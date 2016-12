Il piano della Banca Mondiale e dell’ONU per la compensazione delle emissioni di carbonio è “complice” del genocidio per l’appropriazione del terreno IL PIANO DELLA BANCA MONDIALE

L’ emergenza degli indigeni Sengwer in Kenya mostra chiaramente come la compensazione delle emissioni di carbonio stia facendo aumentare il potere di ricolonizzazione aziendale nel sud.

Tra il 2000 ed il 2010 500 milioni di acri di terreno in Asia, Africa, America Latina e Caraibi sono stati acquisiti o sottoposti a negoziazione in seguito ad accordi presi nell’interesse di governi stranieri o di corporations transnazionali.La maggior parte di essi è stata condotta con lo scopo di incrementare la produzione di colture e di biocarburanti da esportare nei paesi più ricchi e sviluppati, provocando come risultato l’abbandono dei terreni da parte dei piccoli proprietari terrieri che, di conseguenza, si ritrovano senza alcuna fonte di sostentamento. E le comunità locali muoiono di fame.

La monopolizzazione dell’intero patrimonio coltivabile mondiale da parte di alcune multinazionali e di investitori molto potenti sta avvenendo in maniera sempre più rapida. Il fenomeno è sicuramente legato al fatto che le risorse scarseggiano e, di conseguenza, i prezzi aumentano. Secondo un’inchiesta condotta da Grain, l’organizzazione statunitense per i diritti sulla terra, “la domanda mastodontica da parte delle industrie energetiche ed alimentari sta sottraendo acqua e terreno alle aziende locali per destinarli alle grandi industrie”.

Bisogna tuttavia tenere conto di altri fattori meno noti, come “il risparmio energetico” e “la compensazione delle emissioni di carbonio”.

L’ organizzazione non governativa inglese FPP (Forest Peoples Programme) denuncia che nel Kenya occidentale il Kenya Forest Service (KFS) ha dato fuoco ad oltre un migliaio di case per obbligare i 15000 indigeni Sengwer sparsi nel territorio ad abbandonare le proprie abitazioni nella foresta di Embobut e sui colli Cherangany.

Tutti i governi che si sono succeduti a partire dal 2007 hanno minacciato di sfratto le comunità Sengwer della foresta Embobut. Il termine ultimo per abbandonarla era gennaio di quest’anno, e per fare in modo che questa scadenza venisse rispettata si è pensato bene di abbattere una scarica di violenze nella zona. Il pretesto dello sgombero è stato che gli indigeni Sengwer – erroneamente etichettati come “squatters” – sono i diretti responsabili del degrado ambientale.

Stando ai dati forniti dal KFS, tuttavia, la situazione in alcune zone della foresta del monte Elgon è ancora più complicata. Nel 2010 gli indigeni Ogiek sono stati costretti a trasferirsi con la scusa della conservazione forestale e della riforestazione. Survival International riporta che a febbraio di quest’anno gli Ogiek, proprio come i Sengwer, sono stati obbligati con la forza ad abbandonare le proprie case in quanto violatori di ingiunzioni governative. Il tutto accompagnato da dossier ufficiali che hanno avuto come risultato la confisca dei terreni.

E’ indubbio che la deforestazione dipenda, in qualche maniera, dall’attività delle comunità meno abbienti, e al tempo stesso l’approccio del governo keniota mostra chiaramente di favorire interessi parrocchiali. Nelle foreste non vivono solo gli indigeni, ma anche migliaia di coltivatori di tè, taglialegna e squatters.

A quanto emerso da un dossier interno condotto nel 2000 dall’ International Unionfor Conservation of Nature (IUCN) volto a rivedere il programma di conservazione del governo keniota – finanziato a livello internazionale – “le foreste del Monte Elgon non sono gestite in maniera sostenibile”. Ciò che viene sottolineato è che “tanto le piantagioni autoctone quanto quelle indotte non sono sostenibili, il limite fissato per il rumore viene costantemente infranto, la soglia del reimpianto puntualmente superata, la gestione del raccolto è fuori controllo e soprattutto fuori dai limiti dettati dal Forest Department”. La conseguenza non può che essere “un impoverimento massivo delle risorse forestali”.

Lo IUCN ha fatto anche allusione alla commistione tra il governo del Kenya e la RaiPly Ltd, una compagnia keniota che si occupa della produzione di manufatti in legno: “Non si capisce per quale motivo e in quale maniera la RaiPly abbia ottenuto il permesso di raccogliere specie autoctone, aggirando completamente il divieto di attingere dalle foreste indigene”.

