Le elezioni più importanti: la Turchia a un punto di svolta

Le elezioni più importanti, programmate in concomitanza con il centenario dell’istituzione della Repubblica di Turchia, un Paese a un punto di svolta.

La Turchia si prepara a tenere le elezioni presidenziali e parlamentari il 14 maggio 2023 dopo che Recep Tayyip Erdogan, Presidente della Repubblica di Turchia, ha annunciato che la data delle elezioni sarà spostata dal 18 giugno al 14 maggio 2023. Queste elezioni in Turchia sono state definite “le più importanti nella storia del Paese” [1] dalla formazione della Repubblica. Oltre ai numerosi partiti e candidati presidenziali, c’è anche un consenso all’interno e all’esterno della Turchia sul fatto che questa volta le elezioni rappresenteranno un punto di svolta per il futuro del Paese. L’importanza di queste ventottesime elezioni presidenziali e parlamentari in Turchia è dovuta al fatto che si svolgono 100 anni dopo l’istituzione della moderna Repubblica di Turchia da parte di Mustafa Kemal Atatürk.

Indubbiamente, queste elezioni influenzeranno direttamente la formazione delle relazioni geopolitiche [2], le forze e l’equilibrio nel contesto del conflitto militare tra i blocchi orientale e occidentale sul territorio dell’Ucraina. La decisione presa dagli elettori turchi a maggio rifletterà non solo chi guiderà il Paese, ma anche il percorso economico che la Turchia intraprenderà e il ruolo che svolgerà nel mitigare gli effetti dei conflitti globali e regionali come la guerra in Ucraina e i disordini nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa.

Processo elettorale

Il Consiglio elettorale supremo della Turchia (YSK) ha annunciato che 60.904.499 elettori hanno diritto di voto e possono votare in 190.736 seggi elettorali, e che ci sono 3.286.786 elettori idonei all’estero che voteranno in 4.969 seggi elettorali all’estero dal 27 aprile al 9 maggio 2023.

Il giorno delle elezioni, ovvero il 14 maggio 2023, gli elettori eleggeranno contemporaneamente un nuovo Presidente della Repubblica e 600 deputati/rappresentanti alla Grande Assemblea Nazionale della Repubblica di Turchia.

Elezione del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica di Turchia viene eletto direttamente in due turni, in cui un candidato deve ottenere la maggioranza relativa (più del 50%) dei voti per essere eletto. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza dei voti al primo turno, il 28 maggio 2023 si svolgerà un secondo turno elettorale, al quale prenderanno parte i due candidati con il maggior numero di voti ottenuti al primo turno.

I poteri del Presidente della Repubblica di Turchia sono limitati a due mandati di cinque anni ciascuno. Tuttavia, se si tiene un’elezione anticipata prima della fine del secondo mandato, è consentito un terzo mandato. Le elezioni anticipate possono essere indette con il sostegno del 60% dei deputati/rappresentanti della Grande Assemblea Nazionale della Repubblica di Turchia, o con decreto presidenziale. I candidati presidenziali devono avere almeno 40 anni e possedere una laurea. I candidati possono essere nominati da qualsiasi partito politico che abbia ricevuto il 5% dei voti nelle precedenti elezioni parlamentari, mentre i partiti che non hanno superato la soglia possono unire le forze e nominare un solo candidato se il totale dei voti ottenuti supera il 5%. I candidati indipendenti possono candidarsi alle elezioni se raccolgono 100.000 firme elettorali.

Tra i candidati presidenziali:

● Recep Tayyip Erdogan, nato il 26 febbraio 1954. L’attuale presidente affronta la prova più difficile dei suoi 20 anni di governo. È il fondatore e leader del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP). Erdogan guida il Paese da quando è diventato Primo Ministro nel 2002.

È stato nominato Presidente della Repubblica di Turchia dal Parlamento nel 2014. I suoi poteri sono simbolici solo in teoria. Vale a dire, i critici sostengono che abbia stabilito un sistema presidenziale de facto dopo essere entrato in carica.

