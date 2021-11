Bill Gates: necessario prepararsi agli attacchi bioterroristici

Jack Phillips – The Epoch Times – 5 novembre 2021

Martedì il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha avvertito che le autorità internazionali, compresa l’Organizzazione Mondiale della Sanità (finanziata in massima parte dalla Bill & Melinda gates Foundation, N.d.T.), devono agire contro la minaccia rappresentata dal bioterrorismo e ha detto che le “manovre batteriologiche” sono il modo migliore per prevenirlo.

“Ci vorrà probabilmente circa un miliardo all’anno per una Task Force pandemica a livello di OMS, che effettui la sorveglianza e faccia effettivamente ciò che io chiamo “manovre batteriologiche nelle quali ci si esercita” ha detto Gates durante un’intervista con il presidente dello Health Select Committee, Jeremy Hunt, per il think tank Policy Exchange, secondo quanto riportato da Sky News.

Le manovre batteriologiche sarebbero esercitazioni di agenzie governative e militari che si esercitano in scenari di una ipotetica pandemia.

Gates ha poi chiesto: “Voi dite, OK, e se un bioterrorista portasse il vaiolo in 10 aeroporti? Come risponderebbe il mondo a questo?“.

Il quarto uomo più ricco del mondo ha sottolineato che per prepararsi a uno scenario apocalittico, gli Stati Uniti e il Regno Unito dovrebbero spendere “decine di miliardi” in ricerca e sviluppo.

“Ci sono epidemie naturali ed epidemie bioterroristiche che potrebbero essere molto peggiori di quelle che abbiamo vissuto oggi e i progressi della scienza medica dovrebbero darci strumenti che, insomma, ci consentirebbero di fare molto meglio“, ha inoltre sottolineato Gates.

Durante la sua intervista con Hunt, Gates ha anche detto che dovremmo avere un “nuovo modo” per produrre vaccini che possano fermare meglio la trasmissione di un virus. Questo richiederebbe anche una ricerca e sviluppo globali, ha detto

“Sai, non avevamo vaccini in grado di bloccare la trasmissione. Abbiamo vaccini che aiutano la salute, ma riducono solo leggermente la trasmissione“, ha spiegato. “Abbiamo bisogno di un nuovo modo di fare i vaccini“.

“La cosa bella è che gran parte della [ricerca e sviluppo] che dobbiamo fare per essere pronti per la prossima pandemia riguarda cose come rendere i vaccini economici, avere grandi fabbriche, sradicare l’influenza, sbarazzarsi del comune raffreddore, rendere i vaccini solo un piccolo cerotto da mettere sul braccio, cose che saranno incredibilmente utili anche negli anni in cui non avremo pandemie“, ha detto Gates, senza approfondire come ciò potrebbe essere realizzato.

I commenti del miliardario arrivano mentre lo scorso mese è stato reso noto che il World Economic Forum, la Bill & Melinda Gates Foundation e il Johns Hopkins Center for Health Security avevano organizzato nell’ottobre 2019 un “esercizio pandemico di alto livello” noto come “Event 201” per simulare una pandemia.

Ai partecipanti allo scenario è stata presentata un’epidemia simulata di “nuovo coronavirus zoonotico” trasmesso dai pipistrelli ai maiali e dai maiali alle persone, causando una pandemia.

“La malattia iniziava negli allevamenti di maiali in Brasile, tranquillamente e lentamente all’inizio, ma poi cominciava a diffondersi più rapidamente in ambienti sanitari”, stando allo scenario dell’evento 201.

Fonte: https://www.theepochtimes.com/mkt_morningbrief/bill-gates-germ-games-needed-to-prepare-for-bioterrorist-attacks_4088167.html?utm_source=morningbriefnoe&utm_medium=email&utm_campaign=mb-2021-11-06&mktids=32230b0e725b0f830bb345f11c32b3dc&est=VbbebMBR2AIWqifMC8u49iOeVKKChc2IsAOzDSey%2BJ7mn6BxcLQBtW6dpYSi5CV5fpcOVQ%3D%3D

Traduzione di Cinthia Nardelli per ComeDonChisciotte