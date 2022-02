Bocciata agricoltura biodinamica: scientismo oscura la scienza

“È una vittoria della scienza” ha detto Riccardo Magi di + Europa, commentando l’esito favorevole del suo emendamento mirato a togliere ogni riferimento all’agricoltura biodinamica dalla legge sull’agricoltura biologica che è passata oggi a Montecitorio. Quello che ha fatto rizzare i peli sul capo ai fedeli della religione scientista è il fatto che la legge, di fatto, equiparava l’agricoltura biodinamica a quella biologica, interpretando – come è compito di ogni legge – un incontrovertibile dato di realtà: in Italia nel settore bio c’è una buona fetta di produttori agricoli – dal valore di mercato secondo Coldiretti di 200 milioni di euro – che pratica l’agricoltura biodinamica: 4mila aziende che tra l’altro hanno un indotto sempre crescente.

Nata negli anni Venti in aperta opposizione alla allora sempre più emergente agricoltura basata sui prodotti chimici – che devasta l’ambiente e impoverisce i produttori privilegiando la sola resa quantitativa del raccolto – alcuni agricoltori tedeschi sviluppano un nuovo metodo di coltivazione, basato sui principi del filosofo, scienziato ed epistemologo Rudolph Steiner. La biodinamica concepisce terra, piante, animali come un unico organismo vivente in equilibrio con il sistema solare, e si basa su pratiche sperimentate empiricamente, che danno una fortissima resa in termini qualitativi, e soprattutto migliorano notevolmente l’ecosistema connesso alle piante che si coltivano. Diversamente dall’approccio scientista, ovvero il settarismo secondo il quale solo ciò che viene sintetizzato in laboratorio – spesso derivato dal petrolio – è ritenuto valido, la scienza vera è il risultato di pratiche ed esperienze millenarie, che hanno accompagnato l’uomo per secoli di storia, fino all’oscurantismo dell’era industriale.

Questo enorme progresso della legislazione agricola italiana avrebbe costituito un serio problema per i produttori di glifosato e altri veleni, che così hanno sguinzagliato i loro inquisitori. “L’agricoltura biodinamica è come Stamina, una truffa scientifica”, aveva proferito la scienzivendola Elena Cattaneo in Parlamento il 20 maggio scorso, è “stregoneria”. Ma il migliore è stato il nobelissimo Giorgio Parisi, che si è scagliato in varie filippiche contro la biodinamica, arrivando a reclamare la parità di genere tra vesciche di cervo utilizzate in una efficacissima pratica biodinamica. Fortuna ha voluto che a un suo convegno ci fosse Don Sergio Mattarella, il bi-presidente, che lo ha subito rassicurato: la biodinamica non s’ha da fare, né domani, né mai.

La biodinamica è stata bloccata a furor di camici a Montecitorio, nonostante sia una pratica con metodi chiari e obiettivi di progresso umano e ambientale. Perché le pratiche esoteriche ci scandalizzano, mentre abboffare di pesticidi e prodotti geneticamente modificati i nostri figli è cosa buona e giusta. Così ha parlò lo scientista (e un po’ anche Bayer-Monsanto). Amen.

