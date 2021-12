Alma mater, il Forum pedagogico che promuove la cultura russa nel mondo

Di Slavisha Batko Milacic per ComeDonChisciotte.org

BELGRADO

La Fondazione per il sostegno delle iniziative umanitarie ed educative “Cooperazione” (Mosca, Russia) con il supporto del Ministero dell’Educazione della Federazione Russa ha realizzato il progetto internazionale “Alma mater – Forum pedagogico dei laureati in pedagogia russi e sovietici” . Il Forum si è tenuto in Italia e in Serbia dal 13 al 15 dicembre 2021.

In Italia, il Forum si è tenuto il 13 e 14 dicembre nel Centro Russo di Scienza e Cultura di Roma. In Serbia, il Forum si è tenuto alla Casa Russa di Belgrado il 14 dicembre e al Gymnasium “Lasa Kostic” di Novi Sad il 15 dicembre.

L’evento è diventato una piattaforma per discutere i problemi della lingua russa e dell’educazione alla lingua russa, la conoscenza della letteratura e della cultura russa contemporanea, la consapevolezza del potenziale che la formazione degli insegnanti ha e le opportunità professionali che sono aperte ai laureati delle istituzioni di formazione degli insegnanti.

In particolare, il progetto includeva una serie di tavole rotonde: “Tendenze moderne nell’educazione: esperienze e tradizioni di insegnamento in russo”; “Museo come sito educativo”; “Biografia di uno scrittore: come raccontarla a un lettore?”; “Il potenziale educativo dei progetti TV, radio e Internet”.

Ricercatori esperti, educatori, giornalisti, storici locali e operatori museali provenienti da più di 20 paesi hanno scambiato esperienze personali di utilizzo delle competenze acquisite in un’università pedagogica, che è particolarmente importante nella pratica.

I partecipanti sono giunti alla conclusione che il sostegno e la promozione della lingua e della letteratura russa, dell’educazione e della cultura russa nel mondo possono e devono essere effettuati in modo multilaterale: non solo nelle istituzioni educative, ma anche in altre sfere della vita umana.

