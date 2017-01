Hillary Clinton trama un suo ritorno dopo la sconfitta alla presidenza degli Stati Uniti

DI PETER WALKER

‘La resistenza é nel DNA dei Clinton” dice l’ex-Capo di Gabinetto alla Casa Bianca

Dopo un periodo di riposo più che meritato, pare che Hillary Clinton stia architettando la sua prossima mossa, dopo la sconfitta alla elezioni presidenziali USA.

Sembra assai improbabile un ritorno in politica di prima linea per la 69enne Hillary; tuttavia, l’ex governatore di New York ha riferito del progetto di lavorare insieme all’ex-Presidente Barack Obama nell’iniziativa Organizing for Action, mirata mirata a coltivare nuovi leader nel partito democratico.

Ma questa è solo una delle opzioni sul tavolo per la Signora Clinton, che sfoggia una sua nuova immagine accanto al marito, l’ex-presidente Bill.

Pare che il Sig. Clinton abbia esaminato attentamente i risultati della corsa presidenziale 2016 nel quadro di un indagine sull’ intervento del Direttore della FBI James Comey nell’ultima campagna e sulle interferenze da parte della Russia.

“Nonostante la grande delusione, nel DNA dei Clinton c’è la resistenza” ha detto al sito web Politico Mack McLarty, il primo capo di gabinetto alla Casa Bianca di Clinton. “Quindi, mentre da una parte non mi aspetto di vederli riaffermare la loro autorità, credo che si presenteranno delle naturali opportunità che coglieranno volentieri.”

E’ improbabile che la Clinton crei un suo gruppo politico, ma pare che con suoi amici abbia parlato dell’opportunità di un suo partito, dopo il danno causato da quelle sue e-mail trapelate attraverso il Comitato Nazionale del Partito Democratico durante l’ultima campagna presidenziale.

La coppia, in ogni caso, mantiene un basso profilo in vista delle imminenti elezioni alla presidenza dello stesso Comitato, previste per il mese prossimo, dove si profilerebbe un prossimo scontro Clinton-Sanders.

I leader di partito e gli amici si augurano di rivederli nuovamente impegnati nella raccolta dei fondi politici e nella campagna di metà mandato del 2018.

“Sarei sorpreso (se Bill Clinton uscisse dalla scena politica) per il solo fatto che ha tanti amici ancora coinvolti in politica e con cui ha lavorato per tantissimi anni” ha detto Skip Rutherford, Rettore della Clinton’s School of Public Service dell’Università dell’Arkansas e presidente fondatore della Fondazione Clinton.

Intanto, la Clinton ha già escluso una sua candidatura a Sindaco di New York.

Peter Walker

Fonte: http://www.independent.co.uk/

Link: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/hillary-clinton-plot-political-comeback-lose-us-presidential-election-donald-trump-bill-clinton-a7542831.html

25.01.2017

Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di SKONCERTATA63