Senza antidoti

megachip.globalist.it

La vicenda di Lavagna un esempio di depravazione istituzionale.

Fernando Arrabal raccontando la guerra civile spagnola osservava come il grado di degradazione conseguente alla sconfitta della rivoluzione avesse presentato anche fenomeni di depravazione: alcune madri denunciarono il proprio figlio alle autorità franchiste.

A Lavagna una madre avendo constatato che il figlio sedicenne faceva uso di droghe leggere si è ripetutamente rivolta alla Guardia di Finanza per chiedere una perquisizione nella camera del ragazzo. La quale avendo constatato che non si trattava di un criminale ma di un consumatore normale ha svolto la perquisizione a loro dire con un certo tatto. Secondo la loro dichiarazione sono intervenuti perché la signora aveva insistito e “sembrava disperata”. Il ragazzo, saputo dell’intervento delle guardie si è lanciato dalla finestra, perdendo la vita.

La “disperazione” della delatrice in questione è stata poi commentata da lei stessa nel corso del funerale. Ha ringraziato la Guardia di Finanza per il loro intervento (anche se ha avuto come effetto collaterale la morte del ragazzo). Le sue parole:

“Grazie per aver ascoltato un urlo di disperazione di una madre che non poteva accettare di vedere suo figlio perdersi e ha provato con ogni mezzo di combattere la guerra contro la dipendenza. Non c’è colpa né giudizio nell’imponderabile e dall’imponderabile non può che scaturire linfa buona per la lotta contro il male… grazie“.

Forse bisogna considerare questa signora anch’essa come una vittima, una vittima della propaganda dove il potere costituito non ha remore a sacrificare innocenti pur di imporre i propri interessi anche con la violenza. Tra Bush e questa signora c’è una differenza solo quantitativa. Mentre quello non ha avuto dubbi nel sacrificare le persone presenti nelle Torri Gemelle e quindi nel decimare le popolazioni di Afghanistan, Irak, etc., questa signora non ha avuto dubbi: primo la “lotta contro il male” poi il ragazzo.

Un prodotto del bombardamento quotidiano dei media è proprio il ricorso alle forze di polizia. Addirittura da Sanremo Claudio Conti non ha potuto fare a meno di “ringraziare” le forze dell’ordine, come se queste avessero avuto un ruolo nella qualità delle canzoni. Questa vicenda è un esempio che ha mostrato un rovesciamento della coscienza di molte persone senza antidoti: il sentimento materno che è alla base dei sentimenti umani, è stato sostituito dalla osservanza fedele alle istituzioni del potere, sfociando in questo caso in vera e propria depravazione istituzionale.

16.02.2017