Come l’economia americana è stata distrutta

Di Paul Craig Roberts

Nel 1945 gli Stati Uniti uscirono dalla guerra mondiale con l’unica economia industriale intatta al mondo.

Le economie britannica, europea, sovietica e giapponese erano in rovina. La Cina e il resto dell’Asia, dell’Africa e del Sud America avevano economie non sviluppate, in seguito ribattezzate economie del terzo mondo.

Inoltre, gli Stati Uniti detenevano la maggior parte delle riserve auree del mondo. Il presidente Franklin D. Roosevelt aveva usato la Seconda Guerra Mondiale per distruggere il controllo della Gran Bretagna sul commercio internazionale e la sterlina come valuta di riserva mondiale. La rottura forzata da parte degli Stati Uniti del sistema britannico di preferenze commerciali e l’accordo di Bretton Woods, imposto con la forza, conferirono questi ruoli agli Stati Uniti.

Quattro anni di produzione bellica diedero agli Stati Uniti una forza lavoro numerosa, disciplinata e qualificata. La carenza di consumi del periodo bellico fornì un’enorme domanda di consumo repressa per guidare la crescita dell’economia del dopoguerra. I posti di lavoro erano abbondanti e il reddito reale degli Stati Uniti aumentò fortemente negli anni Cinquanta e negli anni Sessanta.

Ma poi le cose cominciarono ad andare male. Il programma del presidente Johnson “armi e burro” (la guerra del Vietnam e la spesa per il welfare della “Grande Società”) portò a una proliferazione di dollari statunitensi che alla fine costrinse il presidente Nixon a chiudere la finestra dell’oro e a porre fine al diritto delle banche centrali straniere di riscattare i loro depositi di dollari statunitensi in cambio di oro.

Inoltre, la politica macroeconomica keynesiana di gestione della domanda iniziò a cedere. Le elevate aliquote fiscali marginali sul reddito determinarono un aumento dell’offerta più debole rispetto all’aumento della domanda aggregata. La politica monetaria espansiva spinse al rialzo la domanda dei consumatori, ma le alte aliquote fiscali frenarono la risposta dell’offerta, culminando nella “stagflazione”” dell’amministrazione Carter.

La politica economica dal lato dell’offerta del presidente Reagan curò la stagflazione e il peggioramento del trade-off della “curva di Phillips” tra inflazione e disoccupazione, e la crescita economica reale riprese per tutti gli anni ’80 e negli anni di Clinton, un’amministrazione che si appoggiò al successo di Reagan

Ma nell’ultimo decennio del XX secolo le cose sono cambiate in peggio. Il successo delle politiche economiche di Reagan e Margaret Thatcher ha creato un’eccessiva fiducia nelle economie di libero mercato non regolamentate. Negli Stati Uniti fu abrogata la legge Glass-Steagall, che separava le banche commerciali da quelle d’investimento e che aveva servito bene il Paese dal 1933. Il presidente della Federal Reserve Alan Greenspan e il Tesoro di Clinton sostennero che “i mercati si autoregolano”.

L’abrogazione ha dato il via alla crisi finanziaria del 2008, che ha dato il via alla più grande e lunga attività nella storia di stampa di moneta negli Stati Uniti. Il bilancio della Federal Reserve è aumentato di 8,2 trilioni di dollari, poiché la Fed ha stampato denaro con cui acquistare gli investimenti in difficoltà delle grandi banche per mantenerle solvibili.

Il massiccio aumento dell’offerta di moneta è andato principalmente a pesare sui prezzi di azioni, obbligazioni e immobili, peggiorando drasticamente la distribuzione del reddito e della ricchezza negli Stati Uniti e creando l’“un percento”.

Anni di pompaggio dei valori delle attività finanziarie e immobiliari con la creazione di moneta hanno lasciato la Federal Reserve in una posizione precaria, ora che le quarantene Covid e le sanzioni economiche contro la Russia hanno interrotto le catene di approvvigionamento e causato carenze che stanno facendo aumentare i prezzi.

La Fed sta cercando di superare i problemi di approvvigionamento aumentando insensatamente i tassi di interesse, il che minaccia la ricchezza finanziaria creata da anni di Quantitative Easing.

Contemporaneamente, la politica delle sanzioni sta allontanando i Paesi dal dollaro, il che finirà per ridurne il valore, costringendo così la Fed a scegliere tra il mercato azionario e il dollaro.

