdecisamente più esotico (Sud-Est Asiatico/Continente Indiano, direi, a giudicare da tratti somatici e colore ‘biscottato’ della pelle), laddove la…’Lei’ ha una parvenza più convenzionalmente ‘Rumeno/Medio-Orientale’, il…’Lui’ della coppia –dicevo– si trova completamente… DENTRO al cassonetto stesso, nelle condizioni climatiche ‘ad-altissimo-rischio’ appena descritte. Mai visto niente di simile in vita mia! La ‘Lei’ gli tiene aperto il coperchio per non farlo definitivamente soffocare e, al tempo stesso, si premura di farsi passare gli ambìti ritrovamenti dal ‘Lui’ di volta in volta eroicamente sottratti alla discarica.

‘Soffocare’, ho detto; non a caso.

Ve lo immaginate? Trovarvi dentro ad una delle…’cose’ più sudicie, maleodoranti ed…infette al Mondo? Voi, che ormai vi siete abituati a disinfettarvi ritualmente le mani –meglio se per…trevolte consecutive, ad imitazione della Santissima Trinità– anche e…proprio quando entrate in chiesa, al posto dell’Acqua Santa?(I più religiosi, forse, rileveranno che il fatto che questo ‘Rito del Cassonetto’ abbia luogo di domenica…non è un caso).

Dulcis in fundo: questo sole inclemente starà approssimandosi facilmente ai 45°C, per chi ha tempra e sfrontatezza da potersi esporre alla sua azione diretta.Insomma: il classico contesto da ‘uovo-fritto-sul-cofano-della-jeep’, per capirci, orgogliosamente esibito su “YouTube” dal non-meno classico Ranger della “Death Valley”, in California.

Ribadisco che quest’assurda ‘Caccia al Tesoro’…non sta avendo luogo dentro ad un contenitore per carta e cartone, e neppure in una campana del vetro e della plastica, bensì all’interno di uno di quei cassonetti…’trucemente’ generici, di quelli che non vengono lavati né ‘igienizzati’ ab Urbe condĭta (a proposito del vostro glorioso ‘Disinfettante-come-Acqua-Santa’); dai tempi, cioè, della fondazione di Roma.

Ma consentitemi adesso di…ehm…‘intrattenervi’ un po’. Vale, infatti, la pena ricordare che il nostro Zigano ‘Eroe’ si trova per l’occasione immerso in: feci canine, lettiere feline ed aviarie ‘tutto-compreso’ (“Mangia-e-Bevi”?), ratti morti e…vivi, pannolini di bebè e pannoloni della…nonna, assorbenti interni ed esterni ‘fine-carriera’, preservativi (bucati?), le misere spoglie del gatto di casa morto ben 17-enne due giorni prima, i bendaggi delle piaghe da decubito del bisnonno allettato, tamponi “C-19” usati, siringhe…’non-si-sa-e-non-si-dice’, scarti di cucina i più vari-ed-eventuali, olii sintetici, veleni tout court e…’chi-più-ne-ha-più-ne-metta’. Il tutto, ad un livello di fermentazione e di…pu-tre-fa-zio-ne cui non si assisteva appunto dai tempi della Battaglia di Montaperti, uno dei più sanguinosi eventi bellici del Medioevo, risalente ad un senz’altro…’caloroso’ 4 settembre 1260: esattamente 762 anni, 1 mese e 11 giorni da oggi. [«Lo strazio e ‘l grande scempio che fece l’Arbia colorata in rosso», Dante(**), “Inferno“, Canto X, v.: 85-87].

Ora…I numerosi…’Buonisti‘ in ascolto (reduce da Montaperti, è come se adesso me li vedessi tutti quanti schierati davanti, a mo’ di Milizia, col loro…‘Dito/Lancia’ minacciosamente puntato contro di me) saranno già lì a dire: «Poverino! Che Destino orrendo!»; quando non, addirittura: «Ma guarda quest’Italia inaccogliente e senza-cuore che permette a certi suoi…’Figli Adottivi’ di ridursi in simili condizioni!».

Memore della celeberrima frase: «Ponti, non muri!» proferita da un notoriamente assai…’murato’ Bergoglio (il Vaticano, chissà perché, proprio come Israele è una delle realtà più protette e…’schermate’ al Mondo), il nostro Buonista concluderà con l’immancabile: «È evidente che non siamo abbastanza tolleranti: bisogna accoglierne di più! Bisogna accoglierne di più!». Bisogna accoglierne di più?! No comment. (Ma…andiamo avanti, ché è meglio).

