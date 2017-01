Quelli di Maidan Ora Vogliono Trump

Putin ha fatto queste osservazioni durante una conferenza stampa congiunta con il nuovo presidente della Moldavia, Igor Dodon, in visita a Mosca. Ecco quanto scrive Sputnik su Putin:

“A mio parere, ci sono diversi obiettivi, alcuni dei quali sono evidenti. Il primo è minare la legittimità del presidente-eletto degli Stati Uniti Per inciso, a questo proposito vorrei sottolineare che — che sia che la gente voglia o non voglia Trump — un tentativo del genere lede notevolmente gli interessi degli Stati Uniti “.

“Sembra che siano andati a Kiev ad allenarsi e che adesso siano pronti per organizzare una seconda ‘Maidan’ a Washington, per evitare che Trump entri in carica”, ha detto Putin.

“Il secondo obiettivo è legare mani e piedi al presidente neo-eletto per non permettergli di mettere in atto le promesse fatte in campagna elettorale al popolo americano e alla comunità internazionale”, ha aggiunto.