Il referendum del 2017 ha aperto la strada a un sistema presidenziale. Nelle elezioni del 2018, Erdoğan è stato eletto presidente con il 52,59% dei voti alle elezioni, con un’affluenza alle urne dell’86,24%.

Erdogan è un candidato per la coalizione dell’Alleanza popolare (Cumhur İttifakı), istituita nel febbraio 2018 dal Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) e dal Partito del Movimento Nazionalista (MHP) al governo.

● Kemal Kılıçdaroğlu, nato il 17 dicembre 1948. Per 13 anni è stato il principale leader dell’opposizione nel Paese. Kılıçdaroğlu è il leader del Partito Popolare Repubblicano (CHP) e candidato per l’Alleanza Nazionale, nota anche come Tavola dei sei. È un politico esperto ma è stato criticato per la sua mancanza di carisma. Tuttavia, era assistito da tre persone di notevole merito. In particolare, è stato sostenuto da Meral Aksener, presidente dell’IYI, Mansur Yavas, sindaco di Ankara, e Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul.

Se Kılıçdaroğlu vince, tre di loro dovrebbero diventare vicepresidenti, il che sarebbe un accordo insolito e instabile per qualsiasi governo.

Yavash e Imamoglu sono stati determinanti nella sconfitta dell’AKP in due delle città più importanti nelle elezioni locali del 2019. È stato il primo segnale che il partito al governo, l’AKP, stava perdendo il sostegno degli elettori.

● Muharem Ince, nato il 4 maggio 1964. È il leader del Partito Nazionalista di destra. Sarà la seconda volta che correrà contro Erdogan, sconfitto alle ultime presidenziali con il 30,64% dei voti. Dopo aver lasciato il CHP nel 2021, ha fondato il Partito Nazionalista.

Nonostante gli appelli a ritirare la sua candidatura per evitare che le voci dell’opposizione si dissipino, Ince crede fermamente che ce la farà al secondo turno. L’opposizione lo accusa di fare il gioco di Erdogan.

● Sinan Ogan, nato il 1 settembre. È un politico turco di origine azera, candidato per l’Alleanza Ancestrale (Ata İttifakı) ed ex membro del Partito del Movimento Nazionalista (MHP). È stato espulso dal partito per la seconda volta nel 2017 dopo essere tornato e aver vinto un ricorso contro la sua espulsione dal partito nel 2015.

L’Alleanza lo ha nominato candidato alla presidenza dopo aver raccolto oltre 100.000 firme il 26 marzo 2023. Attualmente è un politico indipendente, meno noto al pubblico rispetto ad altri candidati. Ogan è stato rappresentante in Parlamento dal 2011 al 2015.

Elezioni alla Grande Assemblea Nazionale della Repubblica di Turchia

Il Consiglio supremo turco (YSK) ha annunciato che 36 partiti possono partecipare alle elezioni purché soddisfino le condizioni, sebbene in Turchia vi siano 122 partiti politici ufficialmente registrati.

Un totale di 600 deputati/rappresentanti della Grande Assemblea Nazionale della Repubblica di Turchia saranno eletti con sistema proporzionale in 87 collegi elettorali utilizzando il metodo D’Hondt [3]. Secondo la legge elettorale, i distretti elettorali sono organizzati in modo tale che 77 province (in totale 81 province in Turchia) costituiscano un collegio elettorale ciascuna. Le eccezioni sono le province di Bursa e Izmir, che sono divise in due circoscrizioni, e le province di Ankara e Istanbul, che sono divise in tre circoscrizioni a causa della loro numerosa popolazione.

Su iniziativa dell’AKP al potere e del suo principale alleato politico, l’MHP, nel 2022 il parlamento turco ha abbassato la soglia elettorale nazionale per la partecipazione dei partiti politici in parlamento dal 10% al 7%. Si tratta della prima riduzione della soglia elettorale da quando la giunta militare l’ha imposta dopo il colpo di stato turco del 1980.

