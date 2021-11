Integrità dei dati nella sperimentazione del vaccino Pfizer

Il 3 novembre avevamo anticipato le gravi irregolarità riscontrate nei trial del vaccino Pfizer. Abbiamo scelto di tradurre e pubblicare l’articolo originale di Paul D. Tacker per il The British Medical Journal per dare a tutti i lettori la possibilità di rendersi conto in dettaglio del pressapochismo, della sciatteria con cui è stata affrontata una tematica che richiederebbe invece la massima professionalità possibile. L’articolo ci conferma nella convinzione che l’obiettivo principale di Pfizer (ma anche delle altre case farmaceutiche coinvolte) è solo quello di accumulare profitti e, forse (o probabilmente?) portare avanti un disegno criminale come certamente non si è mai visto prima nella storia dell’umanità. “Prove tecniche” ce ne sono già state in passato, cominciando dalla tristemente famosa epidemia di “influenza spagnola” scatenata anch’essa, come ormai sappiamo, da un vaccino, somministrato ai militari americani inviati in Europa durante la 1a Guerra Mondiale (*).

Due parole sulle fonti:

Il British Medical Journal (BMJ), è una rivista medica pubblicata con cadenza settimanale nel Regno Unito dalla British Medical Association (BMA). Viene generalmente considerato come una delle quattro riviste mediche generaliste più autorevoli, insieme al New England Journal of Medicine, The Lancet e The Journal of the American Medical Association. Svolge anche il ruolo di pubblicazione interna della British Medical Association, oltre a quello di pubblicazione per la ricerca medica avanzata.

L’autore dell’articolo, Paul D. Tacker, è un giornalista americano, laureato in Scienze Biologiche, specializzato in scienza, medicina e ambiente, che ha anche collaborato con una commissione senatoriale statunitense in una ricerca sui conflitti d’interesse nell’ambiente della ricerca medica. Altre sue ricerche hanno spinto un gruppo di 14 senatori ad aprire un’indagine sulla soppressione politica di informazioni sulla climatologia da parte della NOAA e della NASA.

Paul Tacker – The British Medical Journal – 2 novembre 2021

Rivelazioni di cattive pratiche presso una società di ricerca a contratto che collabora alla sperimentazione del vaccino Covid-19 della Pfizer sollevano domande sull’integrità dei dati e sulla supervisione normativa. Paul D Thacker scrive:

Nell’autunno 2020 il presidente e amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha pubblicato una lettera aperta ai miliardi di persone in tutto il mondo che riponevano le loro speranze in un vaccino Covid-19 sicuro ed efficace per porre fine alla pandemia. “Come ho detto in passato, stiamo operando alla velocità della scienza”, ha scritto Bourla, spiegando al pubblico quando potevano aspettarsi che un vaccino Pfizer fosse autorizzato negli Stati Uniti (1).

Ma, per i ricercatori che stavano testando il vaccino della Pfizer in diversi siti in Texas durante quell’autunno, la velocità potrebbe essere stata ottenuta a scapito dell’integrità dei dati e della sicurezza dei pazienti. Un direttore regionale, che era impiegato presso l’organizzazione di ricerca Ventavia Research Group, ha detto a The BMJ che l’azienda ha falsificato i dati, ha eliminato la non visibilità pazienti, ha impiegato vaccinatori non adeguatamente addestrati, ed è stato lenta a seguire gli eventi avversi segnalati nel fondamentale test di fase III di Pfizer. Il personale che conduceva i controlli di qualità era sommerso dal volume di problemi che riscontrava. Dopo aver ripetutamente notificato a Ventavia questi problemi, il direttore regionale, Brook Jackson, ha inviato una denuncia via e-mail alla US Food and Drug Administration (FDA). Ventavia l’ha immediatamente licenziata lo stesso giorno. La Jackson ha fornito a The BMJ decine di documenti interni dell’azienda, foto, registrazioni audio ed e-mail.

