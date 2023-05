Monta la protesta dal basso: “Il Governo dimissioni i vertici AIFA e ISS”

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Ultime Notizie"

di Valentina Bennati

comedonchisciotte.org

In seguito a recenti servizi giornalistici della trasmissione Mediaset ‘Fuori dal Coro’, Associazioni, Professionisti e singoli cittadini hanno inviato una lettera al Governo per chiedere le dimissioni o la revoca degli incarichi ai vertici dell’Agenzia Italiana del Farmaco e dell’Istituto Superiore della Sanità e l’apertura di un provvedimento disciplinare al loro carico.

In particolare la lettera in questione fa riferimento al grave contenuto delle mail intercorse fra l’ex Direttore Generale dell’AIFA Magrini e il Presidente dell’ISS Dott. Brusaferro e tra la dott.ssa Anna Rosa Marra (che ha guidato la farmacovigilanza AIFA durante tutto il periodo del Covid e che dal 25 gennaio 2023 è alla guida dell’Agenzia Italiana del Farmaco fino al nuovo assetto definito dal Decreto Legge n. 169 del 2022) e alcuni collaboratori di AIFA, mail dalle quali risulta che c’è stata volontà di “cancellare dati pubblici sul numero ed entità degli effetti avversi prodotti dai c.d. vaccini” e che “si è perseverato nella vaccinazione dei soggetti già guariti dalla COVID-19, giungendo anche a imporla attraverso i noti obblighi, che hanno perdurato con la sospensione dei sanitari guariti fino al mese di novembre u.s. nonostante la continua pubblicazione di evidenze scientifiche che dimostravano, relativamente alla vaccinazione dei Guariti, un incremento di effetti avversi (fino al 60%) anche gravi, a fronte di un beneficio non significativo”. La Commissione Medico Scientifica Indipendente, che risulta tra i numerosi firmatari della lettera, ha segnalato, inoltre, che “quanto è stato finalmente pubblicizzato è ancora, purtroppo, solo la punta dell’iceberg delle reazioni avverse a questi vaccini”.

I vertici di AIFA e ISS, tirati in causa da rivelazioni di tale portata diffuse da una TV nazionale, si dimetteranno?

Come si porrà il Governo rispetto alle richieste avanzate dai firmatari della lettera?

Restiamo in “vigile attesa” di Verità e Giustizia.

IL TESTO DELLA LETTERA



Milano, 10 maggio 2023

Preg.mo

Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Giorgia Meloni

Spett.le

Ministero della Salute

c.a. Dott. Orazio Schillaci

Spett.le Aifa

c.a. Direttore p.t.

Spett.le Istituto Superiore di Sanità

Alla c.a. Presidente p.t.

e, p.c. Redazione Fuori dal Coro – Rete4

OGGETTO: RICHIESTA DI DIMISSIONI / REVOCA VERTICI AIFA ED ISS – APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Spett.li Enti,

Con la presente, le sottoscritte associazioni e professionisti firmatari, a seguito delle sconcertanti verità emerse dalle inchieste giornalistiche che riguardano il comportamento di funzionari AIFA e ISS, in particolare la disclosure di mail intercorse fra l’ex Direttore Magrini e il Presidente dell’ISS Dott. Brusaferro, nonché tra la Dott.ssa Marra e i collaboratori di AIFA, significano quanto segue.

1) Il modus operandi della Dott.ssa Marra appare oltremodo "stravagante", laddove pubblicamente ha sostenuto la trasparenza delle politiche di AIFA (definito "ente pubblico") quando poi, a porte chiuse e mail aperte, disponeva addirittura di cancellare dati pubblici sul numero ed entità degli effetti avversi prodotti dai c.d. "vaccini" (Fuori Dal Coro, diretta dal Dott. Mario Giordano, 2 maggio 2023);

2) Sono emersi i "dubbi" del Dott. Magrini nei confronti delle "sperimentazioni" vaccinali, in uno scambio di mail con il Dott. Brusaferro (Fuori Dal Coro, diretta dal Dott. Mario Giordano);

