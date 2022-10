Putin apre ancora: la Turchia si è rivelata la via più affidabile per le forniture di gas all’Europa

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sostenuto la proposta di Vladimir Putin di creare un hub del gas nel Paese, ha detto a Izvestia il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a seguito di un incontro bilaterale tra i presidenti al vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (CICA), dove il leader russo ha anche discusso con i suoi omologhi le questioni del nuovo ordine mondiale emergente. Intanto i leader di Russia e Turchia non hanno discusso dell’Ucraina né della possibilità di riprendere i negoziati. Tuttavia, come ha detto a Izvestia il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, Mosca è aperta a proposte pertinenti.

Secondo Putin, la Turchia si è rivelata la via più affidabile per le forniture di gas all’Europa. I sabotatori che hanno cercato di far saltare in aria TurkStream hanno fallito, ha osservato. Ora, la Russia fornisce gas per intero, ma il volume può ancora essere aumentato. Un futuro hub del gas in Turchia aiuterebbe a regolare la questione dei prezzi senza “alcuna sfumatura politica”, ha osservato il leader russo. Erdogan ha sostenuto questa proposta, ha detto Peskov a Izvestia a margine dell’incontro.

Oltre al gas, la leadership di Russia e Turchia ha discusso la continua cooperazione sull’accordo sul grano e la costruzione della centrale nucleare di Akkuyu.

Detto questo, i partecipanti alla conferenza CICA si sono concentrati sulla cooperazione economica in Asia. Il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev ha proposto di trasformare il vertice finanziario della riunione in una piattaforma permanente. Putin ha anche confermato la necessità di una più stretta cooperazione economica in Asia.

La comunità di esperti, tuttavia, si aspettava che Putin ed Erdogan discutessero della situazione in Ucraina. Tuttavia, non hanno toccato apertamente questo argomento. Commentando la possibilità di riprendere il processo negoziale, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che Mosca sarebbe pronta a prendere in considerazione iniziative appropriate.

Molti paesi avrebbero voluto votare contro la risoluzione delle Nazioni Unite che denuncia i recenti referendum della Russia sui suoi nuovi territori, ma “I paesi occidentali li avrebbero distrutti se si fossero schierati dalla parte della Russia“, ha detto a Izvestia il primo vice rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite Dmitry Polyansky.

Nella risoluzione, l’Assemblea Generale ha riaffermato il suo impegno per l’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. I paesi occidentali affermano direttamente che molto lavoro è stato fatto per convincere i membri dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a sostenere il documento e superare il marchio di 140 paesi, scrive Izvestia. Tuttavia, secondo il capo della diplomazia dell’UE, Josep Borrell, il numero delle astensioni è preoccupante, e qui l’UE intende continuare il lavoro diplomatico, secondo il quotidiano.

Il rappresentante permanente russo all’Onu Vasily Nebenzya, intervenendo ai due giorni di dibattito che hanno preceduto il voto, ha affermato che i referendum si sono svolti nel pieno rispetto delle norme e dei principi del diritto internazionale.

Polyansky ha definito l’esito del voto un trionfo della “democrazia sotto tiro”. In un’intervista a Izvestia, ha detto: “Molti avrebbero voluto votare contro, ma capiscono che i paesi occidentali li avrebbero distrutti se si fossero schierati dalla parte della Russia“.

La comunità di esperti ha definito l’esito del voto il successo della diplomazia occidentale. “Questo è il risultato di una pressione costante e persistente da parte degli Stati Uniti e degli alleati europei sui paesi del sud del mondo che erano seduti sul recinto“, ha detto a Izvestia il direttore del Consiglio per gli affari internazionali della Russia, Andrey Kortunov. Sebbene anche Mosca abbia i suoi strumenti, qui l’Occidente lo supera, attraverso diversi fattori di soft power.

La Casa Bianca ha pubblicato una nuova Strategia di Sicurezza Nazionale. Definisce pericolosa la Russia, ma dà priorità al confronto con la Cina per almeno 10 anni. Secondo Washington, la Cina è l’unico Paese che non solo ha il desiderio, ma anche la capacità di cambiare l’ordine mondiale, scrive Nezavisimaya Gazeta. Nel frattempo, il giornale osserva che la strategia ha anche delle contraddizioni, che non si adattano perfettamente al vero corso di politica estera di Washington.

Il documento di 48 pagine considera la Cina un avversario molto più pericoloso e potente della Russia, capace di raggiungere i suoi obiettivi di alterare l’ordine mondiale sia attraverso il potere economico e tecnologico, sia attraverso passi diplomatici competenti. Tuttavia, la Casa Bianca ha anche affermato che non consentirà a Mosca di raggiungere i suoi obiettivi utilizzando il ricatto nucleare, senza specificare alcuna azione.

