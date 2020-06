Denuncia per Google: “Chrome raccoglie illegalmente i dati degli utenti” – TG ComeDonChisciotte 4 Giugno 2020

"Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo" Evelyn Beatrice Hall, The Friends Of Voltaire - "Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero" Anonimo (Il vecchio motto di ComeDonChisciotte)