Ecco…Io, che buonista, come forse avete capito, nonsono, v’invito invece a riflettere su di…un aspetto che –in assenza del parere d’un…’Guastatore’ mio pari– rischierebbe di sfuggirvi del tutto. Permettete che mi spieghi…

Provate a rispondere alla seguente domanda. Per quanti soldi sareste disposti ad introdurvi in un cassonetto dei rifiuti in… QUELLE specifiche condizioni? Non solo: rimanendoci dentro, a coperchio semi-chiuso, per la… MEZZ’ORA necessaria a scandagliarne nel dettaglio –a mano nuda e a bocca scoperta (altro che guanti di lattice e mascherina sanitaria, Amici ‘Acquasantisti’!)– tutti gl’innumerevoli…’Tesori’ ivi nascosti? Sì…Proprio come, mirabilmente, sta facendo il…’Lui’ della non-poco zingaresca coppia in questo momento? Non so voi, ma io –un tempo un igienista ‘niente-male’ adesso, tuttavia, completamente…surclassato dagli ‘Acquasantisti del Disinfettante’ di cui sopra e come tale diventato…“L’Ultimo degli Zozzi”– io non accetterei €20.000, allo scopo.

€20.000 contro sì e no €5-7, se il nostro ‘Lui’ avrà fortuna con la rivendita del suo sudato Tesoro: Capite dove voglio arrivare?

Questa è gente disposta a tutto;e mi dispiace per i Buonisti in ascolto, i quali –lo so– non perderanno l’opportunità per sottolineare la specchiata…onestà del nostro ‘Lui’ nel guadagnarsi il proprio pane quotidiano. (Certo…più onesto di Draghi e di Speranza, di sicuro; ma: 1. Non ci vuole molto e…2. Non è questo il punto).

Volete mettere? Questa gente arriva qui all’insegna dell’illegalità (sapendo che ’99-su-100′ la passerà liscia, vista la reputazione dell’Italia in materia), vive di espedienti, spesso bivacca (e…si accampa!) in parchi pubblici; il tutto, mentre riceve ogni tipo di sussidio e di aiutodai Comuni italioti da cui viene…’accolta’: argent de poche, buoni alimentari, assistenza medica, scolarizzazione e mensa scolastica gratuite per i numerosi figli, Reddito di Cittadinanza, buoni maternità, spesso anche un solido…Tetto; per non parlare di quell’assai golosa carità esentasse da parte dei soliti…’Acquasantisti’.

Ma soprattutto, come abbiamo appena visto, questa è gente disposta ad andare all’Inferno(letteralmente!); salvo poi, se non ci lascia le penne, uscirne più ‘corroborata’, più spavalda e più arrogante di prima.

Come ho accennato in apertura, andiamo verso tempi duri, tempi…molto duri.

La medesima‘LONGA MANUS’ che ci ha dato la Saga del “C-19” (e, conseguentemente, quel…folle-folle-folle ‘esperimento transgenico’ travestito da…vaccino), è dietro alla Farsa dell’Ucraina e all’inflazione galoppante; a parere di molti Analisti è dietro allo stesso, grave…fenomeno della siccità (il ‘Climate Control‘ fu menzionato per la prima volta come una realtà concreta e attuabile da John F. Kennedy alla fine degli Anni ’50) e presto, si ha ragione di temere, sarà dietro ad una deliberata…carenza alimentare e idrica, con relativi razionamenti ‘stile-tempo di guerra’. (A proposito: niente di meglio che una bella recrudescenza ad hoc del “C-19”, verso ottobre –dopo l’Ucraina e l’inflazione– per poter…’giustificare’ quest’ultima, fondamentale tappa).

Sappiate solo questo: negli Stati Uniti (purtroppo l’anteprima di quasi tutto ciò che, nel bene e nel…male, è destinato ad arrivare qui da noi in Europa) sono…’casualmente’ andati a fuoco nel giro delle ultime settimane più di 100importantiimpianti di produzione alimentare (tutti incendi dolosi, of course). Nel giugno scorso, in Kansas, sono morti più di 2000 capi di bestiame, tutti quanti facenti parte della stessamandria, per: «Eccesso di caldo e umidità». Non era mai accaduto dai tempi di George Washington, ma –ovviamente– i soliti Media faziosi ed asserviti hanno giustificato il tutto col non-poco opportunistico refrain: «È colpa del Riscaldamento Globale!».

Tutte queste ‘Turpi Manovre‘, per chi ha gli occhi aperti, servono lo scopo di controllare sempre più e sempre meglio quest’umanità-mandria (per restare in tema); giacché è esattamente in questa maniera e…nient’altro che in questa maniera che veniamo tutti quanti considerati ai famigerati vertici di quella famigeratissima Piramide di Comando di cui oggi, deliberatamente, non parlo: una mandria di bestiame da sfruttareindiscriminatamente e, quando necessario, da…eliminare a piacimento.