Yuri Rogulev (direttore della Fondazione per lo Studio degli Stati Uniti. Franklin Roosevelt dell’Università statale di Mosca), crede che la strategia indichi solo obiettivi senza dettagli e contenga ancora molte contraddizioni fattuali.

“Gli Stati Uniti sostengono la riduzione dell’escalation, ma spesso la provocano. Il documento dice anche che Washington è a favore di una soluzione pacifica dei conflitti ed è contraria alla formazione di blocchi, ma in pratica va diversamente”, ha sottolineato. “Gli americani riescono sempre a sfruttare con competenza le crisi a loro vantaggio“, ha affermato.

L’esperto ha aggiunto che anche quando hanno dichiarato la Cina quale principale minaccia, gli Stati Uniti hanno in qualche modo ammorbidito la loro precedente retorica. La Casa Bianca rileva che la convivenza pacifica è ancora possibile e non interromperà i legami economici che legano le due maggiori potenze.

L’Unione Europea ha inviato un team tecnico in Armenia per identificare le località al confine con l’Azerbaigian dove sarà dispiegata una missione di civile di osservazione. Questo passaggio è il più grande successo dei player occidentali nella mediazione tra Yerevan e Baku, scrive Kommersant. Nel frattempo, uno degli ideatori, il presidente francese Emmanuel Macron, ha rilasciato una dichiarazione che ha suscitato un’ondata di indignazione a Baku ed è stata percepita in modo ambiguo anche a Yerevan.

Secondo Macron, Mosca sta deliberatamente destabilizzando la situazione nella regione per indebolire l’Armenia. Inoltre, Macron ha definito il Karabakh una regione contesa e non riconosciuta a livello internazionale e ha anche accusato l’Azerbaigian di scatenare una guerra. Le fonti di Kommersant nei paesi della regione suggeriscono che ciò potrebbe influenzare qualsiasi ulteriore progresso diplomatico.

“Abbiamo sempre saputo che [Emmanuel Macron] prende una posizione unilaterale, ma non c’era niente come condannare direttamente l’Azerbaigian in questo modo“, ha detto a Kommersant il presidente del consiglio del Baku Center for Analysis of International Relations Farid Shafiyev. “Macron non si è limitato a fare una dichiarazione negligente. Ha screditato le attività di mediazione di Charles Michel e messo in dubbio le prospettive degli sforzi dell’Unione europea per normalizzare le relazioni nella regione“, ha detto al quotidiano il politologo azero Ilgar Velizade.

Arkady Dubnov, un esperto russo di Asia centrale, ritiene che Macron non abbia davvero cercato di prendere un colpo a Mosca, ma piuttosto abbia voluto complimentarsi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Le parole che la Russia sta giocando con Azerbaigian e Turchia sono piuttosto un’indicazione della forza di Erdogan, che può considerare come un complimento“, ritiene l’esperto.

Con gli Stati Uniti e i loro alleati a corto di opzioni per le sanzioni all’esportazione, l’amministrazione Biden ha iniziato a discutere le restrizioni sulle importazioni russe di alluminio, scrive Vedomosti. La mossa potrebbe far salire alle stelle i prezzi delle materie prime globali, costringendo i consumatori statunitensi a cercare altrove i sostituti del metallo russo. Il principale fornitore di alluminio russo, UC Rusal, sarà influenzato negativamente da tali sanzioni, ma le restrizioni definitive contro l’azienda non sono vantaggiose per nessuno, affermano gli esperti.

Bloomberg ha riferito in precedenza delle discussioni alla Casa Bianca sulle restrizioni contro l’alluminio russo. Sono state valutate tre opzioni: un divieto totale, un aumento dei dazi a un livello di barriera (equivalente a un divieto completo) e sanzioni dirette contro l’UC Rusal. Nel 2018, gli Stati Uniti hanno già imposto restrizioni all’UC Rusal, ma le hanno revocate dopo un accordo con il fondatore dell’azienda Oleg Deripaska.

L’UC Rusal rappresenta il 95% dell’alluminio russo, ha osservato l’analista di Finam Alexey Kalachev. Ma il modo in cui le restrizioni discusse influenzeranno il mercato e l’azienda stessa, dipende dall’opzione scelta, ritiene. In ogni caso, la decisione aumenterebbe i prezzi del piombo metallico, ha aggiunto Kirill Komarov, capo del dipartimento di analisi degli investimenti di Tinkoff Investments.

Un divieto totale alle importazioni di alluminio russo costringerà la UC Rusal a cercare altri mercati e gli importatori statunitensi a cercare nuovi fornitori, ha aggiunto Kalachev. È probabile che l’alluminio di Rusal trovi impiego nel mercato interno cinese a prezzi inferiori, ritiene Irina Prokhorova di Otkritie. Ma un rapido riorientamento verso l’Asia non sarà facile, ha avvertito Vasily Danilov, uno dei principali analisti di Veles Capital.

