Dov’era Meryl Streep quando Obama andava a caccia degli informatori e bombardava le feste di matrimonio ?

DI DANIELLE RYAN

Bene, prima di rischiare qualche malinteso, premetto una cosa: io adoro Meryl Streep. potete dire tutto quello che volete, ma “Il diavolo veste Prada” è un classico e non dovrò mai pentirmi di averlo detto ed il discorso anti-Trump della Streep nella notte di Domenica ai Golden Globes è stata un’altra performance sublime, recitata con emozione e con grazia. Un vero e proprio strappalacrime per tutti quelli che si sentono preoccupati per l’inizio della prossima epoca-Trump.

Eppure … si sentiva un cattivo odore. In effetti qualcosa puzzava: era vera ipocrisia allo stato puro. Perché la Streep, purtroppo, viene da una razza di ipocriti della Hollywood- Liberal. Parlo di quelli che, quando l’inquilino della Casa Bianca è un democratico, che si è appena fatto un giretto con Beyoncè, non sentono che il loro cuore sanguina, anzi, diventano improvvisamente introvabili.

Nel suo discorso appassionato, la Streep ha invitato colleghi e fan ad unirsi a lei nel fare una donazione al Comitato per la protezione dei giornalisti: “Abbiamo bisogno di una stampa che abbia dei valori, che sappia chiedere al potere di rendere conto del proprio comportamento, che sappia metterli all’angolo ogni volta che si fa un sopruso. E’ per questo motivo che i padri fondatori della nostra Costituzione sancirono la libertà di stampa”.

Ha ragione, naturalmente. Ma ci si chiede se la Streep sia stata almeno a conoscenza, per esempio, che l’amministrazione Obama ha perseguito più informatori – whistleblowers di quanti ne abbiano mai perseguito tutti i suoi predecessori messi insieme? E’ una tradizione questa, che Trump probabilmente continuerà, ma è piuttosto strano che un un pensiero del genere, finora, non le fosse ancora passato per la mente.

Dove stava la Streep – quella che all’improvviso si preoccupa del fatto che ” violenza chiama violenza” – quando Obama aiutava l’ Arabia Saudita a radere al suolo lo Yemen, bombardando funerali e feste di matrimonio? O quando con un “intervento umanitario” in Libia ha prodotto tanti di quei disastri da trasformare la Libia in uno stato fallito, permettendo ai terroristi dell’ ISIS di crescere e prosperare? O quando il grande unificatore si guadagnava il soprannome di ‘The Drone King- Il Re dei Droni’ , quando decideva di espandere il programma dei droni americani, fino a portare 10 volte più attacchi di quanti ne faceva George W. Bush? Un ‘altra tradizione che anche Trump probabilmente sarà ben felice di mantenere.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Dove era la Streep quando il Premio Nobel per la Pace bombardava non uno, due o tre – ma sette paesi diversi? Per correttezza nei confronti della Streep, probabilmente non se ne poteva accorgere perché neanche la “stampa che difende i valori” sembrava essersene accorta. La cosa divertente anche su questo punto è che – dal momento che la Streep e i suoi amici sembrano preoccupati per l’apparente disprezzo che manifesta Trump verso gli stranieri: Tutti i paesi bombardati dall’amministrazione Obama erano paesi musulmani.

E dove stava la Streep quando l’amministrazione Obama, in Siria, negoziava a nome dei ” ribelli moderati” legati a Al Qaeda? Certo dove stavano tutti quelli ipocriti seduti in sala, quando Obama nel corso del solo 2016 ha fatto buttare 26.171 bombe?

Oh, è vero, stavano tutti festeggiando a casa sua!

Attenzione, queste persone hanno tutto il diritto di fare tutte le rimostranze contro Trump che vogliono fare- e devono farle. E’ legittimo fare rimostranze. Ma non si meritano né gli applausi, né l’adulazione dalle masse, se mettono la testa sotto la sabbia per non vedere e non sentire, quello che meritano è che qualcuno le scuota e le svegli.

La loro indignazione morale è vuota e senza senso, a meno che non siano – loro stessi – sempre coerenti.

WATCH MORE:

Per quanto riguarda Trump, è facile leggere tutto il suo livore nella risposta al discorso della Streep, quando l’ha definita un’attrice “sopravvalutata” – cosa che difficilmente ha ferito i sentimenti dell’attrice, quanto le parole della Streep hanno ferito lui. Per lui, il Presidente-eletto, questo potrebbe essere il momento giusto per rendersi conto che, durante i prossimi quattro anni, riuscirà a fare molto poco, se continuerà a rispondere ad ogni insulto, anche poco importante scrivendo ogni volta su Twitter.