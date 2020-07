Un’attrice (runner) per lo spot Stop5G della manifestazione nazionale del 12 Settembre: tutti a Roma (di corsa!)

da oasisana.com

Una location d’eccezione. Sono iniziate ieri nel cuore di Roma le riprese che faranno parte dello spot che l’Alleanza Italiana Stop 5G sta preparando in questi giorni per il lancio della grande manifestazione nazionale unitaria Stop 5G in programma nella Capitale il 12 Settembre: top secret contenuto e trama del video che sarà presto veicolato in rete. L’unica anticipazione proviene dal backstage: protagonista un volto noto del mondo dello spettacolo, nei panni di un’insolita runner… per la precauzione!

Così come regista, operatori tecnici , attori e quanti sono al lavoro nell’organizzazione dell’atteso evento, anche l’attrice protagonista ha preso parte gratuitamente alle riprese che termineranno a Pescara i primi di Agosto. Poi spazio alla post produzione per il montaggio prima della condivisione su social e Web. L’augurio è che lo spot diventi virale. Insomma, s’è messa in moto la più grande catena umana solidale e consapevole contro l’elettrosmog mai realizzata prima in Italia.

12 SETTEMBRE, TUTTI A ROMA: MANIFESTAZIONE NAZIONALE STOP5G

Intanto si organizzano pullman per Roma con partenza da Abruzzo, Piemonte e Puglia. Invece sul sito di Alleanza Italiana Stop5G si possono trovare i contatti dei referenti di città e regione a cui ci si può rivolgere per aderire e organizzare la trasferta.