Capite, allora, come, in tempi di carestia, quando perfino gli Onesti (quelli…veri), com’è ampiamente dimostrato dalla Storia si spingono, riluttanti, a delinquere pur di poter sfamare –letteralmente– i loro figli, chi è già avvezzo all’Inferno (vedi sopra) non esiterà a commettere… I CRIMINI PIÙ EFFERATI . Tanto più che costui non avrà niente da perdere, in quanto in NOI , le Popolazioni Autoctone d’Europa –quei popoli, cioè, stanziati da 3000 anni sul Territorio (lo grido ad alta voce per chi, tra voi Lettori, si sentisse ancora così…’buono’ da doversi tappare le orecchie alla scomoda rivelazione)– vede e sempre-più, ahimé…vedrà solo unnemico, qualcosa di misteriosamente e di sconvenientemente ‘alieno’; un…intralcio da eliminare sul percorso, insomma. (Dopo la morte di George Floyd del 25 mag. ‘20 a Minneapolis e in séguito alla cosiddetta…’occupazione’ del Campidoglio U.S.A. del 6 gen. ‘21 a Washington, siamo giunti adesso allo storico…climax di quest’orchestrata Propaganda di…“Odio verso l’Uomo Bianco” [5]).

Rispetto per la cultura e per le tradizioni del luogo? Scordatevelo! Questi individui non sanno distinguere il Pantheon dal nuovo Mega-Store della “Lidl” (preferendogli, comprensibilmente, quest’ultimo). Figuriamoci, allora, il rispetto per quel Popolo i cui Avi hanno direttamente contribuito alla…creazione di tale cultura e di tali tradizioni, Popolo dal quale –fosse necessario ricordarlo– essi sono stati cortesemente e generosamente (oltre che del tutto…stupidamente, aggiungo io) ospitati.

Se, poi, considerate che in Italia è ritenuto “Eccesso di Legittima Difesa” chiudere a chiave nel ripostiglio di casa il ladro còlto in flagrante in attesa dell’arrivo della polizia (negli U.S.A. si pecca del difetto opposto: in molti Stati è infatti permesso di…sparare a sangue freddo al malcapitato non appena egli abbia varcato la vostra soglia), allora capite che –lungi dal poter parlare di ‘Effetto-Deterrenza’– qui è molto più corretto identificare un eclatante…’Effetto-Incentivazione‘, concepito ad hoc affinché l’attuazione di quest’… INFERNO possa realizzarsi nel pieno del suo perfido, nonché strategicamente…genocida furore.

(Non cominciamo nemmeno a parlare del cosiddetto “Reato d’Odio“, legato a quella davvero…perversa Legge n°205/1993, la “Mancino-Modigliani“, che fornisce una totale e pressoché inappellabile protezione a…chiunque possa rivendicare un qualsivoglia fattore di…’Diversità’ Razziale, per ladro o assassino ch’egli sia).

Aspettate che scarseggi il cibo dagli scaffali dei supermercati per tre giorni (bastano… T-R-E soli giorni!), e…Ne vedrete delle belle.

Non avete voluto mettere il metaforico…’lucchetto‘ ai confini delle vostre Nazioni? (Della serie: invasione scriteriata dal Terzo Mondo e…”Convenzione di Schengen” a gogò?). Avete ingenuamente creduto che il fazioso e astutamente…iper-globalista slogan: «Ponti, non muri!» fosse la soluzione di tutto? Allora sarà bene che vi affrettiate a mettere portoni blindati efficientissimi a proteggere…casa vostra e i vostri cari; meglio ancora se abbinati a cancelli interni (non-meno blindati, sia chiaro) a difesa delle vostre preziose camere da letto, non si sa mai. [Quest’ultima, se non si fosse capito, è una diretta allusione a ciò che sono oggi costretti a fare i ‘Boeri’ del Sud Africa (e…non solo i Boeri) per proteggersi dagli…’attacchi-a-machete‘ perpetrati nottetempo dai non-proprio-gandhiani…‘Figli Spirituali’ di Nelson “Pugno-Chiuso” Mandela].

A proposito di…’Differenze Culturali‘.

‘Genetica-Mente’,

vostro

Salvatore di Talia



NOTE:

[1] Cfr.: S.d.T., “Una Paura alla Settimana“, n°1, “Sostituzione Etnica”: https://www.ereticamente.net/2022/08/u-n-a-p-a-u-r-a-a-l-l-a-s-e-t-t-i-m-a-n-a-d-i-salvatore-di-talia.html

[2] ‘Like-Minded’: ecco un altro bell’…‘anglo-termine’ che non trova riscontri diretti, in italiano, ad indicare…piena affinità di pensiero e d’intenti tra due o più individui.