I partiti politici possono anche scegliere di presentarsi alle elezioni in alleanza con altri partiti, aggirando così la condizione del 7% per ogni singolo partito. Vale a dire, il requisito attuale è che l’alleanza politica ottenga più del 7% dei voti.

Coalizioni elettorali

Alle elezioni si sfideranno le seguenti coalizioni elettorali:

● Alleanza Popolare (Cumhur İttifakı), che comprende il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP), il Partito del Movimento Nazionalista (MHP) e il Partito per la Causa Libera (Hüda-Par), un partito politico sunnita-curdo islamista. Il partito è strettamente legato al curdo Hezbollah, un’organizzazione militante islamista curda che è stata designata come organizzazione terroristica dal governo turco.

● “Tavola dei sei” (Altılı Masa), che comprende il Partito Popolare Repubblicano (CHP), il Partito del Bene (IYI), il Partito della Felicità (SAADET), il Partito democratico (DP), Democrazia e Progresso (DEVA) e il Partito del Futuro (PB).

Inizialmente, la “Tavola dei sei” era un’organizzazione indipendente dalla “Alleanza Nazionale”, e solo il 21 gennaio 2023 ha ricevuto il nome di “Alleanza Nazionale” – Millet İttifakı.

● Alleanza per il Lavoro e la Libertà (Emek ve Özgürlük İttifakı) è una coalizione elettorale di sinistra composta dal Partito Democratico Popolare (PDP), dal Partito dei Lavoratori (TİP), dal Partito Laburista (EMEP) e dal Partito del Movimento Laburista (EHP) , il Partito della Libertà Sociale (TÖP) e la Federazione delle Assemblee Socialiste (SMF). Lo scopo dell’”Alleanza” è “l’uguaglianza, la libertà, la fratellanza, la pace e la democrazia per la società turca”.

● L’Alleanza Ancestrale (Ata İttifakı) è un’alleanza di destra formata da membri scontenti dell’MHP dopo che il partito ha mediato un’alleanza con l’AKP a livello statale nel 2015. È stato istituito nel marzo 2023 e comprende il Partito della Vittoria, il Partito della Giustizia, il partito Il mio Paese e il partito dell’Alleanza Turca.

● L’Unione delle Forze Socialiste (Sosyalist Güç Birliği) è stata formata dal Partito della Sinistra (SOL), dal Partito Comunista di Turchia (KPT), dal Movimento Comunista di Turchia (KMT) e dal Movimento Rivoluzionario (RM). È stato creato nell’agosto 2022. Nella sua dichiarazione di fondazione, l’alleanza propone cinque punti come suo fondamento ideologico. La dichiarazione si concentra su nazionalizzazione forzata e anticapitalismo, uguaglianza sociale e proprietà pubblica, politica anti-NATO e anti-americana, laicità, anticlericalismo e anti-discriminazione nella società turca.

La campagna elettorale e il recente terremoto

I partiti politici hanno ufficialmente lanciato le loro campagne elettorali. Le strade e le piazze sono tappezzate di grandi manifesti con appelli agli elettori. Questa volta i partiti non hanno fatto ricorso ai metodi tradizionali utilizzati nelle campagne precedenti, quando i candidati guidavano le auto per le strade e cantavano canzoni appositamente create per scopi elettorali. La ragione di ciò è l’atmosfera pubblica di perdita, enormi perdite umane e materiali causate dal terremoto del 6 febbraio. È probabile che un devastante terremoto abbia importanti ripercussioni politiche che potrebbero avere un impatto decisivo sulle decisioni di molti elettori quando voteranno a metà del prossimo mese. Tuttavia, questo non sarà l’unico fattore decisivo, perché la crisi economica giocherà un ruolo importante; inflazione al 57% da febbraio 2023; alta disoccupazione (circa il 10%) e diminuzione del potere d’acquisto dei cittadini. Avrà infatti un ruolo altrettanto importante, se non maggiore, dell’indignazione prevalente nella società per le conseguenze umanitarie del terremoto. Pertanto, sia i partiti di governo che l’opposizione nelle loro campagne elettorali si concentrano su questi temi.

