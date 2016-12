IL FALSO MISTERO DEL PERCHE' CI ODIANO

DI SHELDON RICHMAN

Che cosa hanno in comune Barack Obama e Donald Trump? Tra le altre cose non hanno, o fingono di non avere, alcuna idea sul perché alcuni musulmani ci odino. Trump dice (avevo quasi scritto crede, ma non sono poi tanto sicuro che ci sia qualcuno, incluso Trump stesso, che sappia che cosa lui crede) che i musulmani dovrebbero essere espulsi dagli Stati Uniti fino a quando: “fino a quando i governanti del paese possano capire cosa sta accadendo.”.”

Vi faccio notare che Trump include sé stesso tra coloro che non hanno ancora capito, altrimenti ce lo avrebbe sicuramente detto. Lui non sa, oppure non gli importa sapere, perché vi siano persone intenzionate a uccidere americani.

Concediamo a questi membri dell’elite americane il dovuto: uno si deve veramente impegnare per far apparire un mistero il terrorismo anti-americano (ed anti-occidentale) che trae origine dal Medio Oriente. È necessario uno sforzo prodigioso per mantenere un’aria di innocenza a proposito di San Bernardino e di Parigi, per nessuno che pretenda di essere informato può invocare come scusa l’ignorare la lunga storia dell’imperialismo USA ed occidentale nel mondo musulmano. Questo include il rovesciamento nel 1953, ad opera della CIA, del governo democratico dell’Iran, il sistematico supporto degli USA di corrotte ed autocratiche monarchie e dittature arabe, l’aver rafforzato i musulmani sciiti iracheni, e l’appoggio incondizionato alla brutale politica di Israele contro i palestinesi (tra i fatti più recenti, la sanguinaria e sanguinosa guerra a Gaza, che ha ucciso centinaia di non combattenti).

Nei 10 anni prima degli attacchi dell’11 settembre, le amministrazioni Bush senior e Clinton hanno bombardato l’Iraq, mantenendo al tempo stesso un embargo specialmente sulle apparecchiature necessarie alle infrastrutture idriche e sanitarie distrutte dall’aviazione americana durante la (prima) Guerra del Golfo. È morto mezzo milione di bambini. Questo è accaduto anche quando i governanti americani hanno promesso, rimangiandosi poi la promessa, di richiamare le forze USA dai luoghi santi dell’Islam in Arabia Saudita.

Dall’aria gli americani uccidono continuamente non combattenti in Siria ed in Iraq; soltanto in quest’ultima settimana “almeno 36 civili, tra cui 20 bambini, in un villaggio nella Siria orientale, secondo quanto riportato da McClatchy DC. Per caso gli americani lo notano? Naturalmente no, ed è questo il motivo per cui è possibile far sembrare fenomeni misteriosi i fatti di San Bernardino e di Parigi.

Queste cose accadono tutti i giorni. L’attacco degli Stati Uniti contro l’ospedale di Medici senza Frontiere a Kunduz, in Afghanistan, risalta vividamente su questo sfondo di crimini di guerra.

Il governo degli Stati Uniti ha condotto (e tuttora conduce) una guerra con velivoli radiocomandati (c.d. droni, N.d.T.) in moltissime aree, inclusi Afghanistan, Yemen, Somalia e Pakistan. Gli americani hanno la benché minima idea di come si viva sotto la costante minaccia dei droni? Sappiamo che la risposta è no; però lo sanno molti musulmani, e molti altri possono simpatizzare.

Dato che gli sparatori di San Bernardino avevano radici in Pakistan, varrebbe la pena di considerare la guerra con i droni condotta laggiù, come parte della lotta contro al-Qaeda ed i Talebani in Afghanistan. Steve Coll, nel suo articolo del 24 novembre 2014 sul New Yorker dal titolo “Assistere senza battere ciglio: La guerra dei droni in Pakistan”, afferma che quel paese “ha subito più attacchi di droni di qualsiasi altro paese, oltre quattrocento.” Scrive Coll: “I droni armati sono aerei senza pilota in volo lento, dotati di telecamere, dispositivi d’ascolto e missili aria-terra. Possono restare in volo sopra i bersagli per ore, trasmettendo video delle scene al di sotto, e poi colpire all’improvviso. La maggior parte delle volte, i “piloti” remoti non sanno chi sia il bersaglio.

Obama ha affermato che i droni uccidono pochissimi non combattenti, ma questa affermazione viene confutata da molte autorevoli fonti, inclusi, continua Coll, un team di studenti di legge della New York University e della Stanford che hanno confermato che “i droni utilizzati dalla CIA non erano affatto così discriminanti verso i non combattenti come i responsabili dell’agenzia vorrebbero far credere.”

Le stime delle uccisioni variano, ma i totali sono significativi, per le famiglie e gli amici, e per i musulmani lontani che vedono i propri correligionari massacrati mentre vivono badano ai propri affari.

Che cosa trasforma un musulmano infuriato e addolorato in qualcuno che desidera solo uccidere americani indiscriminatamente? È difficile trovare una risposta esaustiva a questa domanda, ma quando una violenza simile a quella inflitta dagli Stati Uniti avvicina un musulmano ad una forma più radicale della fede, in cerca di vendetta, la spiegazione è molto più politica che religiosa. Se si trattasse di terrorismo in tempo di pace, sarebbe un’altra storia, ma non è così.

Non sono i musulmani “moderati a dover prendere la guida per porre fine al terrorismo: sono gli ispiratori della politica estera statunitense, le cui quotidiane atrocità fanno degli americani dei bersagli a casa propria.

Sheldon Richman cura il blog Free Association ed è membro anziano e presidente del consiglio di amministrazione del Center for a Stateless Society

