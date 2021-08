I peggiori: mediocri, ipocriti e malvagi

di Luca Cerardi

Le discussioni di questi ultimi mesi sono sempre più roventi e l’essere umano continua nella sua piccola battaglia tra poveri finanziata dalla gran cassa del potere. Come piccole formiche l’individuo crede di vivere in un tempo, “unico della storia”, dove la sua ragione deve imporsi sugli altri. Ma l’uomo per molti aspetti è sempre lo stesso. Cambiano i secoli, la tecnologia, le armi, ma non cambia la sua natura (almeno per ora…) [1]. Egli è ciò che è sempre stato e le dinamiche che segue sono sempre le stesse. Si potrebbe ripetere che la storia la leggono in pochi e tra quelli, molti sono i malvagi che sanno bene come conoscenza sia potenza e, proprio per questo, alacremente lottano perché l’uomo medio non ne sia edotto o incuriosito. Il gioco è sempre lo stesso, solo che oggi sono infinite le possibilità “tecniche” perché essi possano prevalere.

Mentre alcuni studiavano e preparavano ciò che oggi è in atto, molti gareggiavano per essere più belli, eleganti, “bravi”, ricchi e “seguiti”, così da poter primeggiare contro il vicino, l’amico, il parente. Mentre alcuni studiavano, la maggioranza si perdeva in invidie, ripicche e meschinità pur di sentirsi superiori e potenti dell’altro [2]. Mentre alcuni studiavano, i soliti gareggiavano sfilando e sfoggiando monili in luoghi sacri alla domenica, dopo aver parcheggiato la nuova auto fiammante all’esterno, vantandosi del figlio più intelligente, del conto in banca cospicuo e tutto ciò per dominare nella micro – società di appartenenza con atteggiamenti spavaldi, arroganti e viscidi. L’uomo è sempre stato questo: un piccolo numero di criminali, uno di persone perbene e in mezzo, la massa informe, i “perpetratori del male” [3] che, a gradi, pendono verso una parte o l’altra in base ad una serie di fattori in cui interesse personale e paura tendono a determinare la cristallizzazione della realtà in situazione di decadenza, equilibrio o prosperità. Diventa, quindi, ridicolo oggi sentire come questo agglomerato, che quasi mai sceglie se non per sé stesso, si autodefinisca altruista, interessato a compiere solo atti a favore del prossimo. “Senso civico”, “fatelo per i più deboli”. Ma non fa ridere? Il potere, dopo tremila anni di soprusi, vessazioni, genocidi, assassini, ladrocini, improvvisamente ama i suoi sudditi e le stesse persone che sino a ieri godevano della sconfitta dell’avversario, della decadenza della famiglia accanto, delle debolezze dell’amico, della sofferenza altrui, incuranti della tragicità della vita nel mondo, ora, improvvisamente, si riscoprono sante, dando come soluzione, però, per chi vuole esporre un’idea diversa, la loro eliminazione dal consesso sociale.

Niente di nuovo anche qui. E’ solo un cambio di “fede”. Il loro credere nella “nuova” magia collettiva è proporzionale al loro egoismo atavico che è parte dell’uomo massa stesso e probabilmente di una lotta universale che si manifesta dalla notte dei tempi [4].

Ecco che la necessità di farla “finita” e di voler tornare “come prima”, la paura, la brama, l’avidità, la pochezza è figlia della “solita” angoscia mai superata, di un’ignoranza e di un egoismo colpevole di una disposizione al male.

Tutto, pur di non perdere quei finti privilegi, per non guardare quell’abisso oscuro presente nella propria anima tanto da sminuire la parola Libertà, così potente, primordiale, Divina a cui è associata un’altra di grande valore come quella di Responsabilità. Responsabilità delle intenzioni e delle azioni [5] oltre che responsabilità di sé stessi, unica reale presa di coscienza per essere veramente altruisti.

Impossibile tutto ciò, soprattutto per coloro che amano denigrare le virtù di cui, però, hanno bisogno per apparire “benevoli”, nascondendosi dietro un abito, un’offerta, un bel discorso o atti che di intenzione hanno solo il proprio tornaconto. Essi possono solo supportare acriticamente chi sembra garantire loro il “successo”, che corrisponde sempre nel servire il potere. Sono i complici, ma non lo dicono, perché chi crede di stare col più “forte”, può pulire ogni “peccato” attraverso l’autoinganno e qui si torna alla questione della fede. Un Dio c’era anche prima, mai pregato veramente, se non per interessi personali, familiari, dinastici, economici, politici etc… un Dio di cui non si capiva nulla ma lo si pregava lo stesso, un Dio per cui ci si riempiva di simboli ma per puro conformismo, perché quello avrebbe aperto porte e opportunità, avrebbe permesso di costruire la propria vita sociale senza impedimenti e avrebbe garantito quell’accettazione sociale del gruppo su cui, poi, tentar di prevalere. “Fare del bene” c’era anche prima, ma è sempre stata la solita facciata ipocrita filantropica costruita sulla protezione o costruzione del proprio “orto” prendendo in giro gli ingenui e gli stolti o credendo di essere furbi.

