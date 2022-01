Lukashenko ai “truffatori internazionali” della pandemia: “Basta così!”

“Voglio dire a tutti questi truffatori internazionali: basta così. Ci hanno già svuotato le tasche così tanto che non c’è più niente. Hanno spogliato tutti. È necessario porre fine a questa pandemia. Basta, hanno già preso in giro la gente.” la pone senza mezzi termini la questione Aleksandr Lukashenko, presidente della Bielorussia, che sin dai primi mesi del 2020 ha fatto del suo paese un baluardo contro le dittature sanitarie. A differenza del resto d’Europa, infatti, la ‘Russia Bianca’ ha affrontato la Covid solamente sul piano sanitario, senza mai imporre restrizioni della libertà civile e individuale, e il premier è finito nel mirino della servitù mediatica quando nell’estate del 2020 accusò apertamente l’OMS di avergli offerto 940 milioni di euro per imporre nel suo paese le stesse misure liberticide imposte in Italia. Con Putin alle spalle, Lukashenko non si è mai piegato davanti agli interessi globalisti, smascherando sempre il gioco politico di distruzione economica e politica del mondo occidentale che si cela dietro alla “pandemia”.

Ieri ha detto quello che ormai sanno tutti, tranne i media italiani, con Omicron il Covid ormai è poco più di un’influenza, esortando i suoi concittadini a non aver paura: “Uno di loro, un esperto americano o occidentale, ha detto: ‘Se Omicron è un virus così facile, ammaliamoci tutti e sarà un vaccino per noi. Dal mio punto di vista, un suggerimento perfetto”

MDM 22/01/2022