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/i-documenti-segreti-suivaccini_F312336201011C10;

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/i-documenti-segreti-suivaccini-cosi-hanno-taciuto-la-verita_F312336201013C06;

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/vaccini-cosi-hanno-bloccatole-indagini-sulle-morti-sospette_F312336201014C07 ;

Tuttavia, il Dott. Magrini sottoscriveva dichiarazioni in cui l’AIFA caldeggiava la campagna vaccinale e l’inoculazione di un prodotto farmacologico, che sosteneva non possedere le caratteristiche della “sperimentazione”, seppure ammettesse candidamente si trattasse di prodotto soggetto ad AIC condizionata a livello centralizzato;

3) Dai documenti del gennaio 2021, si evince chiaramente che AIFA era pienamente a conoscenza degli eventi avversi occorsi a seguito di vaccinazione dei Guariti e, nel prevederne un ulteriore incremento, i funzionari definivano l'argomento come "rilevante", asserendo anche: "sicuramente il fatto di aver avuto la malattia deve entrare nella valutazione rischio/beneficio" (Fuori Dal Coro, diretta dal Dott. Mario Giordano, 28 marzo 2023);

Nonostante la continua pubblicazione di evidenze scientifiche che dimostravano, relativamente alla vaccinazione dei Guariti, un incremento di effetti avversi (fino al 60%) anche gravi, a fronte di un beneficio non significativo, si è perseverato nella vaccinazione dei soggetti già guariti dalla COVID-19, giungendo anche a imporla attraverso i noti obblighi, che hanno perdurato con la sospensione dei sanitari guariti fino al mese di novembre u.s., con gravissime ripercussioni sia sulla salute pubblica che sociali ed economiche, anche sul SSN.

Pertanto, la presente al fine di invitare e diffidare, alla luce delle osservazioni che precedono, senza indugio, a Voler rassegnare immediate dimissioni da parte della dirigenza apicale dell’AIFA e, in particolare, comunque revocare ogni mandato alla Dott.ssa Marra, ai fini di un ravvedimento operoso dell’Ente e del rispetto dovuto a un ente pubblico.

In ogni caso, in considerazione della gravità della situazione e dell’importanza del ruolo pubblico svolto dall’Ente, si chiede da parte dell’Esecutivo di voler porre tutti i dovuti provvedimenti di sospensione e revoca degli incarichi già conferiti con Decreti Presidenziali sulla base di indicazioni ministeriali, al fine di garantire trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ed evitare il perpetuarsi di ulteriore nocumento per la stessa e per i cittadini italiani.

Infine, la CMSI sottoscrittrice segnala che quanto è stato finalmente pubblicizzato è ancora purtroppo solo la punta dell’iceberg delle reazioni avverse a questi vaccini. Infatti, i Rapporti AIFA, basati sulla sorveglianza passiva, rilevano sospette reazioni avverse centinaia di volte inferiori a quanto rilevato da sistemi istituzionali di sorveglianza attiva (come v-safe dei CDC USA, citato come sorveglianza attiva per 10 volte nel Rapporto annuale AIFA 2021, senza però dar conto dei suoi risultati…) e dagli studi randomizzati controllati (RCT) usati per registrare i vaccini di Pfizer e

Moderna.

Per le reazioni avverse gravi (severe), benché sia difficile a credersi, il divario con la sorveglianza attiva è ancora maggiore, e pari o superiore alle 1000 volte. Le prove di quanto affermato si possono consultare nell’articolo Il 12° Rapporto AIFA sulla Sorveglianza dei vaccini anti-Covid-19 rileva sospette reazioni avverse molte centinaia di volte inferiori alla sorveglianza attiva CDC e dei trial registrativi | CMSi (cmsindipendente.it), sul sito della CMSi Home | CMSi (cmsindipendente.it).

Nonostante tutto, l’AIFA continua a omettere l’attivazione di una valida sorveglianza attiva su campioni rappresentativi della popolazione italiana vaccinata.