Oggi il nuovo Dio ha sostituito il vecchio grazie al potere che, di nuovo, palesemente sta tentando di cambiare il concetto di uomo [6]. Quando esso attacca con questa veemenza, ha bisogno del mediocre che viene messo nei gangli della società concedendogli di acquisire forza che si tramuta in arroganza, meschinità, odio, violenza. Così essi proteggono i burattinai, agendo in loro nome in ruoli che in una società virtuosa non avrebbero mai potuto meritare. Spuntano come funghi. E’ il loro piccolo mondo che deve sopravvivere, sono le loro piccole paure che devono essere mantenute, sono le loro brame che devono perpetuarsi. Sono gli assassini che il potere ingaggia.

Proprio perché questa non è una novità, è tempo che gli uomini perbene si ricordino la lezione arendtiana, quella del Terzo Reich e del tristemente famoso Adolf Eichmann.

Oggi si vive in un mondo in cui, di nuovo, la cristallizzazione è in atto, la spiritualità è stata seppellita, il capro espiatorio è stato deciso, l’uomo massa è ancora pronto ad agire per il potere che ha di nuovo intrapreso la strada dell’hybris mentre l’ipocrita continua nel suo far finta che nulla accada, accettando che il fungo del male si sparga.

Oggi come allora, in un giorno infausto per l’Italia e per il Mondo, il giorno della nuova apartheid che coincide con lo scempio scientista dello sgancio della bomba a Hiroshima, l’uomo perbene deve capire che la soglia è stata superata e che il sacrificio richiesto perché l’amore, il bene, la bellezza, la gioia, la condivisione possano splendere in Terra, passa per tutte le vie necessarie a fermare l’avanzata delle peggiori generazioni che l’umanità abbia mai prodotto. Il famoso grande cambiamento sarà inevitabile e necessario. Tutti sono chiamati a prenderne atto, lasciare a “terra” le proprie paure, prendere in mano lo “Scudo della Giustizia” e la “Spada dello Spirito” [7].

Non praevalebunt [8].

Luca Cerardi

[1] Cfr. A. Carandini, Antonio Pio e Marco Aurelio. Maestro e allievo all’apice dell’impero, Rizzoli, Milano, 2020, p. 147: “ma quando per una sicurezza infondata si ostenta come saputo qualcosa di conosciuto solo superficialmente allora in diversi modi si inciampa. Dicono […] che i più disonesti risultano coloro che, aggiratisi nell’anticamera di una scienza, ne escono prima di esservi penetrati (come oggi si vede sovente nella politica del mondo) […] Solo pochissimi tra gli scrittori antichi si avventurano in quella che è una fatica, un impegno e un rischio nello scegliere con cura le parole”. Cosa è cambiato da allora? Si tratta di una lettera inviata dal maestro Frontone al suo allievo Marco Aurelio,imperatore romano probabilmente nel 144 d.c.

[2] Cfr, Ivi, p. 146: “l’invidia, male rovinoso tra gli uomini e più di qualunque altro mortale, è nocivo parimenti a sé e agli altri; se tu lo terrai lontano dalla tua corte, avrai come ora hai amici concordi e benevoli. Se invece l’invidia penetrerà da qualche parte dovrà essere annientata, con grande danno e fatica”.

[3] Cfr., M. Ravenna, Quando individui normali compiono atti mostruosi. Relazioni tra banalità del male, obbedienza all’autorità, realizzazione della Shoah, Rivista internazionale di filosofia e psicologia, Vol. 2 (2011), n. 2, pp. 96 – 113, p. 100.

[4] Cfr., W.F.J Schelling, Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana, Bompiani, Milano, 2007.

[5] Cfr., P. Abelardo, Etica, Mimesis, Milano, 2014.

[6] Cfr., H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizioni di comunità, Milano, 1996, p. 628: “l’ideologia totalitaria non mira alla trasformazione delle condizioni esterne della condizione umana né al riassetto rivoluzionario dell’ordinamento sociale, bensì alla trasformazione della natura umana che, così com’è, si oppone al processo totalitario […] Non è in gioco la sofferenza di cui ce n’è sempre stata troppa sulla terra, né il numero delle vittime. E’ in gioco la natura umana in quanto tale”.

[7] Cfr., Lettera di San Paolo agli Efesini (6, 10 – 18).

[8] Cfr., Vangelo, Matteo 16, 18) Gesù all’postolo Pietro: “tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa”.

