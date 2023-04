Riceviamo e pubblichiamo:

—

Sabato prossimo 15 aprile si aprirà a Roma il Convegno Nazionale “ VERITÀ E GIUSTIZIA”: Una commissione d’inchiesta sulla pandemia. L’evento si svolgerà presso il Teatro Italia, in via Bari n.18.

“Dopo lo stop del Campidoglio alla proizione di “INVISIBILI” di Paolo Cassina – il documentario sulle storie dei danneggiati dei vaccini anti Covid – ho pensato e ho fortemente voluto organizzare questo evento – proiezione nella Capitale“, così Simona Boccuti, Presidente de “ Il Popolo delle Mamme” – movimento nazionale contro la dittatura sanitaria e per la tutela dei bambini.

All’organizzazione partecipano anche “ Il popolo italiano Aps” Presidente Dr. Rosario Del Priore e il “Comitato fermare la guerra”.

Alla successiva tavola rotonda, moderata dal giornalista Francesco Borgonovo, arriveranno testimonianze di chi ha subìto reazioni avverse e gravi danni collaterali. Dibatteranno sul tema il dr. Giovanni Frajese, ricercatore e Endocrinologo; la dott.ssa Rosanna Chifari, direttore Ippocrate.org cure domiciliari; la dott.ssa Ernesta Adele Marando già dirigente ospedale San Camillo di Roma; il dr. Ruggero Di Biagi già direttore di distretto sanitario; gli Avvocati Valeria Panetta e Manola Bozzelli di Ass. Arbitrium.

Simona Boccuti tiene a rimarcare la presenza dell’Avv. Olga Milanese di Umanità e Ragione: “che ringrazio personalmente per il grande lavoro svolto alle statistiche sull’eccesso di mortalità registrate in Italia ed in Europa nel 2021-2022, inviato alle Istituzioni e alla stampa, nazionale ed estera”. E continua: “Grazie anche all’ ing. Stefano Albertini, all’ ing. Giovanni Di Palmo, ai dott.ri Valerio Gennaro, Rosalba Rombaldoni e Paola Panzera”.

Al convegno parteciperanno anche il consigliere regionale e vice presidente della Commissione sanità della Regione Lazio Angelo Tripodi e il componente Antonio Guidi.

Serena Tagliaferri, coordinatrice area nord Italia dell “Ass. Promozione Sociale Il popolo Italiano”, a chiunque voglia partecipare, consiglia vivamente di prenotare tramite messaggio WhatsApp al 393 564 02 79:”Così ci si assicura il posto, visto che si prevede molta affluenza, sono stati organizzanti pullman”.

L’appello di Simona Boccuti:

“La slatentizzazione di reazioni avverse, danni collaterali al siero covid, sono ora più di ieri documentabili. Il Prof.Luc Montagnier nonostante avesse messo in guardia l’Italia, fu definito un “rincoglionito”dal signor Bassetti. Ricordiamo poi la storica frase: “Chi non si vaccina muore” pronunciata dall’allora presidente del consiglio Draghi, che risuonava in ogni canale tv e in ogni tg. Oggi, il dolo è inconfutabile, nonostante le prove schiaccianti: le intercettazioni telefoniche, più di 10.000 forze dell’ordine che hanno segnalato reazioni e danni collaterali, centinaia e centinaia di sportivi e giovani con miocarditi, sebbene anche le inchieste della giornalista Raffaella Regoli per la trasmissione “Fuori dal Coro” di Mario Giordano , si continua con i paraocchi a propagandare la campagna vaccinale a soggetti fragili e alle fasce di età infantile e pediatrica! Tutto viene volutamente mantenuto in un bolla. Noi chiediamo a gran voce verità e giustizia! Ci rivolgiamo alla Presidente del Consiglio Meloni e al Ministro Schillaci: prendano urgentemente in considerazione un tavolo di confronto anche con medici ricercatori che in questi anni hanno esortato più volte alla cautela, alla prudenza, alla valutazione dei documenti di ricerca scientifica dei tanti danneggiati imputabili al vaccino covid; ultima, non certo per importanza, l’esponenziale impennata della mortalità infantile e la slatentizzazione di malattie degenerative come la SLA. Chi ti ama, ti protegge e ti informa con coscienza, non dimentichiamolo mai, vi aspettiamo a Roma sabato prossimo 15 Aprile !”.