Il crollo sovietico del 1991, rispetto al successo americano, è stato uno sviluppo ancora peggiore. Ha convinto Cina e India che i mercati capitalisti, e non la pianificazione socialista, sono la strada per il successo economico. Entrambi i Paesi, con la loro grande forza lavoro sottoutilizzata, si sono aperti agli investimenti stranieri.

Questo ha accelerato l’era del “globalismo” o della delocalizzazione dei posti di lavoro. Le aziende manifatturiere americane, sottoposte a pressioni da parte di Wall Street per un’acquisizione se non avessero aumentato i loro profitti spostando le attività produttive all’estero, dove la manodopera costava meno, abbandonarono le loro forze lavoro e le loro comunità e iniziarono a produrre all’estero i prodotti che commercializzavano negli Stati Uniti.

Questo ha separato i redditi degli americani dalla produzione dei beni e dei servizi che consumavano e ha smantellato le scale di mobilità verso l’alto negli Stati Uniti, che erano state permesse da una vivace economia manifatturiera.

Gli economisti americani con sovvenzioni da Wall Street e dalle società di delocalizzazione hanno prodotto “studi” che dimostrano che era un bene per l’America perdere i suoi posti di lavoro ad alta produttività e ad alto valore aggiunto e per le comunità americane perdere la loro base imponibile. I posti di lavoro manifatturieri sono stati denigrati come “lavori con le unghie sporche” e alla forza lavoro sono stati promessi posti di lavoro migliori, più pagati e ad alta tecnologia.

Questi studi e queste promesse sono il peggior tipo di economia spazzatura.

Uno studio condotto da un accademico di Dartmouth, Matthew J. Slaughter, ha concluso che l’offshoring di posti di lavoro americani, cioè la loro cessione a stranieri, ha creato il doppio dei posti di lavoro interni agli Stati Uniti rispetto a quelli destinati agli stranieri.

Non è arrivato a questa conclusione consultando i dati BLS sui posti di lavoro a pagamento o le statistiche BLS sull’occupazione professionale. Ha invece misurato la crescita dell’occupazione delle multinazionali statunitensi e non ha preso in considerazione le ragioni dell’aumento dell’occupazione multinazionale.

Le multinazionali statunitensi hanno acquisito molte piccole imprese statunitensi esistenti, aumentando così l’occupazione multinazionale ma non l’occupazione complessiva, e molte imprese statunitensi hanno avviato per la prima volta attività all’estero e sono quindi diventate multinazionali, aggiungendo così l’occupazione statunitense esistente all’occupazione multinazionale.

Nel 2006 Michael Porter, un professore di Harvard, ha utilizzato una conferenza stampa per pubblicizzare i vantaggi del globalismo, ovvero la delocalizzazione dei posti di lavoro americani. Il suo rapporto per il Council on Competitiveness dimostrava falsamente che gli americani traevano vantaggio dal cedere i loro posti di lavoro ad asiatici e messicani. Lo ha fatto sottolineando i risultati economici degli Stati Uniti in un periodo di 20 anni. Poiché la delocalizzazione dei posti di lavoro era relativamente nuova, il periodo di 20 anni risale agli anni ’80 di Reagan. In questo modo, Porter ha utilizzato la forte performance degli anni di Reagan per attenuare il deterioramento economico dovuto al globalismo.

Potrei continuare a lungo a presentare le false affermazioni utilizzate per bloccare l’opposizione alla perdita del primato manifatturiero dell’America. Oggi, 16 anni dopo la promessa di Porter di posti di lavoro migliori, gli ex lavoratori manifatturieri statunitensi ben pagati hanno lavori al dettaglio poco remunerati presso Walmart e Home Depot.

La loro assicurazione sanitaria e i benefici pensionistici sono scomparsi con i loro posti di lavoro nel settore manifatturiero. Il fatto è che oggi gli economisti americani sono impegnati a scrivere propaganda per i loro benefattori o a giocare nelle loro riviste professionali modellando scenari che non esistono nel mondo reale.

Un’altra conseguenza disastrosa dell’abrogazione della Glass-Steagall è l’accelerazione che ha dato alla finanziarizzazione dell’economia, che si stava insinuando da decenni. Un’economia finanziarizzata è un’economia in cui il settore finanziario è riuscito a far sì che la maggior parte del reddito dei consumatori sia impegnato nel pagamento di interessi e commissioni sul debito – rate del mutuo, dell’auto, della carta di credito, dei prestiti agli studenti – lasciando poco spazio alla crescita economica con spese per nuovi beni e servizi.

Molte persone vivono con la carta di credito, pagando solo il minimo, mentre il saldo cresce con gli interessi composti.

