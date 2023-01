I richiami dei vaccini Covid uccidono i Tedeschi (e tutti gli altri) in egual misura

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

Igor Chudov

igorchudov.substack.com

Questo articolo continua la mia “serie sull’eccesso di mortalità,” in cui analizzo le cause dell’eccesso di mortalità in tutto il mondo. In uno dei miei articoli avevo confrontato l’eccesso di mortalità in molti Paesi rapportandola ai relativi tassi di vaccinazione, trovando una correlazione molto forte.

Ora disponiamo di dati comparabili per gli Stati Federali tedeschi, i Bundesland.

Questi dati sono stati trovati da da un interessantissimo substacker, Fabian Spieker.

Il suo articolo è eccezionale e stabilisce uno standard di riferimento per la “ricerca substack anti-Covid-vax.”

Ecco le note di Fabian:

– La Sassonia ha il tasso di richiamo più basso (50,6%) e il tasso di mortalità in eccesso più basso (5,9%).

– La Turingia ha il secondo tasso di richiamo più basso (54,2%) e il secondo tasso di mortalità in eccesso più basso (8,1%).

– Il Saarland ha il secondo tasso di richiamo più alto (69,5%) e il secondo tasso di mortalità in eccesso più alto (12,9%).

– Brema ha il terzo tasso di richiamo più alto (67,5%) e il terzo tasso di mortalità in eccesso più alto (11,9%).

Regressione lineare

Ho quindi deciso di fare quello che so fare meglio: ho salvato i numeri di Fabian e ho eseguito una regressione lineare per vedere la dipendenza della mortalità dai richiami. Ecco i dati che ho inserito in un foglio di calcolo:

Li ho analizzati con il calcolatore di regressione lineare GraphPad:

La regressione ha dimostrato una forte associazione tra l’eccesso di mortalità e i tassi di richiamo!

Quindi, la Germania ha fornito dati suddivisi per regione che mostrano un’associazione SIGNIFICATIVA tra i tassi di richiamo e l’eccesso di mortalità! L’aspetto interessante è che in Germania abbiamo un’analisi che riguarda un’unica etnia. A differenza delle analisi Paese per Paese, qui non stiamo confrontando Svedesi con Bulgari. Stiamo confrontando regioni con persone etnicamente uguali che parlano la stessa lingua e seguono le stesse leggi federali tedesche. Eppure, gran parte della variazione della mortalità tra i territori tedeschi è spiegata dal loro tasso di richiamo!

Alcuni di questi decessi possono avvenire come conseguenza diretta e immediata (settimane) dei richiami, come ad esempio le morti improvvise entro un paio di settimane.

Avevo già scritto dello studio tedesco che, presso l’Università di Heidelberg, aveva riportato i dati delle autopsie sui Tedeschi morti di morte improvvisa.

Un medico del Midwest ha fatto un bell’articolo sulle morti improvvise in Germania:

La VECCHIAIA è un fattore?

Questa è un’importante aggiunta all’articolo del 25 dicembre: il nostro astuto lettore LolCox si è chiesto se [l’eccesso di mortalità] potesse essere dovuto a una diversa distribuzione dell’età nei Bundesland.

Ha reperito in Rete i dati del 2011 sulla percentuale di anziani per Bundesland e ha cercato una eventuale correlazione tra l’età avanzata e l’eccesso di mortalità (espressa come percentuale della mortalità storica) – e non ha trovato alcuna associazione. Il suo commento e i suoi dati sono riportati nella RISPOSTA INCOLLATA al mio articolo.

[Avete tenuto conto dell’età in questo calcolo?

Vedo che questa scusa viene subito fuori da chi è scettico e dice che è solo un fattore dovuto all’età.

EDIT:

OK, ho provato a vedere se questo è legato all’età. Mi ci è voluto un po’ per trovare la suddivisione dell’età per Stato tedesco, e dopo 20 minuti ho trovato i dati, ma sono del 2011. | Non ci dedicherò altro tempo perché non parlo tedesco e quindi i dati sono fastidiosi da ottenere.

Tuttavia, l’età sembra non essere affatto un fattore per l’eccesso di mortalità]

Gli elementi colorati in rosso nella figura qui sotto sono stati evidenziati da me:

Grazie per la brillante scoperta, LolCox!!!

Germania vs. Mondo – Stesso rapporto!

Tempo fa, avevo eseguito la stessa analisi di regressione lineare per l’intero mondo per i Paesi dove erano disponibili i dati di richiamo e di eccesso di mortalità.

Avevo utilizzato periodi di tempo leggermente diversi. Eppure, l’adattamento lineare per il mondo intero è notevolmente simile a quello per i Bundesland tedeschi! Ecco il grafico della mia analisi mondiale:

(Il Cile aveva davvero 125 richiami ogni 100 persone, e sì, ha il più alto eccesso di mortalità).

Sembra abbastanza simile? Ecco le equazioni delle rette:

Mondo: Mortalità in eccesso = 0,1675 * Tasso di richiamo + 0,02387

Germania: Mortalità in eccesso = 0,1766 * Tasso di richiamo – 0,0084

Le equazioni sono estremamente simili, anche se si basano su serie di dati completamente diverse tra loro e su periodi di tempo alquanto differenti!

Perché le linee per la Germania e per il mondo intero sono così simili? Il motivo è che i vaccini Covid hanno un effetto simile, ovunque vengano somministrati. La somiglianza della dipendenza lineare tra richiami e mortalità, ottenuta da serie di dati completamente diverse, dimostra che la relazione è reale!

Non è forse una prova che i vaccini Covid e i richiami causano la morte? È solo una correlazione spuria se si ripete in segmenti di popolazione completamente diversi?

Sono certo che i bravi cittadini tedeschi, e quelli di tutto il mondo, non si aspettavano che i richiami avrebbero causato un eccesso di mortalità. A tutti noi è stato detto che i vaccini erano “sicuri ed efficaci.” Tutti erano d’accordo! Ce lo hanno detto i giornali. Ce lo hanno detto i politici . Eppure, adesso i richiami causano un eccesso di mortalità.

Mi dispiace molto per questo risultato. Non è stata una mia idea somministrare queste iniezioni. Persone perfettamente in gamba credevano nella scienza, nella stampa e nei politici. Purtroppo, questa fiducia era mal riposta: i ciarlatani hanno dirottato la scienza e i truffatori hanno comprato la stampa.

Igor Chudov

Fonte: igorchudov.substack.com

Link: https://igorchudov.substack.com/p/covid-boosters-are-killing-germans

24.12.2022

Scelto e tradotto da Markus per comedonchisciotte.org

Igor Chudov è responsabile di un famoso sito web che si occupa di matematica e gestisce un'attività commerciale.