Arabia Saudita – Questa “Notte dei Lunghi Coltelli” è colpa del Panico

Ieri il clan di Salman che governa l’ Arabia Saudita ha messo in scena la sua Notte dei Lunghi Coltelli per purificare lo stato da ogni potenziale concorrenza. Il re saudita Salman e suo figlio, quel pagliaccio del Principe Mohammad bin Salman hanno avviato una grande ondata di arresti tra i più alti ranghi di principi e ufficiali. Parte di questo colpo di stato interno è servito anche a confiscare enormi beni finanziari a vantaggio del clan Salman.

Le precedenti dimissoni forzate del primo ministro libanese Saad al-Hariri probabilmente hanno avuto qualche relazione con gli eventi dell’altra notte. Il primo ministro israeliano Netanyahoo ha appoggiato quelle dimissioni e questo garantisce che Hariri non ricoprirà mai un ruolo di primo piano in Libano.

In Arabia Saudita undici principi, compresi i figli del defunto-re Abdulla, più di trenta tra ministri ed ex ministri, nonché i capi delle tre più importanti reti TV sono stati presi in custodia o messi agli arresti domiciliari. Il comandante della Guardia Nazionale Principe Mitieb Bin Abdullah è stato sollevato dal suo incarico e sostituito da principe Khalid Bin Abdulaziz al Muqrin. (La Guardia Nazionale era l’ultimo centro di potere dell’ intelligence e del security ancora controllata dal ramo degli Abdullah della famiglia al Saud).

Una purga precedente lo scorso luglio aveva detronizzato il principe ereditario Nayaf e lo aveva sostituito con il giovane Mohammad Bin-Salman. Poi il ramo dei Nayef della famiglia al-Saud è stato rimosso da tutti i centri di potere e ieri il ramo degli Abdullah ha fatto la stessa fine. Con questa seconda purga i tirapiedi del clan di Salman hanno rimpiazzato gli ultimi funzionari cacciati.

In questo modo il ramo della famiglia Salman dell’attuale re e del principe-clown ha eliminato ogni potenziale concorrenza interna, invertendo la tendenza del modello di consenso che era stato il fondamento della regola della famiglia saudita per tutto lo scorso secolo. Sono decine di migliaia le persone dei clan che godevano della protezione dei principi e dei funzionari rimossi che non si limiteranno solo a sedere negli ultimi posti ma che vedranno anche evaporare le loro fortune.

Un effetto di queste purghe, quindi, sarà la concentrazione della ricchezza saudita nelle mani della famiglia dei Salman.

Una delle persone arrestate è quello che dovrebe essere il sesto uomo più ricco del mondo, il principe Al-Waleed Bin Talal (video) che possiede (possedeva?) un patrimonio netto tra $ 18 e $ 32 miliardi di dollari. Al-Waleed si è scontrato in pubblico con il presidente Usa Donald Trump. Al-Waleed è (è stato?) il maggior azionista del Citygroup, quello che selezionò Barack Obama tra i vari candidati, prima di ricevere il Bailout – un salvataggio enorme del governo. Altra vittima è stato Bakr bin Laden, fratello di Osama Bin Laden, presidente del gruppo Binladin Saudita e quinto uomo più ricco del paese.

Il pretesto ufficiale per la purga sono accuse di corruzione che risalgono al 2009, ma questo sotterfugio finanziario permetterà alla casa dei Salman, che governa oggi, di confiscare la ricchezza degli accusati, per cui questo raid vale qualche decina di miliardi di dollari. E’ stato istituito un nuovo comitato anti-corruzione – sotto il controllo del principe-clown Mohammad bin Salman – comitato che ha poteri dittatoriali e può congelare e confiscare qualsiasi attività finanziaria che reputi degna della sua attenzione:

Può prendere tutte le misure che ritenga necessarie per contrastare chiunque sia coinvolto in casi di corruzione pubblica e può confiscare tutto ciò che ritiene essere proprietà di persone, entità, fondi, beni mobili e immobili, in patria e all’estero, per restituire fondi al tesoro dello Stato e può registrare proprietà e beni in nome della proprietà statale.

Quanto è successo in Libano e a Riad sarebbe stato impossibile senza l’approvazione e l’appoggio degli USA. Alla fine di ottobre il genero il consigliere senior di Trump, Jared Kushner, ha fatto una visita senza preavviso in Arabia Saudita. In un tweet Donald Trump, ha giurato fedeltà al cerchio Wahhabita e ha stabilito il prezzo per il suo consenso e per la sua collaborazione:

Donald J. Trump‏ @realDonaldTrump – 12:49 PM – 4 Nov 2017 – Would very much appreciate Saudi Arabia doing their IPO of Aramco with the New York Stock Exchange. Important to the United States! (Sarebbe molto apprezzato se l’Arabia Saudita facessa una Offerta Pubblica per la Aramco alla Borsa di New York. Sarebbe importante per gli Stati Uniti!)

Una prima iscrizione del conglomerato petrolifero della Aramco alla NYSE concederà al governo USA una autorità statutaria e giuridica sulla azienda più preziosa del mondo.

Anche ieri sera forze Yemenite hanno sparato un missile a medio raggio dal nord dello Yemen verso l’aeroporto di Riyadh, un obiettivo a 1.000 chilometri (660 miglia) di distanza è impressionante e senza precedenti. La difesa aerea saudita che usa sistemi Patriot USA per mezzo di contractors, ha lanciato quattro missili intercettori (video) contro il missile Yemenita in arrivo. I Sauditi affermano che uno degli intercettori abbia raggiunto il bersaglio. Una colonna di fumo è stata vista alzarsi dall’aeroporto (video), ma non è possibile dire si sia trattato del missile che ha colpito il suo obiettivo o di una intercettazione.

Che la capitale saudita possa essere colpita sarebbe un altro shock per molti sauditi e scoraggia gli investimenti in Arabia Saudita.

I missili yemeniti, sparati dall’esercito ufficiale dello Yemen sotto l’ex presidente Saleh, possono avere la loro origine in Iran. Ma potrebbero anche essere vecchi missili comprati dallo Yemen altrove, decenni fa, ma i sauditi daranno sicuramente la colpa all’Iran senza spiegare che questi missili potrebbero essere stati contrabbandati forzando il loro stretto blocco messo tutto intorno a questo piccolo paese che continua a resistere.

E’ difficile che il lancio di questo missile sia correlato alle dimissioni di Hariri o alla purga di Riyadh. Ci vogliono giorni per gli Yemeniti a preparare i missili e a lanciarli. Potrebbe essere stata una rappresaglia per il devastatante attacco aereo fatto dai Sauditi di mercoledì scorso in un mercato all’aperto nella provincia di Saada nel nord dello Yemen, dove, secondo fonti Yemenite, sono state uccise più di 60 persone. Dopo che il lancio del missile su Riyad, aerei sauditi hanno nuovamente bombardato la capitale yemenita, Sanaa.

Dal momento che l’inetto Re Salman, si è seduto sul trono di Riyadh, il suo spietato figlio di 32 anni Mohammad bin Salman ha assunto il controllo di tutti i rami dell’Arabia Saudita. Il regno di Saudi ha lanciato una guerra contro uno Yemen indifeso e ha dato il suo appoggio a al-Qaeda, all’ ISIS e ad altri “ribelli” contro i governi dell’Iraq e della Siria. Ha diviso il Gulf Cooperation Council attaccando il Qatar.

Dopo uno stallo in Yemen e in Qatar, ora sta perdendo in Iraq e in Siria, ma sta cominciando una guerra contro Hezbollah in Libano, ma nessuna di queste sua sanguinose iniziative ha raggiunto l’obiettivo di indebolire l’influenza del suo odiato nemico iraniano. Tutti hanno aiutato l’Iran per mantenere solida la sua posizione.

La situazione finanziaria dello Stato saudita non è buona, anche se davanti agli applausi di tutto il codazzo occidentale, Bin Salman ha annunciato una liberalizzazione economica, sociale e religiosa dell’Arabia Saudita, ma poche, o niente, delle grandi promesse fatte, sono state mantenute.

La purga di ieri può essere percepita come una mossa dovuta al panico. Tutti gli sforzi fatti dai Bin Salman sono falliti. Il successo del missile che ha colpito l’aeroporto di Riyadh lo sottolinea solamente. È un uomo sotto pressione, ma non è capace di reagire mentre la resistenza interna sta crescendo.

Quando Hitler fece la sua Notte dei coltelli lunghi contro l’ala socialista del partito, la sua carriera ed il suo potere politico erano in ascesa, il paese era in pace, la sua reputazione internazionale stava crescendo, l’economia stava recuperando e la maggioranza della gente lo approvava. Il remake di Bin Salman di quella notte arriva mentre tutte le sue iniziative stanno fallendo e ci sono forti dubbi che quel consolidamento che sta cercando, incontrerà lo stesso successo.

Fonte: http://www.moonofalabama.org/

Link: http://www.moonofalabama.org/2017/11/saudi-purge.html#more

5.11.2017