Il 10 aprile 2023, lo stesso giorno in cui Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell’opposizione e candidato alla presidenza, ha pubblicato un video dalla sua modesta cucina promettendo di abbassare il prezzo delle cipolle nel Paese, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha inaugurato la messa in servizio della prima portaerei, che trasporterà prevalentemente droni. Questo è il primo vettore del suo genere al mondo: TCG Anadolu. Pertanto, è stata aperta una discussione sulle attuali priorità degli elettori turchi. Mentre la campagna elettorale di Erdogan si basa principalmente su grandi progetti nazionali, i candidati dell’opposizione si concentrano sui problemi generali della vita quotidiana e sulla difficile situazione economica che i cittadini devono affrontare, soprattutto con un’inflazione che ha raggiunto livelli senza precedenti e prezzi elevati che hanno colpito ogni aspetto della loro vita.

Nello stesso contesto, Erdogan promette di portare avanti i grandi progetti nazionali e strategici, in particolare quelli relativi alle infrastrutture, all’industria della difesa, ecc., mentre i leader dell’opposizione promettono di abbassare i prezzi dei beni di prima necessità e di smettere di vendere immobili agli stranieri per abbassare i prezzi e renderli accessibili ai cittadini turchi poiché sono cresciuti a un livello senza precedenti.

D’altra parte, sebbene gli elettori turchi accolgano con favore questi grandi e importanti progetti e l’opposizione non sminuisca i risultati rilevanti, una parte significativa dei cittadini ritiene che nelle condizioni attuali si debba dare priorità al miglioramento delle condizioni economiche.

Il principale rivale di Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, ha pubblicato video quotidiani dalla sua umile cucina sulla risoluzione della situazione economica, poiché i cittadini sono preoccupati per questo, in particolare a causa dell’aumento dei prezzi di verdura, frutta e carne, nonché dell’aumento dei prezzi degli immobili e molto di più, che tocca direttamente la vita quotidiana dei cittadini.

Finora l’opposizione non ha offerto meccanismi convincenti per migliorare le condizioni economiche, ma parla solo di politiche di austerità, vendita di aerei e auto presidenziali di Erdogan e prestiti dalla Banca Mondiale (BM), il che solleva dubbi e preoccupazioni tra gli elettori turchi che credono che un prestito di ritorno dalla Banca Mondiale significherebbe “un ritorno all’era del mentoring”, ricordando il costante calo del valore della lira turca prima che Erdogan salisse al potere nel 2002.

Elettori indecisi

Gli elettori indecisi sono un paradosso e motivo di preoccupazione per l’opposizione turca. Vale a dire, anche se il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) ottiene meno voti, per una serie di motivi ciò non significherà che l’opposizione otterrà più voti, poiché rimarrà dipendente dai voti degli elettori fluttuanti e indecisi.

Le stime mostrano che in Turchia questo segmento era e rimane nella regione di circa il 20% dei voti, che è una percentuale significativa, e tutti i partiti politici dovrebbero tenerne conto e concentrarsi su di esso.

Vale la pena ricordare che nelle fasi iniziali sia il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo che Erdogan si sono appellati a tali elettori e si sono concentrati sulla loro attivazione dopo averli convinti a votare alle elezioni. Lo slogan di Erdogan “Siamo la voce del silenzio” era necessario per il successo ottenuto nelle ultime elezioni.

L’opposizione turca vuole conquistare gli elettori oscillanti con una politica di attacco e critica a tutti i risultati di Erdogan negli ultimi due decenni. Tuttavia, tali metodi di solito producono risultati opposti a quelli sperati dall’opposizione. La stessa cosa è successa nelle elezioni del 2018, quando, poco prima della fine della corsa elettorale, tali voti sono “passati” all’AKP perché gli elettori non hanno trovato un’alternativa credibile.

