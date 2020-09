La grande rapina e le banche d’affari Rothschild & Co. e Lazard Brothers

di Marc Gabriel Draghi

Per questo sistema basato sul debito, che come abbiamo detto sembra inaugurare una nuova era del capitalismo finanziario, proprio il debito è il problema principale. È anche il vizio che porta a tutti gli altri: disintegrazione e distruzione dello Stato, massiccia immigrazione clandestina, mediocrazia generalizzata, repressione sociale, distruzione dell’apparato produttivo, ecc.

Ma come puoi immaginare, alcune persone hanno tutto l’interesse a perpetuare e persino a sviluppare questo sistema del debito.

In effetti, dall’inizio dell’estate, una musica soft viene ascoltata nei circoli superiori della Elite e inizia a essere trasmessa dai circoli dei media. Gli addetti ai lavori non si nascondono per dirci che il Debito, per noi popolo, non è un nostro problema e che è ancora una volta la soluzione è nelle loro mani.

Così, le nostre due maggiori banche di investimento in Francia, di fama mondiale e che come diceva un famoso cantante non conoscono la crisi, spingono i nostri leader politici ad indebitarci. Il successore di Mathieu Pigasse, il banchiere Jean-Louis Girodolle, amministratore delegato di Lazard frères, ci spiega quindi che “sarebbe assurdo non indebitarsi ” e che i grandi paesi come la Francia non avranno problemi per finanziare il loro rilancio …

È chiaro che la situazione del debito globale in continua crescita e la probabile bancarotta degli Stati sembrano fare gli affari di alcuni. I Lazard, i Rothschild e le società si stanno preparando ad affrontare un aumento di parte della loro attività, in particolare con future politiche di ristrutturazione del debito sovrano e fusioni / acquisizioni di società in difficoltà.

Inoltre, un inserto pubblicato in un articolo del quotidiano Les Échose, trattando con le banche d’affari Rothschild and Co e Lazard, riassume perfettamente questo fenomeno: “L’abbandono di Matthieu Pigasse non ha impedito a Lazard di vincere due prestigiosi mandati nel Consiglio degli States. La banca è stata scelta da Argentina e Libano, due paesi sull’orlo della bancarotta. Secondo il quotidiano libanese “L’Orient-Le Jour”, non meno di dodici oganismi erano in corsa per sostenere il governo di Hassan Diab.

Il grande concorrente di Lazard, Rothschild & Co, era tra i candidati, così come il Global Sovereign Advisor – creato un anno fa da Anne-Laure Kiechel, il “banchiere di Grecia”, che in precedenza aveva prestato servizio presso Rothschild. Lazard ha beneficiato della sua presenza di lunga data in Libano e del lavoro svolto da François Kayat, questo franco-libanese che è diventato co-presidente non esecutivo della banca in Francia lo scorso anno. Anche l’Argentina, che si avvia verso il nono default della sua storia, ha scelto la banca con la maggiore esperienza nelle operazioni di debito. Sia Buenos Aires che Beirut hanno assunto come consulente legale il famoso studio americano Cleary Gottlieb, che ha aiutato quasi tutti gli stati finanziariamente asfittici. “

Il Covid-19 ha sicuramente ucciso come un’influenza, ma è la crisi che ne deriverà che porterà all’uccisione di un gran numero di piccole e medie strutture economiche (in Francia come nel sud Europa) che compongono il nostro fragile tessuto economico, quel Capitale che l’apolide desidera liquidare per aumentare ulteriormente i propri guadagni.

Tuttavia, la disoccupazione non interesserà tutti i settori. Le banche d’affari, sin dal confino, temono di non trovare abbastanza “manodopera”. Così, ogni volta, la crisi costringe le grandi banche di investimento a reclutare massicciamente nuovo personale(così è stato anche nel 2009). Come quello che è stato detto, forse in buona fede da Emmanuel Macron, quando ha spiegato a un giovane disoccupato che in tempi di crisi basta “attraversare la strada” per trovare un lavoro. È vero che quando hai il tuo profilo (cioè quello di un parassita terziario predatore), in un periodo di predazione finanziaria generalizzata, l’accesso al lavoro è sicuramente un po ‘più facile …

Possiamo quindi porci questa domanda: è una coincidenza che le grandi banche di investimento sopravvivano e persino diventino sempre più potenti dopo ogni grande crisi sistemica?