Cattiva gestione del laboratorio

Sul suo sito web Ventavia si definisce la più grande azienda privata di ricerca clinica del Texas ed elenca molti premi che ha vinto per i suoi lavori a a contratto (2). Ma la Jackson ha detto a The BMJ che, durante le due settimane in cui ha lavorato con Ventavia nel settembre 2020, ha ripetutamente informato i suoi superiori della cattiva gestione del laboratorio, dei problemi di sicurezza dei pazienti e di integrità dei dati. La Jackson, che operava come revisore specializzato di studi clinici e che in precedenza aveva ricoperto la posizione di direttore delle operazioni, è entrata in Ventavia con più di 15 anni di esperienza nel coordinamento e nella gestione della ricerca clinica. Esasperata dal fatto che Ventavia non stava affrontando i problemi, una notte la Jackson ha documentato diversi problemi, scattando foto con il suo cellulare. Una foto, fornita a The BMJ, mostrava aghi scartati in un sacchetto di plastica per il rischio biologico invece che in una scatola di contenitori per oggetti taglienti. Un’altra foto mostrava materiali di imballaggio del vaccino, che riportavano i numeri di identificazione dei partecipanti alla sperimentazione, lasciati incustoditi, potenzialmente in grado di svelare i partecipanti. I dirigenti di Ventavia hanno poi contestato alla Jackson l’aver scattato le foto.

La rivelazione precoce e involontaria [dei nominativi dei partecipanti] potrebbe essersi verificata su una scala molto più ampia. Secondo il progetto della sperimentazione, il personale a conoscenza [dei nominativi] era responsabile della preparazione e della somministrazione del farmaco dello studio (il vaccino della Pfizer o un placebo). Questo doveva essere fatto per preservare la non visibilità dei partecipanti allo studio e di tutto il personale del sito, compreso il ricercatore principale. Tuttavia, come la Jackson ha rivelato al BMJ, presso Ventavia le stampe di conferma dell’assegnazione del farmaco sono state lasciate nelle cartelle dei partecipanti, accessibili al personale in cieco. Come azione correttiva intrapresa a settembre, due mesi dopo il reclutamento del trial e con circa 1.000 partecipanti già arruolati, le liste di controllo della qualità sono state aggiornate con istruzioni per il personale di rimuovere le assegnazioni dei farmaci dalle cartelle.

In una registrazione di una riunione alla fine di settembre2020 tra la Jackson e due direttori si può sentire un dirigente di Ventavia che spiega che l’azienda non era in grado di quantificare i tipi e il numero di errori che trovava quando esaminava i documenti di test per il controllo qualità. “Per me, c’è qualcosa di nuovo ogni giorno“, dice un dirigente di Ventavia. “Sappiamo che è significativo“.

Come mostra un e-mail inviato da ICON, l’organizzazione di ricerca a contratto che ha collaborato con Pfizer alla sperimentazione, Ventavia non stava tenendo il passo con le richieste di inserimento dei dati. ICON ha ricordato a Ventavia, in un e-mail del settembre 2020: “L’aspettativa per questo studio è che tutte le richieste siano gestite entro 24 ore“. ICON ha poi evidenziato in giallo oltre 100 richieste in sospeso più vecchie di tre giorni. Gli esempi includevano due individui per i quali “Il soggetto ha riportato sintomi/reazioni gravi … Per il protocollo, i soggetti che sperimentano reazioni locali di grado 3 dovrebbero essere contattati. Si prega di confermare se è stato fatto un CONTATTO NON PROGRAMMATO e di aggiornare il modulo corrispondente come appropriato“. Secondo il protocollo dello studio si sarebbe dovuto procedere con un contatto telefonico “per accertare ulteriori dettagli e determinare se una visita al sito sia clinicamente indicata“.

Preoccupazioni per l’ispezione della FDA

I documenti mostrano che i problemi andavano avanti da settimane. In un elenco di “punti di azione” diffuso tra i leader di Ventavia all’inizio di agosto 2020, poco dopo l’inizio della sperimentazione e prima dell’assunzione della Jackson, risulta da una nota che un dirigente di Ventavia ha identificato tre membri del personale del sito con cui “Superare il problema del diario elettronico/falsificazione dei dati, ecc.” Ad uno di loro è stato “consigliato verbalmente di cambiare i dati e non annotare l’inserimento ritardato“.

In diversi punti durante la riunione di fine settembre, la Jackson e i dirigenti di Ventavia hanno discusso la possibilità che la FDA si presentasse per un’ispezione (inserto 1). “Avremo almeno una specie di lettera di informazioni, quando la FDA arriverà qui…, sappiatelo“, ha dichiarato un dirigente.

