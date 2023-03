La descrizione di Ralph Baric dell'”arma biologica perfetta” sembra terribilmente simile al Sars-Cov-2

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

SOMMARIO: Il virus Sars-Cov-2 che causa la COVID-19 contiene frammenti genetici dell’HIV. Questo post mostrerà che numerosi studi scientifici avevano già creato virus ricombinanti contenenti geni dell’HIV. Pertanto, non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno che un agente patogeno creato in laboratorio come il Sars-Cov-2 sia un vettore ricombinante di geni dell’HIV ed esprima peptidi dell’HIV, come Gp120 o Gag.

Il Sars-Cov-2 corrisponde alla descrizione di Ralph Baric dell'”arma biologica perfetta”: un virus ricombinante di media patogenicità il cui scopo è creare paura.

Inserti dell’HIV nel Sars-Cov-2

Forse avrete già sentito dire che il Sars-Cov-2 contiene alcuni geni dell’HIV, la causa dell’AIDS. Questi geni codificano proteine che entrano nella “proteina spike” del Sars-Cov-2. Pertanto, chiunque sia stato infettato dal virus della Covid o abbia ricevuto un vaccino Covid contenente la stessa proteina spike è stato esposto ai peptidi dell’HIV presenti nella proteina spike virale.

Le suddette proteine si ripiegano insieme, formando un equivalente funzionale della gp120 dell’HIV, come spiegato qui.

Questa immagine tratta dall’articolo sopra citato mostra visivamente dove si trovano i peptidi dell’HIV sulla spike:

Lungi dall’essere inutili artefatti genetici casuali, questi peptidi dell’HIV si legano alle cellule immunitarie e ne causano la distruzione.

I fact checker la descrivono come una teoria della cospirazione priva di fondamento

La stampa ha compiuto notevoli sforzi per screditare la teoria dei “geni dell’HIV nel Sars-CoV-2.”

Questi fact check sono reali? L’HIV nel Sars-CoV-2 è una teoria cospirativa di destra priva di fondamento? E, soprattutto, erano state fatte ricerche simili in precedenza?

Ricombinazioni di coronavirus analoghe finanziate dal NIH

Già in passato gli scienziati avevano compiuto esperimenti inserendo sequenze di HIV e SIV (Simian Immunodeficiency Virus) nei coronavirus e il NIH aveva finanziato questi lavori.

In questo studio del 2008, Amy Sims, che aveva lavorato con Ralph Baric all’UNC, espone la sua teoria, quella di inserire frammenti di virus dell’immunodeficienza simiana (SIV, un precursore dell’HIV) in un virus umano del raffreddore comune, l’OC43. (Probabilmente avrete avuto qualche raffreddore causato dall’OC43, che provoca un terzo dei raffreddori comuni). Amy aveva poi infettato delle scimmie con questo virus.

C’erano stati altri tentativi di aggiungere i geni dell’HIV al virus del morbillo, ai poxvirus e ai coronavirus, in particolare:

Poiché tutti i vaccini contro l’HIV erano falliti e la maggior parte di essi aveva reso i destinatari paradossalmente più suscettibili di contrarre l’infezione da HIV, il lavoro del 2008 sopra descritto non aveva portato ad un vaccino che funzionasse contro l’HIV. Inoltre, la discussione di Amy sull'”immunità mucosa” contro l’HIV sembra essere in contrasto con il fatto che l’HIV si trasmette per via ematica attraverso siringhe, rasoi o atti sessuali con perdite di sangue (come il sesso anale non protetto).

Aggiungere di parti di HIV ai virus era il pane quotidiano della virologia. Pertanto, è molto probabile che i fact checker che negano la possibilità che gli inserti di HIV nel SARS-Cov-2 siano stati ingegnerizzati non dicano la verità.

Ecco Luc Montagnier, un pioniere nel campo dell’HIV, che, guarda caso, era morto poco dopo aver rilasciato questa intervista, spiegare che il Sars-Cov-2 è stato ingegnerizzato:

Infine, ecco una nuovissima intervista del 24 marzo a Robert Redfield, ex direttore dei CDC che aveva lavorato anche sull’HIV e sui vaccini contro l’HIV con Anthony Fauci e Debora Birx, che spiega come il Sars-Cov-2 sia il risultato di una ricerca prevalentemente statunitense:

Il SARS-CoV-2 era un “vaccino vivo” o un patogeno ingegnerizzato?

Molti pensano che il Sars-CoV-2, il virus che causa la COVID-19, sia stato un tentativo di creare un vaccino vivo andato clamorosamente male. Dopo tutto, alcuni degli esperimenti sopra descritti prevedevano la creazione di vaccini. Il primo articolo peer-reviewed che afferma che il Sars-Cov-2 era stato ingegnerizzato, scritto da Karl e Dan Sirotkin, sostiene che il virus era stato creato come vaccino vivo.

Anche se tutto è possibile, e io non sono un virologo, dubito di questa storia. Le ragioni del mio dubbio sono le seguenti:

– I tentativi di creare un vaccino contro l’HIV basato su un coronavirus erano già falliti molto tempo fa (vedi sopra).

– Non c’è motivo di aggiungere ad un vaccino un sito di scissione della furina, che aumenta l’infettività e la patogenicità.

– Se il Sars-Cov-2 [fose nato come vaccino] non c’era motivo di scegliere un “backbone” (un virus originale che costituisce la base) sconosciuto alla scienza.

Infine, anche i notevoli preparativi per la pandemia del 2019 fanno pensare ad un rilascio pianificato del virus invece che ad un incidente di laboratorio.

I preparativi sono elencati qui:

Ralph Baric aveva descritto così la sua arma biologica perfetta

Ralph Baric ha scritto molto sulle armi biologiche.

Ecco un suo affascinante articolo:

Secondo Ralph, gli agenti patogeni ricombinanti che combinano geni di diversi agenti patogeni saranno probabilmente le future armi biologiche. Spiega poi che per un’arma biologica perfetta un’alta patogenicità NON è necessaria: l’importante è che l’arma biologica crei paura.

Fornisce inoltre suggerimenti utili per la creazione di questi superpatogeni di design:

Ralph aveva lavorato per anni a progetti correlati. Sarebbe logico che gli venisse chiesto di aiutare a trovare i colpevoli che avevano creato il Sars-CoV-2.

Non sono sicuro che Ralph debba andare molto lontano dal suo ufficio per individuare i colpevoli.

Ringraziamenti

Per scrivere questo post, ho utilizzato le informazioni contenute in un tweet di Pete Lincoln. Date un’occhiata al substack di Pete. Inoltre, ho avuto un’imbeccata anche da William Colby.

