WARREN MOSLER A MILANO: “UN CAMBIO DI PROSPETTIVA PER UNA NUOVA ECONOMIA SOCIALE”

Riceviamo e pubblichiamo.

—

Sabato 27 luglio, presso La fabbrica dell’animazione di Milano, avrà luogo il Simposio “Un cambio di prospettiva per una nuova economia sociale” in cui dialogheranno Warren Mosler (cofondatore del Centro per il pieno impiego e la stabilità dei prezzi all’Università del Missouri-Kansas City), Anna Maria Variato (professoressa di economia politica all’Università degli Studi di Bergamo) e Marco Cattaneo (presidente di CPI Private Equity).

Le logiche delle politiche di austerità dell’ultimo ventennio hanno impedito l’attuazione concreta del modello sociale prescritto dalle madri e dai padri costituenti. Per tale ragione, tutti i rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali sono stati invitati a prendere in considerazione un cambio di prospettiva in direzione di una nuova economia sociale, civile e umana, utile a garantire dignità a tutte le persone.

Programma Ore 17.30 Rinfresco Ore 19.00 Introduzione e saluti istituzionali di Roberta Osculati (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano) Ore 19.15 Intervento Anna Maria Variato: Lo stato delle cose Ore 19.35 Intervento Warren Mosler: l’imperativo del Lavoro Garantito come essenza di una società più equa Ore 20.15 Intervento Marco Cattaneo: Restituire ossigeno all’economia reale Ore 20.35 Tavola rotonda tra gli economisti e i Consiglieri Valerio Pedroni (Presidente Commissione Speciale per l’economia civile e lo sviluppo del Terzo Settore del Comune di Milano) e Paolo Romano (Componente Commissione Permanente per la sostenibilità sociale casa e famiglia della Regione Lombardia). DIRETTA VIDEO DALLE ORE 19:00 https://www.youtube.com/live/KXYbzmCR5aU?si=TyPiiya9M7cGyybR

L’evento è promosso da Bottega Partigiana, Comitato Cortili Solidali, Idee Sottosopra e Multipopolare e sostenuto da: Associazione La via Washington – Washington Avenue (Milano), Avanti! (Milano), Centro internazionale di Brera – Biblioteca storica del 900 (Milano), C.I.Q. Centro Internazionale di quartiere (Milano), Circolo degli Scipioni (Milano), Confederazione Sovranità Popolare APS (Roma), CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea (Cremona), Critica Sociale (Milano), CSEPI Centro Studi Economici per il Pieno Impiego APS (Taranto), La fionda APS (Roma), Noi e la Celletta di San Lorenzo ODV (Grosseto), Papà separati Lombardia ODV (Monza), Rete MMT APS (Bergamo), Trentino Modern Money Theory APS (Rovereto), Noctua APS (Roma), Aperpa APS-Associazione Padre Carlo Colelli (Roma), Dieci Decimi associazione culturale (Torino), Vivibensipo APS (Udine), Associazione Risorse (Bergamo), Teatro Officina (Milano), Varievie – La Dea cooperativa sociale (Milano), Spazi di conoscenza associazione culturale (Monza), Associazione C.A.N.D.E. Class Action Nazionale Dell’Edilizia (Latina), Ululì – Spazio Terzo Tempo ADS (Milano) e Federedilizia – Federazione nazionale delle progettazioni, costruzioni e infrastrutture dell’edilizia (Livorno).

—