Inserto 1 Una storia di supervisione lassista Quando si parla della FDA e degli studi clinici, Elizabeth Woeckner, presidente di Citizens for Responsible Care and Research Incorporated (CIRCARE) (3), dice che la capacità di supervisione dell’agenzia è gravemente sottoutilizzata. Se la FDA riceve un reclamo su una sperimentazione clinica, dice che l’agenzia raramente ha il personale disponibile per presentarsi e ispezionare. E a volte l’ispezione viene effettuata troppo tardi. In un esempio, nel luglio 2018 CIRCARE e l’organizzazione americana di difesa dei consumatori Public Citizen, insieme a decine di esperti di salute pubblica, hanno presentato una denuncia dettagliata alla FDA su una sperimentazione clinica che non rispettava i regolamenti per la protezione dei partecipanti umani (https://www.citizen.org/wp-content/uploads/2442.pdf). Nove mesi dopo, nell’aprile 2019, un investigatore della FDA ha ispezionato il sito clinico. Nel maggio di quest’anno la FDA ha inviato allo sperimentatore una lettera di avvertimento che sostanziava molte delle affermazioni contenute nelle denunce. Diceva: “Sembra che non abbiate rispettato i requisiti di legge applicabili e i regolamenti della FDA che regolano la conduzione delle indagini cliniche e la protezione dei soggetti umani” (5). “C’è una completa mancanza di supervisione delle organizzazioni di ricerca a contratto e delle strutture di ricerca clinica indipendenti“, dice Jill Fisher, professore di medicina sociale alla University of North Carolina School of Medicine e autore di Medical Research for Hire: The Political Economy of Pharmaceutical Clinical Trials. Ventavia e la FDA Un ex dipendente di Ventavia ha detto a The BMJ che l’azienda era nervosa e si aspettava un controllo federale della sua sperimentazione del vaccino Pfizer. “Le persone che lavorano nella ricerca clinica sono terrorizzate dai controlli della FDA“, ha detto Jill Fisher a The BMJ, ma ha aggiunto che l’agenzia raramente fa altro che ispezionare le carte, di solito mesi dopo la fine della sperimentazione. “Non so perché ne abbiano così paura“, ha detto. Ma ha aggiunto di essere sorpresa che l’agenzia non abbia ispezionato Ventavia dopo che un dipendente aveva presentato una denuncia. “Si dovrebbe pensare che se c’è un reclamo specifico e credibile, dovrebbero indagare su questo“, ha detto Fisher. Nel 2007 il l’Ufficio dell’Ispettore generale del Department of Health and Human Services ha pubblicato un rapporto sulla supervisione della FDA sulle sperimentazioni cliniche condotte tra il 2000 e il 2005. Il rapporto ha rilevato che la FDA ha ispezionato solo l’1% dei siti di sperimentazione clinica (6). Negli ultimi anni le ispezioni effettuate dal dipartimento vaccini e prodotti biologici della FDA sono diminuite, con appena 50 condotte nell’anno fiscale 2020 (7).

La mattina dopo, il 25 settembre 2020, la Jackson ha chiamato la FDA per mettere in guardia sulle pratiche scorrette nella sperimentazione clinica di Pfizer presso Ventavia. Ha poi riferito le sue preoccupazioni in un e-mail all’agenzia. Nel pomeriggio Ventavia ha licenziato la Jackson, ritenuta “non adatta”, secondo la comunicazione.

La Jackson ha detto a The BMJ che era la prima volta che veniva licenziata in 20 anni di carriera nella ricerca.

Problemi segnalati

Nel suo e-mail del 25 settembre alla FDA la Jackson ha scritto che Ventavia aveva arruolato più di 1.000 partecipanti in tre siti. La sperimentazione completa (registrata sotto NCT04368728) ha arruolato circa 44 000 partecipanti in 153 siti che includevano numerose aziende commerciali e centri accademici. Ha poi elencato una dozzina di problemi che aveva riscontrato, tra cui:

Partecipanti messi in un corridoio dopo l’iniezione e non monitorati dal personale clinico

Mancanza di follow-up tempestivo dei pazienti che avevano sperimentato eventi avversi

Deviazioni del protocollo non segnalate

Vaccini non conservati a temperature adeguate

Campioni di laboratorio male etichettati

Pressioni sul personale di Ventavia per aver segnalato questi problemi.

Nel giro di poche ore la Jackson ha ricevuto un e-mail dalla FDA che la ringraziava per le sue preoccupazioni e la informava che la FDA non poteva commentare alcuna indagine che potesse risultare. Pochi giorni dopo la Jackson ha ricevuto una chiamata da un ispettore della FDA per discutere il suo rapporto, ma le è stato detto che non potevano essere fornite ulteriori informazioni. Non ha sentito più nulla in relazione alla sua segnalazione.

