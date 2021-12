È possibile verificare di persona il fenomeno del bluetooth che emanerebbero i vaccinati?

Reseauinternational.net

da Anonimo.

Non importa chi sono, un ingegnere informatico in pensione…

Vengo qui per chiarire, al mio modesto livello, una parte del fenomeno bluetooth che emanerebbero i vaccinati.

Volevo saperlo con certezza e verificarlo da solo:

Il fenomeno è reale quando si ha il telefono giusto o i programmi giusti, cercherò di spiegare i test con un linguaggio accessibile a tutti:

I telefoni:

Ho testato una decina di marche/modelli:

Iphone, Samsung, Sony sono bloccati, non permettono di scoprire i mac address dei vaccinati. Secondo varie informazioni sul web, sarebbe possibile installare un software di tipo bluesniff per rilevarli. Non sono ancora riuscito a fare questo test …

Dopo aver quasi rinunciato, trovo uno Xiaomi Redmi note 10s, da un amico di mia figlia, e c’è una piccola procedura da fare:

Impostazioni -> Bluetooth -> Impostazioni aggiuntive -> Attiva: Mostra i dispositivi senza nome

Torna indietro e lancia la scansione bluetooth, scorri la lista degli altri dispositivi ed ecco i mac address dei vaccinati se sono nelle vicinanze… Come promemoria, il bluetooth capta in un raggio di 10/30 metri massimo (a seconda degli ostacoli).

Basta andare in un campo dove non c’è segnale bluetooth, e far venire verso di voi i vaccinati e riavviare la ricerca, appare un mac address del tipo: 4D:9E:45:FE:A3:BD

Fare venire 2 vaccinati e riavviare la ricerca bluetooth, ci sono ora 2 indirizzi mac …

Sembra che la manipolazione sia la stessa sotto Huawei ma ho provato con un vecchio Honor 5C e non funziona…

Ho testato con successo lo Xiaomi redmi note 6, 9, 10 e 10S

Da questo momento, se hai uno Xiaomi o un altro telefono che permette questo rilevamento, ti consiglio vivamente di rimuovere la tua scheda sim e disabilitare il wifi e il bluetooth del tuo telefono. In effetti, non è impossibile che un futuro aggiornamento renda questo rilevamento impossibile.

Il vostro telefono diventa una prova “vivente” di ciò che sta accadendo, cioè il tracciamento degli esseri umani senza il loro consenso.

Computer:

Ho testato su mac (Apple) e windows (Microsoft), impossibile ottenere qualsiasi segnale dal vaccinato tramite bluetooth. Concludo che il driver del dispositivo bluetooth è “bridged” per non scoprire questi mac address non assegnati.

Ma funziona sotto Linux, ho testato con successo la scansione delle persone vaccinate con Kali Linux, una versione orientata alla sicurezza/hacking che permette di vedere anche questi indirizzi… non ho provato su altre distribuzioni.

La manipolazione è troppo complicata per spiegarla qui, ma invito gli informatici, gli ingegneri, i geek appassionati di linux a installare questa versione (o altre se funziona) e a mostrare al mondo la realtà di questa vaccinazione.

Se qualche hacker degno di questo nome potesse vedere come sbloccare il morsetto delle finestre, per esempio, raggiungerebbe milioni di persone in una volta sola, perché tutti potrebbero fare il test e vedere da soli cosa sta succedendo.

Sia al telefono che al computer via Linux, ecco il “comportamento” dei mac address dei vaccinati:

Gli indirizzi Mac non sono permanentemente raggiungibili, sono silenziosi a intermittenza. Durante un test con 3 persone vaccinate, mi è sembrato che più erano stressati/ansiosi, meno appariva il Mac address. Questa è una valutazione soggettiva, ma vale la pena di indagare ulteriormente. Gli indirizzi Mac non sono fissi, sono dinamici, quindi cambiano ad un intervallo ancora da determinare. I mac address dei vaccinati recenti sembrano essere più “trasmittenti”, il che significa che sono più rapidamente raggiungibili e che il segnale è più forte e duraturo. Questo dovrebbe essere confermato attraverso un protocollo rigoroso. Gli indirizzi Mac non sono “collegabili”, nessun protocollo conosciuto sembra essere in grado di collegarli…

Fate il test da soli e non esitate a prendere un gruppo significativo di persone vaccinate, 5-10 persone sembrano essere il minimo per avere un risultato immediato. Abbiamo infatti testato su un gruppo di 3 persone vaccinate e ci sono stati periodi di alcuni minuti (15 al massimo) in cui nessuno degli indirizzi delle 3 persone vaccinate è apparso durante le ricerche…

Abbiamo pochissimo tempo (qualche settimana?) per diffondere la verità sulla Francia, perché non abbiamo dubbi che il nostro governo accelererà la sua politica di vaccinazione dato che sappiamo in modo inconfutabile che si tratta in realtà e come minimo di un campione della popolazione.

Questa certezza porta ora ad altre domande, perché secondo alcuni scienziati e medici, questa vaccinazione potrebbe anche influenzare la fertilità e le difese immunitarie.

Se questa non è una cospirazione, sembra che lo sia…

È anche interessante notare che secondo questi primi elementi, solo i telefoni cinesi permetterebbero di vedere gli indirizzi dei vaccinati. Nessuno dei telefoni occidentali e alleati permette di vedere il vaccinato in nativo (cioè senza aggiungere applicazioni o sbrigliare) … È una coincidenza o semplicemente una differenza di standard che riguarderebbe solo i cinesi o siamo nel mezzo di un nuovo tipo di guerra tra superpotenze?

Articolo originale: https://reseauinternational.net/est-il-possible-de-verifier-par-vous-meme-le-phenomene-bluetooth-que-degageraient-les-personnes-vaccinees/ – Pubblicato il 29 Dicembre 2021

Tradotto in automatico dal francese con Deepl.com