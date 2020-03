Christoph Gisiger

Zerohedge.com

La Federal Reserve tira fuori il bazooka: riduce il tasso dei fondi federali a zero e acquisterà 700 miliardi di dollari in titoli del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca. Inoltre, in uno sforzo coordinato con altre cinque grandi banche centrali, la Fed apre linee di swap per attenuare le perturbazioni sui mercati del dollaro all’estero [accordi con altre banche centrali sui cambi di valute].

Tuttavia, i mercati finanziari sembrano non essere impressionati. I contratti a termine sull’S&P 500 sono scesi del 5%, raggiungendo un “limite al ribasso”, mentre i mercati azionari in Asia e in Europa hanno iniziato la settimana con pesanti perdite.

Per Jim Bianco, queste azioni sono l’ultima spiaggia per la Fed :

“Questo è uno dei più grandi momenti della verità nella storia dei mercati finanziari. I mercati a rischio, già in perdita la scorsa settimana, resisteranno? Se così non fosse, una nuova era nei mercati finanziari potrebbe essere alle porte”, dice il macro stratega di fama internazionale.

In una conversazione approfondita con The Market/NZZ, egli spiega perché le Banche Centrali stanno andando in all-in, cosa succede se gli asset a rischio scendono ulteriormente e perché la chiusura dei mercati finanziari potrebbe essere l’unica opzione rimasta.

Bianco, la Federal Reserve intraprende massicce azioni di emergenza. Cosa significa questo per i mercati finanziari?

Le Banche Centrali sono andate in all-in. Hanno sparato tutte le loro munizioni e hanno un solo obiettivo in mente: devono fermare il declino dei mercati finanziari. Questo è iniziato alla fine della scorsa settimana con la gigantesca operazione nel mercato Repo della Fed [strumenti di riacquisto a breve termine, usati dalle banche centrali per controllare il livello di liquidità delle banche]. Si possono anche aggiungere gli annunci della BCE e della Banca del Giappone. Inoltre, abbiamo le azioni straordinarie intraprese dai governi europei per arginare gli effetti della pandemia. Il governo della Germania, per esempio, sta sostanzialmente garantendo il lavoro di tutti.

Tuttavia, gli investitori non sembrano convinti. Cosa succederà se i mercati caleranno ulteriormente?

Le banche centrali devono impedire che il mercato azionario cada al minimo della scorsa settimana. Credo che se i mercati scendono attraverso quei livelli e continuano a scendere, il cosiddetto Fed Put è morto [la capacità della Fed di salvare l’economia attraverso i tassi d’interesse]. Non funziona più, quindi smettano di cercare nuovi modi per esercitarlo. E ricordino la definizione di follia data da Einstein: fare la stessa cosa più e più volte e aspettarsi risultati diversi.

Quali sono le conseguenze se il Fed Put non funziona più?

Le banche centrali dovranno andare avanti. Quindi, se le azioni scendono nuovi minimi, rischiamo davvero di chiudere i mercati finanziari. La Fed e le altre Banche Centrali hanno sparato tutte le loro munizioni e se i mercati oltrepassano i minimi della scorsa settimana, non c’è più nulla da fare. La Fed non può comprare azioni a tutti gli effetti senza un cambiamento del Federal Reserve Act. Ci vorrebbero settimane prima che il Congresso lo faccia. Anche se il Congresso si muove alla velocità della luce, ci vorrà almeno una settimana, e sarà finita prima.

Quale sarebbe il vantaggio di chiudere i mercati?

Ci sono voluti sedici giorni di trading per far scendere il mercato azionario del 27% dai massimi di tutti i tempi ai minimi di giovedì. Non abbiamo mai visto niente di simile nella storia. Il più vicino che abbiamo mai visto nella storia è stato il 1929, quando ci sono voluti 42 giorni per passare dai massimi di tutti i tempi a una correzione del 20%. La velocità di questo declino è senza precedenti.

Perché è così importante fermare questo incidente?

Se continua, si otterranno margin calls [strumenti per limitare il rischio di creditori insolventi], liquidazioni non volontarie. I mercati perderanno la loro capacità di quotare i titoli, soprattutto cose come le obbligazioni ad alto rendimento e i titoli dei mercati emergenti. Le persone non potranno riscattare i soldi investiti nei fondi perchè non avranno prezzi. Ci sarà denaro intrappolato. Inoltre, si otterranno patti non rispettati nell’area del debito aziendale, e questo costringerà a cambiamenti nelle posizioni di controllo o ristrutturazioni. Ma il danno maggiore sarà che le pensioni diventeranno sottofinanziate. Le aziende saranno costrette ad accumulare miliardi di dollari per far rientrare le loro pensioni nei finanziamenti.

E come sarebbe d’aiuto se i mercati venissero chiusi?

A questo punto, abbiamo chiuso tutto il resto per combattere questa pandemia. Non c’è praticamente nient’altro aperto al momento. Allora perché non chiudere i mercati finanziari finché non riusciamo a capire meglio l’entità dei danni? E poi, possiamo riaprirli e valutare la possibilità di una corretta determinazione dei prezzi.

