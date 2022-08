Mikhail Gorbaciov è morto all’età di 91 anni

I “poteri forti” delle forze alternative (Pubble) - Ok, Pubble non piace a tutti. Ma insieme a Luca Donadel intanto ha continuato a fare quello che faceva prima con tanto di cappello alla co...

"Educere", dal latino "trarre fuori", come ci dice anche wikicoipiedi (QUI) è un opera piuttosto controversa e (aggiungo) delicata in questi nostri tempi caotici. Se infatti dovessi dire ch...

Vorrei solo far notare che da qualsiasi articolo, analisi o dibattito anche molto interessante che possiamo trovare in giro, a prescindere dal canale di informazione, è lasciato pedissequame...

di Jake Kallio and Benjamin Norton I governi e le società occidentali si sono incontrati in Svizzera per pianificare dure politiche economiche neoliberiste da imporre all'Ucraina del do...

