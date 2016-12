Sul coro dell’Armata Rossa la vendetta (annunciata) per la sconfitta in Siria

DI GIULIETTO CHIESA

Non ho, ovviamente, nessuna prova. E aspetterò, come tutti, i risultati dell’inchiesta. Ma non credo all’ipotesi di un guasto, o di un errore del pilota.

L’aereo era un antico Tupolev 154, è vero. Ma quando a viaggiare sono passeggeri di grande importanza e significato, i controlli sono rigorosissimi.

Abbattere il coro dell’Armata Rossa significa colpire al cuore i sentimenti di decine di milioni di persone.

È molto più che terrorizzare la popolazione civile.

Per questo penso che qualcuno dei servizi segreti dell’Occidente abbia fatto i suoi conti.

Siamo in guerra contro la Russia. Lo siamo senza averlo deciso, senza nemmeno saperlo. Ma ci sono eserciti che si muovono, in segreto. E che non ammettono di poter essere sfidati.

Avevano promesso una reazione, dopo Aleppo. Questa ha tutta l’aria di una risposta feroce.

È un segnale. Non sarà rivendicato da nessuno.

Giulietto Chiesa

25.12.2016