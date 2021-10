Computer quantistico della Cina batte Google

tech.everyeye.it

di Salvo Privitera

La rivalità tra la Cina e gli Stati Uniti non è soltanto per lo spazio, ma anche per i computer quantistici. Secondo quanto riportato da alcuni fisici in Cina sulla rivista Physical Review Letters e Science Bulletin, infatti, sembrano essere stati costruiti due computer quantistici con una potenza incredibile.

Protagonista della notizia è un supercomputer, chiamato Jiuzhang 2, in grado di calcolare in un solo millisecondo un compito che il computer convenzionale più veloce del mondo impiegherebbe 30 trilioni di anni. Nonostante molti stiano dubitando dell’effettiva impresa, la ricerca è stata documentata su una rivista sottoposta a revisione paritaria, quindi sembra essere ufficiale.

Secondo quanto affermato da Pan Jianwei, ricercatore a capo degli studi, Zuchongzhi 2 è un computer quantistico superconduttore programmabile da 66 qubit ed è 10 milioni di volte più veloce del Sycamore di Google da 55 qubit. C’è da considerare, però, una grande limitazione della macchina in questione: allo stato attuale può funzionare soltanto in ambienti incontaminati e solo per attività iper-specifiche (a proposito, cos’è un computer quantistico?).

I calcoli, infatti, producono molti errori. “Il nostro obbiettivo è quello di ottenere una correzione dell’errore quantistico con quattro o cinque anni di duro lavoro”, ha dichiarato infine il professor Pan dell’Università della scienza e della tecnologia della Cina.

I circuiti dello Zuchongzhi devono essere raffreddati a temperature molto basse per consentire prestazioni ottimali. Quale operazioni è in grado di fare questo super computer quantistico? Tra le tante possibilità può calcolare le mutazioni genetiche (alcune mutazioni genetiche proteggono perfino dall’obesità), la previsione dei prezzi delle azioni e la formazione di nuovi materiali.

Pubblicato il 28.10.2021