Il discorso di Salmaso a Padova, bloccato dalla DIGOS

Domande scomode di Leopoldo Salmaso (medico specialista in Malattie Infettive e in Sanità Pubblica, con 8 anni di esperienza in Tanzania nel controllo di epidemie VERE e nella gestione delle campagne vaccinali per il Governo del Paese), agli esperti Giorgio Palù, Antonella Viola, Walter Ricciardi, Andrea Crisanti ed altri… sui dogmi da essi ripetuti in un opuscolo distribuito dal Comune di Padova. Riportiamo il video dell’intervento del Dottor Salmaso registrato dopo l’interruzione da parte della DIGOS della manifestazione di domenica 27 giugno, a Padova. Di seguito anche la lettera inviata dallo stesso al sindaco della città, Sergio Giordani.

Egregio Signor Sindaco,

ho diligentemente studiato l’opuscolo “Vaccino Covid-19, domande e risposte” che viene distribuito in città a cura del Comune.

Parafrasando la Sua presentazione, si dovrebbe ri-scrivere: “Anche i quesiti più semplici meritano una risposta ONESTA”. Lei scrive “autorevole” ma in realtà è “autoritaria” e “dogmatica”, eppure la nostra università, di cui ci apprestiamo a celebrare 800 anni di storia gloriosa per Padova e per il mondo intero, fu fondata da studiosi transfughi da Bologna proprio in opposizione al “principio di autorità” cui i preti bolognesi pretendevano sottomettere la nascitura “Patavina Libertas”.

Nel Suo opuscolo alcuni concittadini divenuti “famosi” per affollare, dietro lauti ingaggi, gli schermi e le pagine dei media mainstream sostenuti con le tasse di tutti, ripetono il pensiero unico imperante facendo uso di falsità e di tautologie, senza un minimo di contraddittorio (e anche senza riguardo per le regole di interpunzione). E Lei spaccia tutto ciò per “scienza”, ripetendolo cinque volte in mezza paginetta.

Sono concittadino anch’io. Sono medico, specialista in Malattie Infettive e in Sanità Pubblica; ho esercitato nel nostro complesso Ospedale-Università per 35 anni gestendo anche la componente vaccinale (vaccini veri) e insegnando presso la nostra scuola di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva oltre che nel circuito europeo TropEd, nei ranghi di “Medici con l’Africa CUAMM”. Quattro primari di Malattie Infettive del Veneto sono miei ex-allievi e collaboratori. Sono l’italiano con la massima responsabilità nel Piano Vaccinale Nazionale della Tanzania, con la qualifica di Esperto del Ministero Affari Esteri.

Insomma, io non sono certo un NO-VAX-A-PRESCINDERE. Mi ritengo un modesto “artigiano della scienza” perché pratico costantemente l’esercizio del dubbio.

Dubbi, obiezioni scientificamente fondate, io ed altri cittadini gradiremo esporre a Lei e agli estensori di detto opuscolo in un dibattito pubblico che si terrà a Padova, in Prato della Valle, domenica 27/06/2021 dalle 17 alle 19.

Distinti saluti

Leopoldo Salmaso

