COVID-19: ORDINE ATLANTICO VS ORDINE DI EURASIA

In tempi molto remoti, sulla Terra esistevano due tipi di fazioni:

La civiltà gilanica di Catal Huyuk

La civiltà androcratica e patrineale dei Kurgan

DIFFERENZA TRA LE DUE SOCIETA’

Civiltà Gilanica

Organizzazione sociale anteriore al patriarcato, esistita in Europa tra il 7000 e il 3500 a.C. e caratterizzata dall’ eguaglianza tra sessi e dalla sostanziale assenza di gerarchia e autorità centralizzata .

Tra il 4300 e il 2800 a.C. la gilanica sarebbe stata soppiantata da un’altra cultura neolitica, quella dei kurgan, una società androcratica e patrilineare emersa dal bacino del Volga.

Il termine è stato coniato dall’archeologa di origine lituana M. Gimbutas utilizzando le radici greche gy (donna) e an (uomo).

Civiltà androcratica e patrilineare

Androcrazia è un termine che deriva dall’unione delle parole greche ἀνήρ (“uomo”), genitivo ἀνδρός andros, e κράτος kratos (“governo”) e lo si intende come governo dei maschi. Si tratta di una forma di governo in cui i governanti sono uomini. Al di là del suo significato letterale, il termine include l’esercizio del potere maschile in generale, non soltanto non condiviso con la donna, ma con questa quale soggetto subordinato.

LA STORIA E OGGI

La seconda fazione sbaragliò e spazzò via la prima.

La fazione vincitrice, quella dei Kurgan, era divisa in due grandi blocchi che da sempre si sono opposti nel corso dei secoli alternando periodi di scontro e periodi di compromesso.

Quest’ultimo perché conveniva alla sopravvivenza di entrambe. Questi due blocchi sono rappresentati da due ideologie differenti: Atlantismo e Eurasismo.

L’Atlantismo è l’Inghilterra, con i reali di Windsor; infatti, il primo lord al timone dell’ammiragliato, e di tutta la finanza, era il principe Filippo di Edimburgo il cui successore è Carlo, principe di Galles (ora vedete perché è stato attivato il piano pandemico?). Il Vaticano con la bolla papale è legato a doppio filo alla casa reale dei Windsor.

L’Eurasismo è la Russia con Putin, appoggiato da Trump che si è sganciato dall’ ideologia atlantista.

Un altro attore di questo caos mondiale è la Germania, che, dopo la seconda guerra mondiale, era sotto il controllo dell’eurasismo, mentre attualmente è assoggettata alla nobiltà nera atlantista (ora riuscite a vedere il motivo ed implicazioni legate alla caduta del muro di Berlino?).

ORDINI MASSONICI E INIZIATICI

La nobiltà nera controlla la stragrande maggioranza degli ordini massonico-iniziatici, come anche Sion, i gesuiti ed il gruppo Bildelberg.

Lo scontro a cui stiamo assistendo quotidianamente avviene tra l’Ordine di Eurasia contrapposto all’Ordine Atlantico. Roma Eterna (Ordine Eurasia) contro Carthago Eterna (Ordine Atlantico). Questa Guerra Invisibile si protrae da millenni: Cospirazione planetaria della Terra contro il Mare, Terra contro Acqua, che possiamo sintetizzare meglio in: Autorità e Idea contro Democrazia e Materia. Ora dovreste riuscire ad intuire perché avete udito il termine Legge dell’Ammiragliato (impiegata dall’Ordine Atlantico)

Questi due schieramenti prendono anche il nome di:

M enestrelli di Morgana M enestrelli di Mursia



L’ORDINE ATLANTICO risale alle società iniziatiche dell’antico Egitto e specialmente alla setta adoratrice del dio Seth, i cui simboli erano il Coccodrillo e Behemoth (cioè animali acquatici), e anche dell’Asino Rosso. In seguito la setta di Seth, si manifesta con i vari culti fenici, specialmente con il culto sanguinario di sacrifici umani (bambini) di Moloch. Questa organizzazione segreta, esisteva ancora molti secoli dopo il crollo della civiltà fenicia.

Nell’Europa medievale erano noti con il nome di “MENESTRELLI DI MORGANA”, il cui emblema era la “Morte Danzante” o Danza Macabra (ora capite il significato esoterico della statua di Shiva che danza al CERN di Ginevra? Un altro esempio è l’affresco della danza macabra a Pinzolo in Trentino).

L’ORDINE ATLANTICO era chiamato Impero marittimo; nella storia antica i poteri “marittimi” che divennero un tutt’uno simbolico con “civiltà marittima” furono: la Fenicia e Cartagine.

In Età moderna e nella storia recente il polo “insulare” e “marittimo” divenne l’Inghilterra, “Dominatrice dei mari” e, in seguito, il potere fu traslato al continente Nord-Americano. L’Inghilterra, come l’antica Fenicia, usò come strumento per accrescere e consolidare il proprio dominio il commercio marittimo e la colonizzazione delle aree costiere. Questa azione geo-politica fenicio-anglosassone generò uno speciale modello di civiltà definito “mercantile-capitalistico-di mercato” fondato essenzialmente sugli interessi economici e materiali e sui principi del liberalismo economico. Questa organizzazione, si basa sul principio cardine de: “L’economia sulla politica.”

Ora dovreste riuscire a vedere cosa si intende per Legge dell’ammiragliato.

L’ORDINE di EURASIA, sono i seguaci di Apollo nordico uccisore del drago serpente (ricordate il mito di San Giorgio uccisore del Drago o di San Michele uccisore del Diavolo Serpente?).