[3] ‘Red-Pilled’, come quasi tutti sanno, è un’espressione ormai entrata nel discorso comune in séguito alla famosa ‘Pillola Rossa’ che Morpheus porge al protagonista, Neo, nell’iconico film “The Matrix” (1999), e che consente a quest’ultimo un’impietosa visione…‘non-filtrata’ del Mondo circostante, al di là delle facili lusinghe della Matrix (cfr.: https://www.youtube.com/watch?v=ECamB0bcQsY , min.: 01’49”)

[4] Ivan Graziani, “Firenze” (“Canzone Triste”), 1980: https://www.youtube.com/watch?v=AK34IDIlACg . Com’è accaduto con esempi più celebri di questo (uno per tutti: “Nel Blu Dipinto di Blu”, alias: “Volare”), il ritornello (min.: 01’29”) finisce per assurgere a titolo…‘di diritto’ della canzone stessa.

[5] L’ancor giovane e carismatico californiano Adam Green (“Know More News”), assieme al suo mentore, Prof. Christopher J. Bjerknes, è forse il più competente, geniale e…attivo ‘Contro-Biblista’ in circolazione, nonché uno dei massimi esperti (e critici) di Egemonia Ebraico-Sionista. Mr. Green non solo non s’identifica con nessun Movimento ‘Estremo’, ma è tra i pochi che operano nel settore a…ripudiarerisolutamente ogni siffatto tipo di affiliazione. È dunque in forza di questa sua eccezionale obiettività che va molto ammirato il davvero coraggioso –ancorché, lo riconosco, lungo (min.: 134’55”)– video-documento da Adam Green recentemente (2 ago. 2022 ) diretto e condotto riguardo al fenomeno della crescenteviolenza perpetrata dai ‘Neri’ nei confronti dei ‘Bianchi’ negli U.S.A. (e, in minor parte, anche in Europa e in Italia). Ne raccomando spassionatamente la (ahimé, spesso…tutt’altro che piacevole) visione a tutti i Lettori, conuna costruttiva ‘provocazione’ per loro: se negli Stati Uniti, dopo centinaia d’anni di…‘convivenza’ tra razze e culture le più varie, ancora si verificano queste forme di aberrazione (in particolare proprio dopo la morte di George Floyd, grazie a “Black Lives Matter” e al malcelato appoggio di Governo e Media alle efferate e criminali azioni che “B.L.M.” ha perpetrato a tappeto in tutte le principali città d’America), riuscite ad immaginare che cosa ci attende in un’Europa (e in un’Italia!) in cui il tanto-vagheggiato e non-menoipocritamente esaltato…‘Multi-Cultural’ è poco più che agli albori?

Ecco il link al summenzionato video “BitChute” di Adam Green: https://www.bitchute.com/video/cB1ZwCDFD18Y/ . Non occorre una buona padronanza dell’inglese (sebbene essa sia caldeggiata, a causa della natura cruciale dei contenuti) per comprendere ciò che i soli vostri…occhi rileveranno ad un primo sguardo. Dice Adam Green:«Lungi dal voler fomentare qualunque tipo di ‘razzismo’, la mia sofferta decisione di venire a capo di questo video-documento vuole avere la sola funzione di dare finalmente una voce alla Categoria oggi maggiormente presa di mira [su…tutti i possibili fronti: non certo da un mero punto di vista di violenza fisica –N.d.T.] e al tempo stesso meno protetta al Mondo: l’Uomo Bianco d’Origine Europea». Mr. Green ci fa notare che secondo la stra-potente, pre-potente e non-meno arrogantemente ‘di parte’ ma purtroppo sempre-più…tentacolare “ADL”, ad esempio, qualunque tipo di discriminazione e di violenza esercitato contro i ‘Bianchi’ non è neppure degno di rientrare nella definizione di ‘Razzismo’, poiché, sostiene “ADL”: «Storicamente, non può esistere alcuna forma di razzismo ai danni dell’Uomo Bianco”». L’…“Anti Defamation League” (stridente ossimoro per: “Lega Contro la Diffamazione”) nacque nel 1913 come diretta emanazione della società segreta ebraico-sionista “B’nai B’rith”; guarda-caso: lo…stesso anno della fondazione di quella vera e propria associazione a delinquere internazionale rispondente al nome famigeratissimo di “Federal Reserve System”, alias: la…“Fabbrica dei Dollari” (tutto il Mondo sta facendo le spese del perverso sistema di ‘Schiavitù da Debito/Credito’ proprio della “Federal Reserve” e dei suoi vari…‘Globo-Partner’!), e di quel “Bureau of Internal Revenue” che ebbe il ‘merito’ d’imporre…laprimatassazione sul reddito nell’intera storia degli Stati Uniti.