Nel documento informativo di Pfizer presentato a una riunione del comitato consultivo della FDA tenutasi il 10 dicembre 2020 per discutere la domanda di Pfizer per l’autorizzazione all’uso di emergenza del suo vaccino Covid-19, l’azienda non ha fatto alcuna menzione dei problemi nel sito di Ventavia. Il giorno dopo la FDA ha rilasciato l’autorizzazione del vaccino (8).

Nell’agosto di quest’anno, dopo la piena approvazione del vaccino della Pfizer, la FDA ha pubblicato un riassunto delle sue ispezioni della sperimentazione fondamentale dell’azienda. Nove dei 153 siti della sperimentazione sono stati ispezionati. I siti di Ventavia non erano elencati tra i nove, e nessuna ispezione dei siti in cui sono stati reclutati adulti ha avuto luogo negli otto mesi dopo l’autorizzazione di emergenza del dicembre 2020. Il responsabile delle ispezioni della FDA ha notato che: “La porzione di integrità e verifica dei dati delle ispezioni BIMO [monitoraggio della ricerca biologica] sono state limitate perché lo studio era in corso, e i dati richiesti per la verifica e il confronto non erano ancora disponibili per l’IND [indagine su nuovo farmaco].”

Le testimonianze di altri dipendenti

Negli ultimi mesi la Jackson si è rimessa in contatto con diversi ex dipendenti di Ventavia che hanno tutti lasciato o sono stati licenziati dalla società. Uno di loro era uno dei funzionari che avevano preso parte alla riunione di fine settembre. In un messaggio di testo inviato a giugno l’ex funzionario si è scusato, dicendo che “tutto ciò di cui ti sei lamentata era esatto“.

Due ex dipendenti di Ventavia hanno parlato a The BMJ in modo anonimo, per timore di rappresaglie e perdita di prospettive di lavoro nella stretta comunità della ricerca. Entrambi hanno confermato ampi aspetti della denuncia della Jackson. Una ha detto di aver lavorato su più di quattro dozzine di studi clinici nella sua carriera, compresi molti grandi studi, ma di non aver mai sperimentato un ambiente di lavoro così “frenetico” come quello di Ventavia nel trial di Pfizer.

“Non mi era mai capitato di dover fare quello che mi hanno chiesto di fare, mai“, ha detto a The BMJ. “Sembrava solo qualcosa di un po’ diverso dal normale – le cose che erano permesse e previste“.

Ha aggiunto che durante il suo periodo a Ventavia l’azienda si aspettava una verifica federale, ma questa non è mai arrivata.

Dopo che la Jackson ha lasciato l’azienda i problemi di Ventavia sono continuati, ha detto questa dipendente. In diversi casi Ventavia non aveva abbastanza dipendenti per fare un tampone a tutti i partecipanti alla sperimentazione che riportavano sintomi simili alla Covid, per testare l’infezione. Il laboratorio ha confermato che il sintomatico Covid-19 sintomatico era l’obiettivo primario del trial, ha notato il dipendente (un memorandum di revisione della FDA, pubblicato nell’agosto di quest’anno, afferma che in tutto lo studio non sono stati effettuati tamponi su 477 persone con casi sospetti di Covid-19 sintomatico).

“Non credo che fossero buoni dati puliti“, ha detto la dipendente [a proposito] dei dati generati da Ventavia per la sperimentazione Pfizer. “È un casino pazzesco“.

Un secondo dipendente ha anche descritto un ambiente a Ventavia diverso da qualsiasi altro che aveva sperimentato nei suoi 20 anni di ricerca. Ha detto a The BMJ che, poco dopo che Ventavia aveva licenziato la Jackson, a Pfizer furono notificati problemi presso Ventavia con la sperimentazione del vaccino e che era stata fatta una verifica.

Da quando la Jackson, nel settembre 2020, ha segnalato alla FDA i problemi con Ventavia, Pfizer ha assunto Ventavia come subappaltatore di ricerca su altri quattro studi clinici sui vaccini (vaccino Covid-19 in bambini e giovani adulti, donne incinte e una dose di richiamo, così come uno studio sul vaccino RSV; NCT04816643, NCT04754594, NCT04955626, NCT05035212). Il comitato consultivo dei Centers for Disease Control and Prevention discuterà la sperimentazione del vaccino pediatrico Covid-19 il 2 novembre.

