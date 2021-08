Orban risponde a muso duro a Biden

David McLoone – LifeSiteNews – 16 agosto 2021

Budapest, Ungheria – In un’intervista a Fox News il primo ministro ungherese ha ribattuto alle critiche del presidente americano Joe Biden, che aveva definito lo stato europeo un “regime totalitario”, dicendo che “è meglio che anche il governo liberale di sinistra degli Stati Uniti” stia fuori dalla politica ungherese.

Il 6 agosto il conduttore di Fox News Tucker Carlson ha intervistato il primo ministro ungherese Viktor Orbán sul tema della crescente disparità tra il conservatorismo politico dell’Ungheria e la più ampia comunità europea, e l’influenza degli Stati Uniti sulla politica ungherese oggi.

Carlson ha fatto notare l’aperta animosità di Biden verso l’Ungheria, compreso il suo aver caratterizzato il paese come un “regime totalitario” che “abbraccia tutti i delinquenti del mondo“.

Orbán ha spiegato che, dopo aver appreso del ritratto spregiativo dell’Ungheria da parte di Biden, le reazioni dei cittadini ungheresi sono state “non molto educate” e si è chiesto come Biden abbia potuto dare un tale giudizio.

Alla fine il primo ministro ha attribuito le parole del presidente alla spavalderia. Ha definito le parole di Biden “una falsità” e ha dichiarato che lui e la nazione ungherese hanno rispetto per i valori e la cultura americana, se non per l’attuale amministrazione democratica.

Orbán ha notato che il presidente americano, “qualcuno che non parla la nostra lingua, ha una conoscenza molto limitata dell’Ungheria ed anche degli ultimi decenni della nostra storia“, non capisce il paese.

“Di per sé è un insulto personale per tutti gli ungheresi“, ha aggiunto il primo ministro, “ma poiché è il presidente degli Stati Uniti, dobbiamo essere molto moderati, dobbiamo essere molto rispettosi, e dobbiamo [spiegare] molte cose per chiarire che quello che sta dicendo è una grossolana falsità”.

Orbán ha notato che l’Ungheria, come la Polonia, si distingue tra le civiltà dell’Occidente come una “storia di successo” conservatrice, in controtendenza rispetto alla tendenza liberale tra i suoi vicini europei più ricchi.

Il primo ministro, membro della Chiesa calvinista riformata ungherese, ha sottolineato che la fioritura del suo paese è “una vera sfida per i pensatori liberali“.

“Quello che sta succedendo in Europa centrale … è la costruzione di una società che ha molto successo economicamente, politicamente e culturalmente“, ha spiegato, aggiungendo che l’adozione da parte del paese di politiche favorevoli alla famiglia ha contribuito a rafforzare i loro successi.

“I fondamenti di questo successo“, ha detto, “sono totalmente diversi da ciò che è stato voluto, creato e gestito da molti altri paesi occidentali“.

Quelli che si oppongono agli ideali conservatori di Orbán “non possono accettare che all’interno della civiltà occidentale ci sia un’alternativa nazionale conservatrice che ha più successo nella vita quotidiana … di quelle liberali“, ha aggiunto. “Questo è il motivo per cui ci criticano. Stanno combattendo per [proteggere] se stessi“.

“Siamo l’esempio che una persona, o un paese, che si basa su valori tradizionali, sull’identità nazionale, sulla tradizione del cristianesimo, può avere successo o, a volte, anche più successo di un governo liberale di sinistra“.

Nonostante l’ostilità di Biden verso l’Ungheria, Orbán ha parlato bene del regime americano e ha lodato la “democrazia americana, la cultura americana”. Di conseguenza, “non vorremmo distruggere la nostra relazione perché la relazione bilaterale con gli americani è fondamentalmente molto buona“, ha detto Orbán.

Di fatto, Orbán si è rallegrato di una serie di relazioni di successo stabilite tra l’America e l’Ungheria, soprattutto sotto la guida dell’ex presidente Donald Trump, dal quale Orbán ha detto di avere [avuto] “molto sostegno… non solo personalmente, ma anche politicamente“. Il primo ministro ha detto che i due paesi hanno “cooperato bene nel campo della difesa come alleati della NATO“, e che “la cooperazione economica è eccellente“.

Questo include sostanziali investimenti americani nell’economia ungherese e relazioni commerciali positive.

“Tutto va bene, tranne la politica con i liberali al governo a Washington; questo è il problema“, ha lamentato Orbán.

“Dobbiamo gestire questo problema, perché un buon rapporto americano-ungherese è importante, anche se gli americani non lo percepiscono oggi come [lo percepivano] in precedenza… Dobbiamo salvarne ciò che possiamo“.

Orbán ha affrontato pesanti censure da parte dei leader di molti stati all’interno dell’Unione Europea (UE), un governo sovranazionale di cui l’Ungheria stessa fa parte. Il presidente della Commissione europea, che agisce come ramo esecutivo dell’UE, ha dichiarato a luglio che l’Ungheria ha violato la legge dell’UE introducendo una legislazione progettata per contrastare la pedofilia, compreso il divieto di materiale pro-LGBT nelle scuole.

L’UE ha successivamente approvato una risoluzione che denuncia la legge ungherese, affermando che “i diritti LGBTIQ sono diritti umani” e chiedendo formalmente all’UE di usare i suoi poteri per ridurre lo stanziamento di bilancio dell’Ungheria, con la speranza di costringere la nazione a sottomettersi all’UE.

Il premier ungherese ha risposto dichiarando che non si sarebbe fatto intimidire dall’UE, aggiungendo che nel suo paese “i burocrati di Bruxelles non hanno assolutamente voce in capitolo“.

“Non importa quello che fanno, non permetteremo agli attivisti LGBTQ di stare tra i nostri figli“, ha dichiarato.

Link: https://www.lifesitenews.com/news/hungarian-pm-slams-biden-western-liberals-cannot-accept-successful-conservative-alternative/?utm_source=home_more_news&utm_campaign=usa

Scelto e tradotto da Arrigo de Angeli per ComeDonChisciotte