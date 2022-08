Fauci annuncia le dimissioni dai suoi incarichi pubblici

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Ultime Notizie"

Zachary Stieber – The Epoch Times – 22 agosto 2022

Il dottor Anthony Fauci si dimette da tre incarichi governativi che ricopre attualmente, come ha annunciato il 22 agosto.

Si dimetterà da direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), da capo del NIAID Laboratory of Immunoregulation e da consigliere medico capo del presidente Joe Biden.

Fauci ha dichiarato che a dicembre lascerà [l’attività per] il governo, ma non andrà in pensione.

“Pur lasciando i miei incarichi attuali, non andrò in pensione“, ha dichiarato Fauci. “Dopo oltre 50 anni di servizio al governo, intendo dedicarmi alla fase successiva della mia carriera mentre ho ancora tanta energia e passione per il mio campo. Voglio usare ciò che ho imparato come direttore del NIAID per continuare a far progredire la scienza e la salute pubblica e per ispirare e guidare la prossima generazione di leader scientifici che contribuiranno a preparare il mondo ad affrontare le future minacce delle malattie infettive“. (*)

Fauci, 81 anni, aveva più volte lasciato intendere che si sarebbe dimesso dai suoi incarichi, ma non si era mai impegnato prima d’ora a indicare un momento preciso per le dimissioni.

I repubblicani hanno promesso di indagare su Fauci e su altri architetti della politica pandemica statunitense se otterranno il controllo di una o di entrambe le camere del Congresso nelle prossime elezioni di mezzo-termine.

“Il dottor Fauci si dimette opportunamente dalla sua posizione a dicembre, prima che i repubblicani della Camera abbiano l’opportunità di chiamarlo a rispondere della distruzione del nostro Paese negli ultimi tre anni“, ha dichiarato in un comunicato il deputato Andy Biggs (R-Ariz.).

Funzionario governativo di lunga data

Fauci dirige il NIAID dal 1984. È stato consulente di Biden da quando il presidente è entrato in carica nel 2021 ed è stato uno dei principali consiglieri del presidente Donald Trump per la pandemia Covid-19.

Fauci si è attirato le ire per aver raccomandato i lockdown nel tentativo di rallentare la diffusione del virus che causa la Covid-19, per aver riconosciuto di aver deliberatamente fuorviato l’opinione pubblica americana sull’uso delle mascherine e per aver difeso i finanziamenti del NIAID al laboratorio di Wuhan, in Cina, situato vicino al luogo in cui si sono verificati i primi casi di Covid-19.

I sostenitori affermano che Fauci è stato una voce della ragione durante la pandemia e che le sue posizioni si sono evolute con lo sviluppo della scienza.

Il NIAID fa parte dei National Institutes of Health (NIH).

Il dottor Lawrence Tabak, direttore ad interim dell’NIH, ha dichiarato in un comunicato che Fauci è “un funzionario pubblico modello” e “è sempre guidato dalla scienza“. (*)

“È stato un privilegio e un onore straordinario aver lavorato al suo fianco e aver imparato così tanto da lui: mi mancherà molto. Ma sono anche ansioso di vedere cosa farà Tony in futuro. Non ho dubbi che continuerà ad avere un enorme impatto sul mondo“, ha detto Tabak. (**)