L’attuale DG AIFA era Direttore dell’Ufficio per: farmaco/vaccinovigilanza, valutazione sospette reazioni avverse e azioni regolatorie derivanti da segnali di sicurezza.

In attesa si palesino Giustizia e Verità !

Cordiali saluti

ARBITRIUM, Vicepresidente Avv. Manola Bozzelli e Vicepresidente Avv. Valeria Panetta

COMMISSIONE MEDICO SCIENTIFICA INDIPENDENTE, Presidente Prof. Alberto Donzelli

IMMUNI PER SEMPRE, Presidente Avv. Jenny Lopresti

LA GENESI Origine Formazione Diritto, Presidente Marina Assandri

COMILVA

WORLD LIBERTY FORUM, Co-Presidente Avv Francesco Caronia

FILO DI ARIANNA Portavoce Luciana Beccaria

COORDINAMENTO COMITATI GUARITI, portavoce Dr.ssa Beatrice Marinelli

ACU MARCHE, Presidente Dr. Marco Gambini Rossano

O.S.A., Presidente Dr. Gianluca Salvatori

COORDINAMENTO 15 OTTOBRE, Segretario M.llo CC Marco Billeci

DIRITTI UMANI E SALUTE, Presidente Avv. Stefano Galeani

NAL – NOI AVVOCATI PER LA LIBERTA’, Presidente Avv. Massimo Baglieri

OSSERVATORIO DELLA SALUTE

IDU, Presidente Giuseppa Maria Pace

COSCIENZE CRITICHE

CONTIAMOCI

ASSIS, Presidente Dr. Eugenio Serravalle

ATTO PRIMO SALUTE AMBIENTE CULTURA

ASSOCIAZIONE TDC19, Presidente Avv. Erich Grimaldi

RESISTERE PER ESISTERE, Amm.re Lucia Canepa

COVID HEALER ODV, Presidente Dr. Andrea Stramezzi

ASSOCIAZIONE LIBERA ITALIA, Presidente Diana Romano

MOVIMENTO IL POPOLO DELLE MAMME, Presidente Simona Boccuti

ASSOCIAZIONE LIBERO MOVIMENTO ITALICO, Presidente Diana Romano

COMITATO ASCOLTAMI, Presidente Federica Angelini

IL CORAGGIO DELL’ANIMA, Presidente Dr.ssa Erminia Ferrari

CLN – Presidente Dr.ssa Erminia Ferrari

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PRO VERITATE, Coordinatore Avv. Antonino Magistro

CONFEDERAZIONE POPOLO D’ITALIA LIBERI E FORTI

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE, Presidente Dr.ssa Erminia Ferrari

EUNOMIS, Presidente Avv. Andrea Montanari

CO.SA.U. COMITATO SANITARI UMBRI IN SCIENZA E COSCIENZA

SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA, Presidente Dr. Luigi Marcello Monsellato

SINDACATO D’AZIONE, Presidente Franziska Elstner

Avv. Valeria Panetta

Avv. Jenny Lopresti

Avv. Helga Lopresti

Avv. Roberta Canal

Dott.ssa Laura Teodori – Già Dirigente Ricerca ENEA

Dr.ssa Alessandra Chiavegatti – Magistrato

Avv. Lina Manuali

Dr.ssa Patrizia Gentilini – Oncologa ed Ematologa

Avv. Annalisa Carnesecchi

Dr. Mariano De Mattia – Infermiere

Dr. Alberto Dallari – specializzato in Neurologia e Geriatria

Dr. Franco Stocco – ex dirigente Big Pharma

Dr.ssa Barbara Osimani – Prof. Associato di Filosofia della Scienza

Avv. Claudio Cuzzini

Avv. Filippo Lattanzio

Avv. Lorenzo Giuliodori

Avv. Erich Grimaldi – Presidente TDC19 e UCDL

Dr. Eugenio Serravalle – Medico Specialista in Pediatria Preventiva, Puericultura e Patologia neonatale