Inchieste parlamentari ufficiali risalenti già a maggio del 1999 mostrano chiaramente che i politici kenioti sono alle prese con la questione oramai da tempo. Dalla domanda posta all’allora assistente ministro alle risorse naturali Peter Lengees da parte di un deputato emerge che “nella foresta di Elgon si stanno abattendo degli alberi”, con conseguente minaccia per i fiumi “da entrambi i versanti”. L’accusa agli ufficiali governativi locali è quella di “essersi spartiti l’area tra i due fiumi, che ora si stanno prosciugando”.

Lengees ha dichiarato di essere completamente all’oscuro di tutto ciò e il che ha spinto ad interrogare un altro ex esponente politico, George Kapten, il quale ha affermato che “dei camion provenienti da Raiply hanno trasportato del pregiatissimo legno di teak dalla foresta del monte Elgon. E vorrei aggiungere che le massime autorità del paese possiedono delle quote nella RaiPly”. Lengees ha riconfermato la sua estraneità ai fatti, ma al tempo stesso ha ammesso che alla Rai Ply “è stato dato il permesso di abbattere delle foreste in Kenya”.

Attualmente RaiPly rientra nella lista delle majors esentate dal divieto di disboscamento parziale emesso dal governo che, in buona sostanza, sta dando il suo benestare alle varie compagnie che disboscano al fine di dare un impulso all’economia e che, parallelamente, si accaniscono contro le comunità indigene – il cui impatto sul territorio è, in paragone, assolutamente trascurabile.

La piaga degli indigeni in Kenya è sintomatica dell’approccio fallimentare degli enti internazionali alla questione della salvaguardia ambientale.

L’NRMP (Programma per la Gestione del Patrimonio Naturale) promosso dalla Banca Mondiale in accordo con il governo keniota e lanciato nel 2007 ha fruttato fondi per alcuni progetti riguardanti le colline Cherangany. Questo programma rientra tra quelli contemplati dal REDD (Progetto per la Riduzione delle Emissioni Derivate dalla Deforestazione e dal Degrado Forestale), a sua volta sostenuto dall’ONU, che prevede dei finanziamenti ed una serie di interventi sul campo – alcuni dei quali hanno già avuto inizio nel maggio del 2013.

Stando a questo schema le aziende della parte ricca ed industrializzata del mondo acquisiscono crediti di carbonio da reinvestire nella riduzione di emissioni dalle zone forestali. Questi crediti risultano, nei bilanci, come riduzioni di carbonio. Detto in altre parole hanno il permesso di inquinare mentre si appropriano di terreni e risorse a prezzi stracciati.

Da un brief tenuto dall’ FPP in merito al ruolo svolto dalla Banca Mondiale emerge che l’appoggio dato all’ NRMP (e supervisionato dallo stesso KFS che sta adottando la tattica della “terra bruciata” nelle Cherangany) va a violare le politiche tutelari messe in atto dalla Banca stessa.

Un reclamo formale sporto dai Sengwer a gennaio dello scorso anno dichiara che la violazione dei diritti umani da parte delle forze keniote è il risultato diretto del programma promosso dalla Banca Mondiale: “ Un esempio del danno causato è lo spostamento dei confini della riserva delle Cherang

any, dove le famiglie Sengwer si sono trovate ad abitare senza aver ricevuto il minimo preavviso né tanto meno essere state consultate. Il che, ovviamente, si è tradotto nel loro sfratto immediato da parte del KFS, a sua volta finanziato dalla Banca Mondiale. In genere nel 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013 questi sfratti avvenivano dando fuoco alle abitazioni e alle scorte di cibo”.

A febbraio la Banca Mondiale ha negato l’esistenza di qualunque tipo di nesso tra il suo programma e gli sgomberi coatti, e ha offerto al governo keniota di: “trovare insieme il modo migliore per creare dei nuovi insediamenti, in linea con le politiche per la tutela ambientale che mirano a migliorare o almeno a ripristinare la qualità della vita delle popolazioni costrette, contro la loro volontà, a ricollocarsi”.

A marzo il network No REDD in Africa (il Nran, un gruppo di organizzazioni civili africane) ha indirizzato alla Banca una lettera, sottoscritta da oltre 60 enti non governativi internazionali, in cui l’accusa di “essere complice del governo keniota sia nell’opera di sfratto dei Sengwer che nelle manovre volte ad omettere il genocidio culturale in corso”.

