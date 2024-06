Un cavallo di troia del sionismo

Di Damir Nazarov, southfront.press

Mentre alcuni dei peggiori crimini del XXI secolo vengono commessi nella Striscia di Gaza per mano dei sionisti, alcuni ecclesiastici iracheni, invece di sostenere direttamente i palestinesi, utilizzano slogan populisti per creare un nuovo focolaio di crisi all’interno del Paese.

Sono passati sei mesi dall’inizio dell’aggressione su larga scala dei sionisti. Gli iracheni affiliati ai movimenti islamici sostengono la resistenza palestinese in varie forme. L’autorevole chierico leader Muqtada Sadr è stato il primo, anche prima dell’operazione di Hamas, la Tempesta di al-Aqsa, a chiedere al Parlamento di adottare una legge antisionista che proibisca la “normalizzazione delle relazioni” e qualsiasi tipo di cooperazione con l’occupazione sionista. Inoltre, dopo che i sionisti hanno creato una crisi umanitaria a Gaza, Sadr ha organizzato una campagna umanitaria per la popolazione in difficoltà dell’enclave assediata. D’altra parte, alcune fazioni della Resistenza islamica, dove Kataeb Hezbollah e al-Nujaba si sono dimostrate le più forti, hanno organizzato attacchi alle posizioni sioniste nell’Umm Rashrash occupata e nel Golan. Sullo sfondo delle impressionanti attività di questi partiti, la Najaf ufficiale, rappresentata dall’Ayatollah Sistani, si è limitata a chiedere alla comunità internazionale di porre fine al conflitto e di fornire assistenza ai palestinesi. È qui che l'”attività pro-palestinese” di The Marjie è finita.

Invece di aiutare i palestinesi, Sistani sta cercando di giocare sulle contraddizioni tra la struttura di coordinamento al potere (una coalizione di partiti sciiti) e il movimento Sadrista (l’ala politica dell’opposizione guidata da Muqtada Sadr). Queste contraddizioni hanno assunto un nuovo volto subito dopo le elezioni del 2021, quando il movimento Sadr ha ottenuto una vittoria schiacciante, che i rappresentanti della struttura di coordinamento hanno cercato di contestare, accusando gli Emirati Arabi Uniti e le Nazioni Unite di frode elettorale. Probabilmente c’è del vero in questo, ma sarebbe sciocco negare il sostegno multimilionario di Muqtada Sadr. In realtà, l’intervento degli Emirati Arabi Uniti è stato di natura manipolatoria, al fine di scontrare i capi dei principali partiti e organizzazioni sciite. Gli sciiti iracheni hanno capito questo gioco, dopo di che Sadr si è ritirato, si è dimesso dal Parlamento e si è allontanato temporaneamente dalla politica; i seggi vacanti sono stati occupati da partiti della struttura di coordinamento. Nonostante la transizione pacifica, i partiti rimangono sull’orlo di un forte conflitto tra di loro. I vecchi disaccordi li stanno allontanando. La situazione è oscurata dalle buffonate anti-sadriste di alcuni individui delle fazioni della resistenza e dalle dichiarazioni individuali della coalizione dell’ex Primo Ministro Maliki. Da parte sua, Muqtada Sadr critica spesso il gabinetto dell’attuale Primo Ministro Shia al-Sudani, definendolo “Banu Abbas” * e chiama le milizie “individui corrotti”.

Per quanto riguarda la provocazione da Najaf. Qui, le azioni del chierico Hamid al-Yasiri, che ha minacciato il governatore della provincia di al-Muthanna con dei comizi, in relazione alla presunta mancanza di lotta alla corruzione, sono diventate una vivida manifestazione. La logica delle azioni del confidente di Sistani è che è necessario creare le condizioni per una ‘crisi leggera’, al fine di osservare la reazione dei Sadristi. Il fatto è che i sostenitori di Muqtada Sadr sono stati la principale forza di opposizione all’establishment al potere per dieci anni, dove Nouri al-Maliki e Hadi al-Ameri giocano un ruolo importante. Se i Sadristi hanno trovato un linguaggio comune con l’ex capo del BADR, le differenze tra i capi della ‘Coalizione dello Stato di Diritto’ sono ancora enormi. In vista delle elezioni, la lotta politica tra gli schieramenti si intensificherà, ed è di questo che Sistani vuole approfittare. Ecco perché al-Yasiri è attivo a Muthanna e i discorsi sulla rinascita del famigerato movimento Tishreen sono collegati.

Naturalmente, non si può dire che l’ufficio di Sistani coordini le sue azioni direttamente con i sionisti, ma è davvero così importante? Soprattutto quando questi partiti hanno un alleato comune sul fronte del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, la setta degli Shirazisti con sede in Gran Bretagna e una rete di organizzazioni non governative dei Paesi occidentali. Osserviamo i fatti che ci permettono di porre domande logiche. Perché Hamid al-Yasiri ha fatto richieste impossibili in questo momento? Tra l’altro, oltre a porre fine al genocidio a Gaza, c’è un’altra missione importante per l’Iraq, si tratta dell’adesione alla Via della Seta della Cina, e in caso di una crisi potente, tali piani potrebbero essere rinviati per almeno decine di anni. In questo contesto, Yasiri minaccia di allearsi con i radicali del movimento Tishreen e di organizzare scioperi, manifestazioni che, secondo le idee di Najaf, dovranno andare oltre una singola provincia. Sembra che Sistani abbia concepito un grande gioco di manipolazione del popolo sciita, al fine di distogliere la popolazione dalla tragedia palestinese a favore di intrighi politici locali.

Il genocidio in corso nella Striscia di Gaza espone ancora una volta il vero stato delle cose nelle profondità del mondo islamico. I jihadisti di vario genere tacciono, i predicatori che hanno incitato i giovani del mondo arabo alla guerra contro Assad tacciono, la cosiddetta unione internazionale degli studiosi musulmani si è limitata a condannare verbalmente i sionisti e il loro leader non è venuto a Rafah. Oltre a tutto questo, ci sono state anche tali “figure islamiche” che hanno deciso di toccare un argomento sensibile nel contesto locale e, nonostante le possibili conseguenze, sono pronte ad arrivare agli estremi per il bene delle ambizioni politiche. Non c’è dubbio che con le loro azioni sbagliate stiano rendendo un grande servizio ai sionisti.

NOTE

*- un riferimento ai tiranni della dinastia Abbaside, colpevoli dell’assassinio degli Imam più puri (la pace sia con loro).