Dr. Giovanni Di Claudio – Dirigente Biologo – Patologia Clinica

Dr.ssa Tiziana Soragni – Medico Medicina Generale

Dr. Giorgio Minasi – Medico Legale

Dr.ssa Donatella Sabucchi

Dr.ssa Angela Galassi

Avv. Fabrizia Vaccarella

Avv. Francesca Ceccatelli

Dr.ssa Bruna Maccarrone – Psicologa e Psicoterapeuta

Avv. Stefano Galeani

Avv. Giovanni Luca Zenga

Dr. Fabrizio Salvucci – cardiologo

Avv. Clementina Baroni

Dr.ssa Maria Antonietta Balzola – medico psichiatra

Elisa Tognocchi – Psicologa-educatrice-ipnologa

Lucia Borsari – casalinga

Dr. Guido Carioli – pensionato

Rosella Belardinelli – pensionata

M.llo CC Marco Billeci

Avv. Paola Soragni

Dr. Gianluca Salvatori

Avv. Rita Fontanesi

Avv. Francesco Caronia

Avv. Monica Consalvi

Dr. Marco Gambini Rossano – Commercialista

Avv. Massimo Baglieri

Dr. Maurizio Mariotti – Infermiere

Anna Aiello – Infermiera Pronto Soccorso e 118

Laura Sylwia Verdenelli – Operatore Socio Sanitario

Cristiana Cacciani – Imprenditrice

Michela Baffetti

Dr.ssa Maria Teresa Turrini – Medico

Rag. Mario Paolo Sernani – Financial Advisor

Prof.ssa Lorella Maggiani – Docente

Donatella Manfrini – Dipendente pubblico

Giuseppina Serrini

Prof.ssa Fatima Paoletti – Chimica e tecnologie farmaceutiche, Docente

Giorgio Ramadoro – Imprenditore

Ivana Dereani – Impiegata

Carla Gamberini – Pensionata

Dr.ssa Rossella Bocchi – Psicologa e Psicoterapeuta

Edoardo Fabbri – Massofisioterapista

Caterina Calandriello

Remo Talacci – pensionato

Carla Lenzi

Irene Della Rocca

Donatella Masi – pensionata

Elisa Fantini – Libero professionista comunicazione e marketing

Dr. Luca Carpineti – Consulente legale

Dr. Attilio Cavezzi – Medico Chirurgo vascolare

Angela Boldini – Ph.D Scienze Cognitive

Tiziana Vigni

Lucia Canepa

Angela Donati – pensionata

Dr. Fausto Maggiori – Medico Chirurgo, già MMG

Dr.ssa Beatrice Marinelli – specializzata in Discipline Economiche e Sociali

Monia Bardi – Erborista

Erica Tedino – Redattrice

Dr. Daniele Giovanardi – Medico specialista in Cardiologia e geriatria

Ileana Turni – Dipendente Poste Italiane SpA

Francesco Ramadoro – Imprenditore

Filippo Ramadoro – Imprenditore

Dr. Renato Fernando Auliso – Informatore Medico Scientifico, CTS Pro Veritate

Andrea Cavicchi – Agente Generale Società Cattolica di Assicurazione SpA

Avv. Miriam Stival

Maurizio Criscione – 9MQ Libera informazione

M.o Paola Taticchi

Dr. Claudio Pagliara – Medico Oncologo

Avv. Roberto Zappia

Arch. Patrizia Mazzoni – Docente, libero professionista

Dr. Andrea Stramezzi – Medico Chirurgo specialista in Odontostomatologia e Gnatologia

Dr. Michele Evandri – Infermiere SSN

Dr.ssa Erminia Ferrari – Medico di medicina generale e Presidente CLN

Avv. Frida Chialastri

Dr.ssa Marziali Sonia – Infermiera SSN

Dr. Simona Fontana, Psicologa clinica

QUI il PDF della Lettera inviata al Governo.

Valentina Bennati

ComeDonChisciotte.Org