E ancora: “Come finanziatore e broker di crediti di carbonio, la Banca Mondiale ha favoreggiato e supportato il trasloco forzato di un’intera comunità indigena sfruttando il Piano per la Gestione delle Risorse Naturali (NRMP), che implica la messa in atto del REDD (Progetto per la Riduzione delle Emissioni Derivate dalla Deforestazione e dal Degrado Forestale) nelle colline Cherangany.

Attualmente la denuncia dei Sengwer è sotto l’esame del Comitato Revisore della Banca Mondiale che, tuttavia, stando quanto afferma Phil Hay – uno dei suoi portavoce – , non si pronuncerà prima di settembre.

“La Banca Mondiale non ha nulla a che vedere con gli sgomberi né con il finanziamento per il reinsediamento nelle aree forestali promosso dall’ NRMP (Programma per la Gestione del Patrimonio Naturale)” dice Hay. “Tuttavia non abbiamo potuto restare fermi a guardare. Il modo in cui sono state condotte le operazioni di sfratto ci ha toccato da vicino e per questo abbiamo avuto dei contatti diretti con il governo keniota”.

La Banca afferma di essere preoccupata, anzitutto, non tanto di come gli sfratti sono cominciati, bensì “della maniera in cui sono stai gestiti”.

Un dossier prodotto dalla Rights and Resource Initiative (RRI), avente sede a Washington, mostra in maniera lampante qual è stato l’atteggiamento dell’ONU e della Banca Mondiale nei confronti del REDD: hanno fatto di tutto per spianare la strada ai governi ed agli investitori stranieri che vogliono mettere le mani sul carbonio, mettendo così a repentaglio i diritti sul suolo e la qualità della vita delle comunità indigene.

Nell’ambito di questo studio sono stati presi in esame 23 paesi con reddito medio basso in America Latina, Asia ed Africa la cui superficie va a coprire il 66 percento del patrimonio forestale mondiale. La conclusione è che il REDD non ha stabilito nessun tipo di legge o di meccanismo che potesse consentire alle popolazioni indigene ed alle comunità locali di trarre profitto dal carbonio nel loro territorio.

“I diritti sulle loro foreste sono pochi, ma quelli sul carbonio che da esse si ricava sono ancor meno”, afferma Arvind Khare, direttore esecutivo dell’ RRI.

Nel corso del vertice sul clima tenutosi a Varsavia nel novembre del 2013 i rappresentanti delle Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo in base al quale il REDD può andare avanti, ma non è stato messo in chiaro chi debba controllare e beneficiare dei proventi derivanti dal carbonio ricavato dalle foreste locali.

L’approccio del Fondo per il Carbonio della Banca Mondiale è stato ampiamente criticato da diversi gruppi della società civile in quanto foriero di conflitti tra i diritti dei nuovi proprietari e quelli da sempre appartenenti alle comunità locali. La mancanza di una normativa chiara in materia di salvaguardia lascia il via libera agli appropriamenti illeciti da parte del governo e delle corporations.

Tony La Viña, decano dell’Ateneo School of Government e presidente delle trattative intergovernative del REDD nel corso dei summit sul clima svoltisi a Copenhagen e a Durban, dichiara: “I mercati del carbonio, quando operativi, devono supportare la tutela del patrimonio forestale da parte di coloro che lo vivono, piuttosto che mettere nelle mani dei governi l’ennesimo strumento per togliere ai cittadini le risorse che hanno salvaguardato e da cui hanno dipeso per intere generazioni”.

Secondo l’associazione No REDD in Africa la messa in atto dei principi del REDD potrebbe condurre al genocidio proprio perchè gli indigeni ed i loro diritti non sono nemmeno contemplati.

Chris Lang, un esperto di scienze forestali inglese che si occupa del blog REDD Monitor, concorda sul fatto che stando agli schemi del REDD in materia di gestione del suolo forestale ed agricolo “le popolazioni locali potrebbero ritrovarsi private del diritto alla terra da cui dipende la loro stessa sopravvivenza. Il disastro su simile scala rispecchierebbe a pieno la definizione data dall’ONU di genocidio”.

Dr. Nafeez Ahmed

Fonte: www.theguardian.com

Link: http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/jul/03/world-bank-un-redd-genocide-land-carbon-grab-sengwer-kenya

3.07.2014

Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di DONAC78