È un ordine polare, solare. Ha un culto razziale e conservatore. L’ordine di Eurasia, proviene dagli antichi ordini iniziatici indoeuropei. L’Ordine di Eurasia è anche noto come i MENESTRELLI DI MURSIA.

Tutte le raffigurazioni dell’arcangelo Michele o di San Giorgio che uccide il serpente sono la rappresentazione primordiale dell’Apollo nordico. L’Ordine di Eurasia è chiamato anche Impero Terrestre. In opposizione al modello fenicio-cartaginese (Ordine Atlantico), Roma rappresentò un campione di struttura guerriero-autoritaria focalizzata sul controllo amministrativo e sulla religiosità civile, basato, quindi, sul principio cardine de: “La politica sull’economia”.

Roma è l’esempio di un tipo di colonizzazione non marittimo, ma terrestre.

L’ “eurasismo”, presuppone autoritarismo, gerarchia e classe dirigente dai principi “comunitari” e nazional-statali al di sopra delle questioni semplicemente umane, individualistiche ed economiche.

L’atteggiamento eurasismo è tipico innanzi tutto di Russia e Germania, le due maggiori potenze continentali, le cui attenzioni geopolitiche, economiche ed esistenziali sono completamente opposte a quelle di Inghilterra e USA, che sono gli “atlantisti”.

CIVILTA’ KURGAN: LE DUE FAZIONI

L’ORDINE di EURASIA, l’Ordine del Principio Virile, del Sole, della Gerarchia, è la proiezione del Monte di Apollo, di Ormuzd, del Cristo Solare in Gloria. L’Eurasia, in quanto Terra dell’Oriente è Terra di Luce, Terra di Paradiso, Terra di Impero. La Terra della Speranza. La Terra del Polo.

L’ORDINE ATLANTICO, è l’ordine del Principio Femminile, della Luna, dell’Uguaglianza Orgiastica, è la proiezione dell’egizio Seth, di Pitone, di Ariman, del Cristo Sofferente, dell’Umano, immerso nella disperazione metafisica della preghiera solitaria del Getsemani. L’Atlantico, Atlantis in quanto Terra dell’Occidente, è la Terra della Notte, la Terra della “fossa dell’esilio”, il Centro dello Scetticismo planetario, la Terra della Grande Malinconia Metafisica.

Tutti i cicli storici sono imperniati su queste due forze antagoniste.

Le leggi cosmiche del nostro mondo, sono tali che l’esito della Grande Battaglia non è predeterminato, l’esito del dramma “Eurasia contro Atlantis” (Roma contro Carthago), dipende dalla totalità planetaria di tutti coloro chiamati in servizio, di tutti i soldati della geopolitica, di tutti i segreti agenti della Terra e degli agenti segreti del Mare.

L’esito della guerra cosmica che vede opposti Apollo e il Serpente Pitone dipende da ognuno di noi, che lo comprendiamo o meno.

Tutte le tradizioni religiose e le dottrine metafisiche descrivono la Fine dei Tempi, la fine del ciclo come l’Ultima Battaglia, la Battaglia Finale. Le varie tradizioni trattano in modo differente questo conflitto, e a volte ciò che in una tradizione è presentato come il “partito del Male”, diviene in un’altra tradizione il “partito del Bene” e viceversa.

Ad esempio, per i cristiani ortodossi alla fine dei Tempi il giudaismo è considerato come la religione dell’Anti-Cristo. Mentre per i giudei, fedeli da sempre alla convinzione di essere il popolo eletto, “i goi cristiani del paese del nord di re Gog” agiscono come una concentrazione del Male escatologico.

Gli U.S.A. aspirano a stabilire sul pianeta uno speciale Nuovo Ordine Mondiale.

Gli Induisti sono certi della rapida conclusione del Kali-Yuga, l’Età Oscura.

Nelle comunità cristiane circolano sempre più le profezie sull’Ultimo Papa (Flos Florum) per i cattolici romani e sull’Ultimo Patriarca per gli ortodossi. I lamaisti sono sicuri che il presente Dalai Lama sarà l’ultimo.

Nel romanzo 1984 di Orwell, è citato il termine Eurasia abbinato ad una delle tre superpotenze continentali nate dopo l’ipotetica guerra.

L’Ultima Battaglia è in corso…

CONCLUSIONI

Ora sicuramente vi chiederete, quale tra questi due schieramenti sia meglio che vinca. La risposta non vi piacerà: nessuno dei due.

Entrambi gli schieramenti non sono interessati a portare avanti il mondo e la società come l’abbiamo conosciuta prima di questa falsa emergenza sanitaria. Entrambi gli schieramenti vogliono assoggettare il mondo al proprio potere in modo definitivo e voltare pagina per aprire un nuovo capitolo per l’Umanità.

Entrambi gli schieramenti impiegheranno l’autorità senza mezzi termini: uno con la la leva economica l’altro con quella politica, ma entrambi vogliono schiavizzare il genere umano.

Pertanto lo scontro tra i due schieramenti è inevitabile e prossimo, siamo ad un punto di non ritorno dove il compromesso è sempre meno rispettato e di durata sempre minore.

Esiste una soluzione? Certo!

Ricordate la descrizione della struttura della civiltà gilanica di Catal Huyuk? No!? Consiglio di approfondire e dedicare tempo alla ricerca di questa splendida civiltà.

L’informazione è Libertà, l’ignoranza è schiavitù!