Politica economica

Sicuramente, non c’è niente in Turchia come lo è stato 20 anni fa, come sostiene l’opposizione, perché il reddito medio pro capite nel 2001 era di 3.500 dollari, e durante gli anni del governo dell’AKP, è aumentato a quasi 12.000 dollari, il che è un risultato naturale del prodotto interno lordo (PIL), che nel 2022 ha raggiunto i 905 miliardi di dollari. La Turchia è attualmente la diciannovesima economia più grande del mondo.

Per quanto riguarda gli scambi commerciali con l’estero, l’export della Turchia è in costante aumento. Nonostante l’alto tasso di interesse e la caduta del valore della moneta nazionale dovuta a varie speculazioni, lo stato è riuscito a trasformare la crisi valutaria in un’opportunità, a seguito della quale le esportazioni sono aumentate a 254 miliardi di dollari nel 2022.

L’opposizione è sempre critica sui risultati economici del governo. Ha anche criticato il taglio dei tassi di interesse e il licenziamento del Governatore della Banca Centrale di Turchia. Tuttavia, finora l’opposizione non ha presentato la sua visione economica, ma solo critica, che desta sospetti tra gli elettori, perché è logico che se si critica qualcosa, si dovrebbe offrire un’alternativa. Finora, l’opposizione sembra non avere altro piano se non quello di aumentare nuovamente i tassi di interesse, il che aumenterà la lira turca rispetto al dollaro a breve termine, ma danneggerà l’economia turca a lungo termine a causa dell’aumento dell’inflazione.

Turchia a un punto di svolta

Le prossime elezioni sono le elezioni presidenziali e parlamentari più importanti nella storia della Turchia in quanto ne decideranno il destino e il futuro politico ed economico. Le elezioni si terranno nel quadro del nuovo sistema presidenziale adottato nel Paese nel 2018 e conferendo al Presidente ampi poteri in relazione al governo del Paese, che, date le sfide economiche che il Paese deve affrontare e gli eventi internazionali legati alla regione e al mondo, è estremamente importante per l’adozione di soluzioni rapide ed efficaci.

La Turchia deve affrontare numerose sfide: economiche, politiche e diplomatiche, nonché tensioni tra l’attuale governo e alcuni Paesi europei e della regione, tra cui Stati Uniti e Unione Europea.

Data l’importanza della Turchia come potenza regionale, i risultati elettorali avranno implicazioni per l’intera regione e per le relazioni internazionali. In quanto membro della NATO, la Turchia svolge un ruolo importante a livello regionale e internazionale, compresa la crisi siriana, il conflitto israelo-palestinese, la guerra civile in Libia e la guerra in Ucraina, dove Erdogan è l’unico leader occidentale che mantiene ottimi rapporti con il presidente russo Vladimir Putin.

È ancora difficile prevedere l’esito delle elezioni. I risultati finali potrebbero essere inaspettati. Tuttavia, la cosa più importante è che le elezioni si svolgano in modo democratico, libero ed equo, che tutti i partecipanti accettino i risultati finali delle elezioni e che gli sforzi siano diretti al rafforzamento della democrazia e dei diritti umani in Turchia.

Le elezioni in Turchia saranno un momento importante per l’espressione della volontà dei cittadini turchi e per determinare il percorso politico ed economico del paese per il futuro, oltre a raggiungere stabilità politica e progresso economico, rafforzare la sua posizione nelle relazioni internazionali e rafforzare il ruolo di Turchia a livello regionale e internazionale.

Titolo originale – 2023 Türkiye: Most Important Elections on the 100th Anniversary of Establishment of the Republic of Türkiye – Country at a Turning Point

NOTE

Fonte: https://www.ifimes.org/en/researches/2023-turkiye-most-important-elections-on-the-100th-anniversary-of-establishment-of-the-republic-of-turkiye-country-at-a-turning-point/5163#

Traduzione di Alessandro Napoli per nritalia.org: : https://nritalia.org/2023/05/02/elezioni-in-turchia-2023/

02.05.2023