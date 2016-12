DI MIGUEL MARTINEZ

Ho un piccolo hobby, qualcuno direbbe un innocuo vizio.

Mi piacciono le armi, in particolare quelle molto moderne e letali: più possono ammazzare, più sono felice.

Ogni anno, in famiglia, spendiamo circa 1400 euro per comprarcele.

Direte, invece di spendere quei soldi in armi, potevate farci una vacanza, ma non giudicateci: siamo fatti così.

Siccome sono di carattere gentile, non le uso mai. Le tengo ben custodite in un deposito e appena esce un nuovo modello, rottamo le mie vecchie armi e ne compro di nuove: non so proprio dire di no a un buon venditore.

Diciamo, un piccolo contributo per far girare l’economia.

Non vi preoccupate: le armi non le vedo nemmeno, ci pensa lo Stato italiano a fare tutto per me, dall’acquisto alla rottamazione.

Preleva ogni giorno circa un euro da me, da te, dalla nonna novantacinquenne e dal nipotino di sei mesi, per la nostra collezione.

Perché abbiamo tutti lo stesso hobby, mica solo io:

