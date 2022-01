ADESSO Ottawa: 30mila a Parliament Hill, polizia blocca i ponti [DIRETTA]

Di C0rv0, corrispondente CDC dal Canada

La protesta oggi è stata totalmente pacifica, i cittadini sono sulla piazza mentre la notte avanza e vi è un’atmosfera festosa. Non vi è una chiara organizzazione politica, la gente va semplicemente in giro come a una grande festa e non si vedono molte forze di polizia anche se le forze dell’ordine hanno bloccato diversi ponti, impedendo al convoglio di Ovest (il più grande) di unirsi alla manifestazione. Nonostante questo oggi erano circa 30.000 persone davanti al parlamento (10.000 secondo la polizia).

Vi sarebbero circa 2,700 camion a Ottawa (non 70mila come sui social assurdamente si sostiene), i veicoli sono parcheggiati in mezzo alle strade, di fatto bloccando la capitale. La televisione di Stato Canadese, CBC, insinua che dietro le proteste vi siano i Russi, nel frattempo continuano a paragonare l’evento con l’insurrezione del 6 gennaio negli USA

Le donazioni per il movimento Truckers For Freedom sono salite a 8 Milioni di Dollari (il partito liberale ne ha raccolto 7.5 nell’ultima campagna elettorale, in 3 mesi) e molte altre forze politiche si sono aggiunte ai Camionisti, fra cui i contadini.

Il movimento ha una compagine interraziale, fra cui popolazione indigena, neri, bianchi, francofoni e anglofoni.

Il tempo a Ottawa, dopo una giornata di sole è ora estremamente ostile, vi è una tormenta di neve in corso, temperature di -20 C.

Seguite la diretta qui:

MDM 30/01/2022