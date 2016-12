Greek Crisis: appello speciale 5 anni

Il blog “Greek Crisis” ha appena compiuto 5 anni … grazie a tutti voi, grazie! La storia sta accelerando, i suoi “non luoghi” antropologici (spazi in cui gli esseri umani dovrebbero restare anonimi) sono in aumento, e così, i suoi ingranaggi: dalla geopolitica alla vita di tutti i giorni.



Ho iniziato il mio blog nel mese di ottobre del 2011 (in francese) e non credevo che, dopo cinque anni, avrei dovuto ancora scrivere, analizzare, segnalare fatti politici, culturali, come quelli che avvengono nella quotidianità greca, ma anche la mentalità dominante … anche combattere, per arrivare a dare un qualche senso ad un tempo di mera sopravvivenza, senza cadere nell’ “anantropismo” [ndt: disumanità] del nuovo secolo, sempre più preoccupante … e già sufficientemente definito.

Per i suoi 5 anni e, sperando di diventare … inutile prima dei prossimi 5 anni, “Greek Crisis – 5 anni” lancia questa campagna straordinaria, destinata a raccogliere la somma di € 5.000 che sarà utilizzata per finanziare l’acquisto di un’auto usata, essenziale per lo scopo del blog, e spero che i nostri lettori ne terranno conto nella loro azione di solidarietà e sostegno.







La situazione attuale, del paese come dei popoli d’Europa (e non solo) non è affatto rassicurante, e la Grecia, purtroppo, è “un avamposto” di questa deliberata distruzione (totale o parziale) dei destini, degli esseri, dei collegamenti, e, infine, dell’economia ancora sufficientemente reale.



Dal 2015, la svolta “greca” degli eventi ha accelerato, sotto la cappa di apparente immobilità di una ” crisi”, è diventata vero e proprio sistema politico e sociale “sotto l’urgenza più assoluta che mai”. E certamente ci abbiamo … “guadagnato” in gravità e profondità storica in così poco tempo. Forse soprattutto ci abbiamo guadagnato in maturità. Una maturità certamente dal sapore amaro, con tutti questi materiali tossici … che maneggiamo ogni giorno con noncuranza, e che porta alla consegna (nel senso pieno del termine) dei testi che voi apprezzate.



Da quest’anno 2016, il blog è parzialmente tradotto in spagnolo e italiano (grazie al notevole lavoro volontario dei suoi amici), un risultato incoraggiante, prova dell’attualità (da cambiare insieme) delle notizie e dell’importanza dei temi .

Il nostro legame, segnato per tutto questo tempo da tanti momenti parossistici, di speranza e di disperazione, è stato modellato attraverso “Greek Crisis”, questa finestra aperta in faccia agli eventi, visione diversa da quella proposta dai cosiddetti media “tradizionali”. I nostri scambi e il vostro sostegno sono così preziosi per me per perseguire “Greek Crisis”, un blog realmente indipendente (che non richiede di condividere tutte le sue posizioni); tuttavia, c’è una sempre più rapida presa di coscienza collettiva, e questo è grazie al nostro lavoro comune.



Giusto cinque anni, questo è anche il momento di un bilancio per “Greek Crisis”, e questo è il momento di farmi la domanda (da chiedere anche agli amici del blog): come continuare? Con quali mezzi? Quali prospettive?



Questa campagna ormai nota di sostegno finanziario, rinvia e supera, nel suo carattere eccezionale (5 anni del blog), la “tradizione” della nostra campagna ordinaria mensile di donazione. Si tratta, eccezionalmente, di andare un po ‘oltre.

Si tratta di sollecitare la vostra risposta e il vostro supporto per raggiungere € 5.000, che andrebbe a sostenere un’operatività poco più che minima del sito “Greek Crisis”. I nostri lettori, ovviamente, sanno che, a partire dal 2011, le condizioni economiche sono cambiate e che ci si è proposti di definire in modo diverso le somme raccolte. La soglia di “funzionamento minimo delle funzioni essenziali del blog” oggi supera di gran lunga i € 1.000 e il resto è … a disposizione”.



In particolare, e per questa campagna eccezionale “Greek Crisis – 5 anni” la somma di € 5000 sarà utilizzata per finanziare l’acquisto di un’auto usata, essenziale per lo scopo del blog, e spero che i nostri lettori ne terranno conto nella loro azione di solidarietà e sostegno. Esprimo, quindi, la mia viva gratitudine per le persone e le comunità che vorranno intervenire nel quadro di questa donazione speciale, ulteriore rispetto all’indispensabile supporto mensile.



Per effettuare le vostre donazioni, potete utilizzare la pagina speciale “donazione”, direttamente tramite il pulsante ‘Pay Pal’ o (preferibilmente) sul conto corrente indicato, con, se è possibile la descrizione “Greek Crisis, 5 anni di analisi storica e antropologica”.



Se possedete il cuore e i mezzi sufficienti a capirne la necessità, sosteneteci, supportate “Greek Crisis”.



GRAZIE a tutti. Dobbiamo resistere…



