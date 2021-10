Polonia: se vuoi la pace, preparati per la guerra

Infatti se non si affronta questo problema dei media no...

La Polonia avrà quindi un esercito delle dimensioni comparabili a quello italiano, compresi i Carabinieri, ma esclusa la Guardia di Finanza. L’esercito polacco ha attualmente un mix di armamenti nazionali, USA, ex sovietici modernizzati, ma sta acquisendo 250 carri da battaglia Abraham dagli USA, che affiancheranno i Leopard 2, e caccia F18. Chiaramente anche un esercito di 250 – 300 mila persone non può opporsi al colosso russo, se non con il supporto USA, ma comunque è una buona forma di dissuasione. Al contrario la dissuasione sarebbe molto forte nei confronti…degli “Alleati”, Germania in testa, che appare un nano militare nei confronti del nuovo esercito di Varsavia. Che l’obiettivo sia quello di scoraggiare qualche brutta sorpresa da Berlino o da Bruxelles?

Il ministro di Kaczynski e della difesa Mariusz Blaszczak non ha fornito una stima della timeline per i cambiamenti né il budget richiesto.

A parte l’ampliamento dell’esercito, il piano – stabilito in una nuova bozza di legge soprannominata “sulla difesa della patria” – presume intensificare la modernizzazione delle forze armate e aumentando le dimensioni della cosiddetta difesa territoriale, una specie di Servizio paramilitario per civili, a 50.000.

“Se vogliamo evitare il peggio, cioè la guerra, dobbiamo agire secondo il vecchio detto ‘se vuoi la pace, preparati per la guerra’ “ , ha detto Jaroslaw Kaczynski, il vice ministro primario della Polonia responsabile della sicurezza e una delle guide politiche del paese come leader del partito di maggioranza (PIS).

