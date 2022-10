Verona in piazza contro la guerra della Nato

Riceviamo e pubblichiamo.

—

Sabato 15 ottobre si terrà a Verona una manifestazione unitaria di comitati e associazioni che vogliono esprimere unitariamente il loro disappunto riguardo la gestione politica della guerra in Ucraina da parte dell’Unione Europea e, conseguentemente, dell’Italia.

Verona per la Libertà, Veneto Russia, Sindacato Libero, O.i.s. e Veneto indipendente condannano fermamente il continuo invio di armi e la mancanza di azioni concrete per arrivare ad una soluzione diplomatica del conflitto in corso che, ricordiamo, è in corso da anni. Il popolo italiano non deve pagare le conseguenze politiche, economiche ed energetiche della guerra della Nato, una guerra che il popolo non vuole e che ripudia come previsto dalla nostra Costituzione.

Durante la manifestazione si terrà la raccolta firme contro le sanzioni alla Russia che, come previsto, hanno già danneggiato pesantemente l’economia italiana.

Ancora una volta, una piazza unita che rifiuta i continui stati di emergenza come metodo di governo.

Verona, 15 ottobre 2022, Piazza Cittadella, ore 16.00

Ufficio stampa Verona per la Libertà