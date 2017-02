L’Euro’ secondo Stiglitz: Anche la Falsa-Sinistra dice “EXIT”

DI RAMIN MAZAHERI



The Saker

Sia “L’Euro”, cioè il sistema monetario che il libro che porta lo stesso nome, scritto dal premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, possono sembrare complicati. Partendo da quanto ha scritto Noam Chomsky, e cioè che non c’è niente nelle scienze sociali che non possa essere capito in un paio di minuti da un qualsiasi autista di autobus – e in effetti non si tratta né di calcoli matematici né di fisica – Concedetemi solo tre paragrafi per farvi comprendere di che si parla:

Stiglitz fa correttamente due affermazioni accademiche indiscutibili: 1° – L’euro ha fallito nella sua promessa di portare prosperità e sicurezza – 2° – Non c’è nulla nella sua struttura organizzativa che preveda di poterlo cambiare.

Pensiamoci un momento e ci potremo render conto se questi due punti non costituiscono un attacco contro l’euro – sono fatti, il primo dei quali è chiaro per chiunque. Per quanto riguarda la seconda affermazione invece c’è da credergli, in quanto accademico qualificato, a meno che non preferiate controllare da soli, eventualmente passandovi un bel Sabato Sera a studiare la struttura dell’euro.

Dopo che dalla Francia ho seguito tutta la crisi della zona euro, per me è impossibile confutare l’ affermazione che la zona euro non sia riuscita a portare prosperità e sicurezza per l’uomo medio francese e che non ci sia niente nella struttura politica attuale che permetta di poter cambiare qualcosa.

Fidatevi. Comunque la prima parte è la parte principale.

Ho pensato di rileggermi il libro di Stiglitz, visto che Marine Le Pen del Fronte Nazionale può arrivare alla presidenza tra pochi mesi, molto grazie alla promessa di far uscire la Francia dall’euro.

E’ di vitale importanza rendersi conto che non sono solo gli ignoranti di destra – come me e come la Le Pen – che vogliono uscire della zona euro, ma anche un uomo dell’economia ufficiale, vincitore del premio Nobel è arrivato alla stessa conclusione. Io sto dicendo solo questo: Non è necessario essere d’accordo con noi, ma non si possono offendere gli euro-exiters- gli euro-scettici – chiamandoli stupidi o razzisti come è stato fatto con i Brexiters o con i Trumpers : ad un certo punto si deve accettare una discussione aperta.

“L’euro” è un libro molto buono e vale la pena leggerlo. Se si vuol conoscere la verità sulla zona euro, bisogna leggersi l’analisi di chi non ha interessi personali, come Stiglitz. Ma credere che l’euro debba continuare ad andare avanti, fa pensare al “fondamentalismo del mercato islamico”, non perché abbia qualcosa in comune con l’Islam, ma perché si andrebbe a suonare la stessa campana fanatica che rintocca sull’occidente come il “fondamentalismo”, o il “neoliberismo”.

Questo dovrebbe far sembrare cristallino lo squilibrio della base ideologica di tutta la zona euro: I neo-liberal non sono affatto preoccupati né dai 25 anni di fallimenti in Africa, né da un decennio perso in America Latina, e nemmeno da quello perso quasi completamente nella zona euro – Stiglitz si sofferma su questo punto più volte nel suo libro.

Quello che Stiglitz non riesce a fare è sottolineare che la vera radice della zona euro è il capitalismo e che l’ideologia che deve essere messa in discussione è proprio questa, non la semplice variante capitalistica del neoliberismo.

Potrei facilmente mettere insieme un po’ di fatti e sulla base delle mie esperienze sul campo mostrare i tanti difetti della zona euro e l’urgenza di doverne uscire o di sostituirla. Ma questa non è la sede. Qui vorrei parlare si qualcosa d’altro, e arrivo subito al dunque:

Stiglitz è un uomo di sinistra che può parlare sia come economista che come giornalista dei media mainstream.

È per questo che nel titolo scrivo “fake-leftists” – credo che nessun economista lo chiamerebbe “economista di sinistra”, ma a tutti gli effetti in economia è a sinistra quanto lo potrebbe essere una persona qualsiasi che non si preoccupi abbastanza di scavare fino alla radice dei problemi.

Stiglitz è a sinistra della destra, quindi sarebbe un centrista-che-tendente-a-destra, quindi il fatto che sia costantemente presentato come un economista “progressista” è un errore che con questo articolo vorrei cercare di spiegare.

E come tanti “progressisti” che si trovano a corto di vero sinistrismo, anche Stiglitz non può credere ai suoi occhi e alle sue stesse parole.

I Falsi-Progressisti si tengono sempre fuori dai guai

Tante volte in “The Euro” Stiglitz arriva a conclusioni devastanti sul capitalismo, solo che si non le affronta – le tiene fuori dai guai – e si domanda come si sia potuto arrivare fino a quel punto. Questo è un fallimento intellettualmente indifendibile, intellettualmente insoddisfacente, regressivo e violentemente dannoso. Sfortunatamente, questo è tipico nella sua esposizione.

“L’austerità ha sempre e comunque avuto gli effetti recessivi osservati in Europa: maggiore è l’austerità, maggiore è la contrazione economica. Perché mai la Troika avrebbe dovuto pensare che questa volta in Europa sarebbe stato differente ? “Questo è ingannevole “.

Anzi no, non è ingannevole – è esattamente quello che ha sempre fatto il capitalismo. Proprio come hanno fatto in Africa e in America Latina, i neoliberisti vogliono imporre la loro controffensiva nel diritto del lavoro con delle deregolamentazioni, per tornare indietro nel tempo; in Europa volevano mettere fine alle regole-del-lavoro che europei si erano conquistati con decenni di lotte. In Francia – con Hollande, lo scorso anno, hanno imposto la “Legge Macron” malgrado le proteste di massa, e sono stati arrestati migliaia di manifestanti pur di farla approvare.

Di volta in volta Stiglitz presenta atti di accusa devastanti che attaccano chiaramente la premessa che il capitalismo persegua il buon governo sulla base dell’uguaglianza, solo per frenare e mettere subito la retro-marcia.

“Ma i programmi della zona euro sono stati un successo, nel senso che le banche tedesche e quelle francesi sono state rimborsate …… forse i veri obiettivi della Germania e degli altri paesi creditori sono stati veramente raggiunti.”