Nella storia degli Stati Uniti, i regolatori hanno chiuso il mercato azionario solo quattro volte: 1914 quando iniziò la prima guerra mondiale, durante la festività del 1933, dopo l’assassinio di Kennedy nel 1963 e dopo l’11 settembre 2001.

C’è ancora la possibilità che quello che sta succedendo ora possa funzionare e che si possano tenere i minimi storici della settimana scorsa. Allora non sarà necessario chiudere i mercati. Ma credo che le banche centrali la pensino esattamente come me. Le loro azioni dicono: “Dobbiamo fermare tutto questo adesso. Non c’è più tempo per discutere, ora siamo tutti d’accordo su tutto. Se non funziona ora, non ci importa che non ci siano più tagli dei tassi d’interesse e non ci importa che abbiamo già fatto saltare il bilancio”.

Allora, la Fed ha fatto la cosa giusta?

Darò alle banche centrali un rating “A+” in quello che hanno fatto finora in questa crisi. Se fossi il presidente della Fed, questo è quello che farei. Ma sembra che potrebbe non funzionare. Quindi non posso dare a Jay Powell una “F” perché non c’è niente di più che avrebbe potuto fare di quello che ha già fatto. La Fed ha fatto la cosa giusta, ma in questo ambiente, fare la cosa giusta non significa che funzionerà. Quindi rimane un solo strumento a disposizione nel caso in cui i mercati a rischio continuino a scendere al minimo della scorsa settimana: Chiudere i mercati finanziari prima che crollino.

Ci sono stati anche alcuni problemi con il mercato del Tesoro la scorsa settimana. Cosa sta succedendo?

Il mercato del Tesoro è diventato molto disfunzionale nella seconda metà della scorsa settimana. Sembrava che tutti i mercati fossero stati liquidati: le azioni sono diminuite, le obbligazioni sono diminuite, le materie prime sono diminuite, l’oro è diminuito, e c’è stata persino una carenza di dollari USA, dato che tutti si sono scontrati con il dollaro. Tutto veniva liquidato. Così la Fed, riconoscendo questo problema, è intervenuta giovedì pomeriggio con l’annuncio di 5.000 miliardi di dollari di operazioni repo nel corso del mese successivo. Solo venerdì, hanno offerto 1 trilione di dollari in repo. Per mettere tutto questo in prospettiva: Stiamo parlando della dimensione del QE1 – che è stato il primo programma di quantitative easing nel 2009 – fatto in un’ora.

Tuttavia, i mercati sono ancora affondati venerdì all’inizio.

Solo 42 miliardi di dollari dei 1.000 miliardi di dollari offerti dalla Fed sono stati presi. Questo perché c’è una miriade di regolamenti sulle banche che non permettono loro di fare leva sui loro bilanci perché questo era il problema nel 2008. Quindi le banche non possono accettare il denaro offerto dalla Fed a causa dei regolamenti. Ecco perché la Fed si sta impegnando con il quantitative easing.

Ci sono voci che parlano di un grande hedge fund o di un’altra grande entità che sta esplodendo.

Sì, ci sono già storie di perdite gigantesche nella comunità degli hedge fund. BlueCrest, H2O e Bridgewater hanno tutti perso circa il 20%. Con dislocazioni del mercato come questa, non c’è da stupirsi che ci siano voci che qualcuno sia nei guai. Lasciate che vi dica una cosa: se i mercati oltrepasseranno i minimi della scorsa settimana e continueranno a scendere, allora partiranno le voci su chi è ancora solvente. Ecco perché dovranno chiudere i mercati.

Le banche d’investimento come Goldman Sachs prevedono che il PIL degli Stati Uniti si ridurrà del 5% nel secondo trimestre. È un’ipotesi realistica?

Temo che tra qualche settimana potrebbe sembrare ottimistico. Sì, questo crollo economico dovuto alla pandemia sarà temporaneo, per uno o due trimestri, ma il rischio è molto reale che si verifichino danni duraturi che ostacoleranno l’economia per anni.

Lei è nel settore degli investimenti da molto tempo e ha assistito a diversi crolli. Come vivete personalmente questa crisi?

È una situazione diversa da tutte quelle che abbiamo visto nella nostra vita. Quello che sta succedendo oggi sui mercati finanziari supera la crisi finanziaria del 2008, supera l’11 settembre, supera il picco tecnologico e supera il crollo del 1987. Forse il 1929 è ancora più grande, ma pochi di noi erano vivi allora. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo per i libri di testo di storia americana e mondiale. Ci siamo dentro solo poche pagine, e non siamo sicuri di come andrà a finire, ma i nostri nipoti un giorno impareranno a scuola la grande pandemia del 2020 e cosa ha significato per la storia del mondo.

Fonte: https://themarket.ch/english/were-at-a-real-risk-of-the-financial-markets-being-closed-ld.1715

Visto su: Zerohedge.com

Tradotto per Comedonchisciotte.org da Riccardo Donat-Cattin