Cura da Cavallo per l’Italia

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto ai giornalisti che l’Italia ha bisogno di una Cura da Cavallo per la crescita.

In particolare ha detto ai giornalisti che “… dobbiamo tutti lavorare per far crescere questo sistema. Verrà fuori una cura da cavallo … Dobbiamo lavorare come se fosse emergenza nazionale, per far crescere l’Italia“.

Sul fatto che l’Italia abbia bisogno di una Cura da Cavallo non abbiamo dubbi, siamo come il cavallo dell’immagine sopra, esangue, magro ed esposto alle intemperie.

Il sangue è la moneta in circolazione, il nostro sistema economico è “esangue” perchè da anni le banche private, ormai in mano a stranieri, hanno ridotto il credito alle nostre aziende.

Il nostro sistema è “magro” perchè sottoposto ad una dieta ferrea, da più di 20 anni le politiche di austerity hanno prodotto continui surplus di bilancio primario che hanno tolto con le tasse più soldi di quanto ne venivano restituiti con la spesa pubblica.

Infine siamo “esposti alle intemperie” dei mercati finanziari, che appena proviamo a nutrirci più dello strettamente necessario, ci bastonano e ci costringono a continuare una dieta sempre più ferrea.

Se vogliamo davvero avere un cavallo sano e forte, la cura che dobbiamo fare è semplice e chiaramente delineata dall’art.47 della Costituzione “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito” :

– utilizzare banche pubbliche come MedioCredito Centrale MCC per aumentare il credito bancario all’economia reale, dando a tutti un conto corrente bancario per ricevere “trasfusioni” di moneta a bassi tassi di interesse che possano restituire buona parte del sangue che abbiamo perso;

– realizzare un Sistema Integrato di Riduzioni Erariali SIRE, che trasformi le attuali detrazioni fiscali in uno strumento di scambio elettronico, il credito fiscale, che possa generare una crescita economica vera senza aumentare il nostro debito pubblico;

– istituire dei Conti di Risparmio CdR elettronici e trasferibili, che possa diventare uno strumento di tutela, garanzia e crescita del risparmio degli italiani, ma al contempo permetta allo Stato di evitare i ricatti e le ritorsioni dei mercati finanziari.

Decidiamo il nostro futuro.

Tre semplici soluzioni, Banche Pubbliche, Sire e Conti di Risparmio, che possono essere perfettamente integrate su una piattaforma elettronica unica, gestita direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ho inviato oggi al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il nostro Manifesto #DecidiAmoilFuturo nel quale pochi giorni fa su Canale Italia abbiamo riassunto la Cura di Cavallo che riteniamo debba essere somministrata all’Italia.

Devo ammettere che questo Governo ha dimostrato di andare nella direzione giusta.

Innanzi tutto con la Cabina di Regia “Benessere Italia”, presieduta dalla Prof. Filomenta Maggino, il Presidente del Consiglio ha voluto creare un organo di supporto tecnico-scientifico nell’ambito delle politiche del benessere e della valutazione della qualità della vita dei cittadini, coinvolgendo anche gli stakeholder di rilievo nazionale ed internazionale, coinvolgendo anche il mondo imprenditoriale, della ricerca e del terzo settore (siamo stati invitati anche noi a partecipare, come Associazione di Promozione Sociale Moneta Positiva).

Con l’approvazione del DECRETO-LEGGE n.142 del 16 dicembre 2019, il Medio Credito Centrale, già di proprietà dello Stato, diventa una vera e propria Banca Pubblica per gli Investimenti, come avevamo proposto più volte sul modello della KFW tedesca e della BPI francese, ma è necessario avere una visione più ampia del problema ed agire su più fronti.

Le soluzioni come il SIRE o i CCF sono già diventate proposte di legge e aspettano solo di essere discusse ed approvate, mentre sui Conti di Risparmio si può e si deve fare ancora molto, ma la rotta è tracciata.

L’Italia riprenderebbe in poco tempo il controllo del suo sistema bancario, del suo sistema fiscale e del suo debito pubblico.

Cambiando completamente paradigma.

Dalla preoccupazione di “dove troviamo i soldi” al concetto più vero di “dove impieghiamo i soldi che possiamo creare”.

Possiamo generare le risorse per finanziare un grande piano di investimenti, un Green New Deal, per uscire dalla crisi economica e generare un benessere equo e sostenibile per tutti.

Abbiamo capacità, creatività e determinazione, se creiamo le risorse, possiamo attuare gli obiettivi previsti dalla nostra Costituzione e dai Trattati Europei.

Migliorando il futuro nostro e dei nostri figli.