Secondo uno studio della Federal Reserve di qualche anno fa, il 40% delle famiglie statunitensi non riesce a raccogliere 400 dollari in contanti senza vendere beni personali come televisori, telefoni cellulari, vestiti o impegnare attrezzi.

La portata del sovraindebitamento dell’economia statunitense, che non include il debito pubblico, può essere compresa tornando indietro al 1945, anno di inizio di questo saggio.

Michael Hudson riferisce che nel 1945 il patrimonio netto dei proprietari di immobili su cui avevano contratto un’ipoteca era pari all’85%. Oggi il patrimonio netto dei proprietari di casa è sceso al 33%.

Inoltre, la proprietà delle case americane è scesa dal 70% al 63% come risultato della politica del Presidente Obama di salvare i truffatori finanziari responsabili del crollo del 2008, mentre pignora le loro vittime.

Una volta, molto tempo fa, il Partito Democratico era onesto. Il partito cercava di proteggere il Sud americano dall’invasione per il suo rifiuto di finanziare a spese del Sud i costi dell’industrializzazione del Nord. Secondo il Nord, era responsabilità del Sud pagare la tariffa che avrebbe protetto l’industria del Nord dai prodotti britannici, più efficienti e meno costosi.

Fino al 1965 i Democratici continuarono a cercare di proteggere la classe operaia. Ma nel 1965 i Democratici tradirono gli americani su due fronti. Hanno approvato una legge sull’immigrazione che ha inondato l’America di immigrati del terzo mondo, estranei alla nostra cultura e il cui numero ha fatto crollare i salari.

Contemporaneamente, i Democratici hanno approvato una legge sui diritti civili che di per sé non consentiva la preferenza alle “minoranze preferite”, ma che è stata utilizzata a tale scopo da Alfred W. Blumrosen, responsabile della conformità dell’EEOC. Blumrosen ritenne di poter mettere in discussione la legge sui diritti civili e richiedere le quote razziali vietate, perché i tribunali federali tradizionalmente dagli anni Trenta “si rimettevano all’autorità di regolamentazione”.

Le preferenze razziali per le “minoranze preferite” si sono trasformate in diritti aristocratici di un’epoca altrimenti passata. Oggi nel mondo occidentale i popoli “preferiti”, come i neri e i pervertiti sessuali, godono di protezioni speciali che non si estendono alle persone eterosessuali bianche.

Un bianco che si oppone all’aggressione verbale o fisica di un nero viene dichiarato razzista.

Nei Paesi scandinavi e in Germania, una donna bianca che accusa un nero di stupro rischia di essere arrestata per crimine d’odio. In quella che una volta era la Gran Bretagna, un cittadino britannico bianco è stato arrestato dalla polizia britannica bianca per aver ripubblicato un meme che mostra disapprovazione per la sempre crescente collezione di pervertiti sessuali.

Oggi nel mondo occidentale la situazione è questa. La composizione etnica dei Paesi occidentali è sottoposta ad un feroce attacco da parte degli elementi di sinistra liberale della loro stessa etnia. I diritti della base etnica della popolazione stanno cessando di esistere nelle aree della libertà di parola e del giusto processo legale. Le persone vengono licenziate per aver usato pronomi di genere. Gli scienziati vengono licenziati per aver contestato una spiegazione falsa. Le persone vengono costrette ad accettare le violazioni delle leggi di Norimberga. Ovunque ci si rivolga per ottenere informazioni, i media mentono.

Questa è una situazione senza speranza per il mondo occidentale. Man mano che si diffonde, lentamente ma gradualmente, tra le popolazioni etniche dell’Occidente la consapevolezza che i loro governi sono contro di loro, le maggioranze etniche iniziano a rendersi conto di essere bersaglio dell’espropriazione.

Alcuni francesi se ne sono resi conto, così come i contadini in Olanda e in Italia. Quando la composizione etnica di un Paese si rende conto che il governo non li rappresenta ma rappresenta i loro nemici, si sviluppa una situazione rivoluzionaria.

Tutto ciò che può salvare la civiltà occidentale è la rivoluzione dell’intero fronte. L’insieme dei governi e degli interessi costituiti che essi rappresentano deve essere rovesciato. Altrimenti ci troveremo di fronte a una tirannia istituzionalizzata e a economie gestite a beneficio dell’1%.

03.08.2022

Fonte originale:

https://www.paulcraigroberts.org/2022/08/03/how-americas-economy-was-destroyed/

Traduzione di Costantino Ceoldo

—

Pubblicato da Jacopo Brogi per ComeDonChisciotte.org