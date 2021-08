OMS ammette: “la Cina ordinò di insabbiare l’origine del Covid”

di Steve Watson

Il PCC “accettò” di consentire la menzione della teoria della perdita da laboratorio, con la garanzia che non si raccomandasse NESSUNA ulteriore indagine.

Il capo dell’indagine sull’origine del COVID-19 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ammesso che la Cina ha sostanzialmente ordinato alla sua squadra cosa scrivere nel loro rapporto e ha permesso loro di menzionare la teoria della fuga da laboratorio, a condizione che non investigassero ulteriormente.

Rivelando quella che è una chiara prova di un insabbiamento, il Washington Post riferisce che il capo dell’OMS danese Ben Embarek ha fatto l’ammissione dopo aver detto che, secondo lui, il paziente zero era un lavoratore dell’Istituto di virologia di Wuhan, dove venivano condotti esperimenti sui coronavirus.

Embarek ha osservato che “l’errore umano” alla fine avrebbe potuto far si che il virus venisse trasmesso alle persone, ma che “il sistema politico cinese non consente alle autorità di riconoscerlo”.

Embarek ha commentato che “Qualcuno potrebbe anche voler nascondere qualcosa”.

Also, the WHO team lead considers researcher getting infected in the field in the "likely" category —as a mix of "lab-leak" and direct infection— and also says there could have been human error but "the Chinese political system does not allow authorities to acknowledge that." pic.twitter.com/sSHFmA2VVU