La risposta è ovviamente no.

Il debito struttura il potere bancario e dissolve gradualmente uno degli ultimi meccanismi di protezione contro il mondo del denaro: la Nazione.



Debito prima della guerra

Per distruggere una nazione ci sono ovviamente i mezzi militari, ma l’attacco finanziario può anche rivelarsi altrettanto efficace e devastante.

Il caso della Grecia dopo la ristrutturazione del debito da parte della Troika (FMI, BCE, Commissione) è il miglior esempio. Solo due anni dopo che la Grecia si era accordata con i suoi creditori, la mortalità infantile salì alle stelle (+ 47%), gran parte del popolo greco non aveva più accesso a cure mediche e farmaci, il tasso di investimento è diminuito da quasi 2/3 da 57 miliardi di euro a 18 miliardi, la disoccupazione è aumentata notevolmente, i beni nazionali sono stati venduti (isole, edifici, porti, ecc..). Questo paese, a cui l’iperclasse eurolatra si proponeva di dissanguarsi per guarire, in verità è crollato, sin dalla sua acquisizione da parte dei suoi creditori!

Tuttavia, il suo debito (che era il suo problema principale nel 2015) non è diminuito, è addirittura esploso (187% del PIL e sarà al + 200% nel 2022). La Grecia sta quindi sprofondando nella povertà, perché tradita da politici traditori dei suoi interessi nazionali come Tsipras e Syriza.

E in verità, il decennio che abbiamo appena trascorso (era dell’austerità) è la prima fase di un attacco delle élite transnazionali al nostro paese e, su scala più ampia, al nostro continente. Il nostro futuro a breve termine è quello dei Greci, anche se la Francia ha infinitamente più margini di manovra e risorse della nazione Ellenica.

L’iperclasse ha da tempo voluto allineare la Francia, ma più in generale l’Europa (classi lavoratrici e classi medie) con il resto del mondo (in particolare Medio Oriente, Africa, ma anche Cina e India)

L’Ordo liberalismo, promotore del libero scambio inegualitario, sembra aver guidato il primo assalto di questo attacco dal 2008 al 2019. Ma sembra che l’uccisione delle classi popolari lavoratrici e delle classi medie produttive si apra con questo anno post-scolastico covidiano.

Non pensate che con la crisi sanitaria l’ondata di repressione sociale si fermerà. Al contrario, il golem Macron, ex Rothschild and Co, ha una missione e ha intenzione di attuarla … Le riforme verranno riattivate e saranno ancora più letali …

La distruzione del bene comune e la spoliazione del maggior numero di persone non si sono fermate durante questa vera e falsa crisi sanitaria. L’attenzione dell’opinione pubblica è stata appena deviata principalmente dalle tensioni razziali e comunitarie. La crisi progressiva e la guerra civile organizzata latente (lotta orizzontale) indeboliranno i popoli per farli passare a questo Nuovo Mondo, voluto dall’establishment: questo del famoso giorno dopo.

Per uscirne e non morire, non abbiamo mille soluzioni davanti a noi, dobbiamo combattere questo sistema finanziario transnazionale di estorsione e abbracciare veramente questo problema del debito perpetuo.

A livello nazionale mediante un ritorno al franco, alla lira e alla peseta e alla sovranità monetaria e, a livello internazionale, promuovendo un ritorno al bimetallismo oro / argento. Infine, non dimentichiamo che l’oro e l’argento, a differenza della nostra valuta attuale, non sono legati a un debito. E che anche se ai vampiri piace l’oro, un proiettile d’argento nel cuore può bastare per annientarci.

Marc Gabriel Draghi

Pubblicato da Tommesh – ComeDonChisciotte.org

Traduzione: Luciano Lago – Controinformazione.info

FONTE: https://www.controinformazione.info/la-grande-rapina-e-le-banche-daffari-rothschild-co-e-lazard-brothers/

FONTE ORIGINALE: https://www.geopolitique-profonde.com/articles/dette-infinie-et-mort-des-nations/