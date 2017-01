Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni durante la riunione nel quartier generale della Protezione civile a Rieti per fare il punto della situazione dopo il nuovo sisma di ieri. Accanto a lui il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio (s) e il commissario straordinario per l'emergenza terremoto Vasco Errani (d), 19 gennaio 2017. ANSA/ UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI-TIBERIO BARCHIELLI +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++

Imprevisti DI ALESSANDRA DANIELE carmillaonline.com Chi avrebbe potuto prevedere la neve d’inverno? Il terremoto in zona terremotata?

Chi avrebbe potuto prevedere che una scossa in montagna avrebbe causato una slavina?

Il governo raccomanda di evitare le polemiche.

Non è il momento di mettersi a cercare i colpevoli.

Potremmo trovarli.

Alessandra Daniele Fonte: www.carmillaonline.com Link: https://www.carmillaonline.com/2017/01/20/imprevisti/ 20.01.2017

