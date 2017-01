Gli U2 ritardano il nuovo album a causa della vittoria di Trump

FONTE: TRUTHSEEKER.CO.UK

Introduzione, 15 gennaio 2017

Le “celebrities” che stanno sputando sentenze su Trump credono veramente in ciò che dicono? O è tutto a vantaggio dei media?

Vale la pena chiederselo perché ho notato i commenti di Bono alla fine di questo pezzo. Bono, che ricorderete essere incredibilmente ricco, con una ricchezza stimata intorno ai 900 milioni di dollari. Vero, è a corto di 100 milioni per essere miliardario, ma in termini concreti non ha bisogno di niente. A parte l’essere premiato come cavaliere onorario, in riconoscimento al suo lavoro come attivista in beneficenza, è anche un grande compagno di George W. Bush.

Perciò nonostante il suo atteggiarsi da rock star, non è un’esagerazione affermare che Bono sia una colonna d’establishment. Lasciamo che ognuno si chieda: quanto è realmente sincero tutto questo atteggiarsi e protestare delle celebrità contro Trump? Ed.

[Caption: Bono mostra un premio ricevuto dalla regina Elisabetta II – la stessa regina che ha dato un riconoscimento all’abusatore di massa Jimmy Savile. Notate il tema “one eye” sottostante].

Gli U2 hanno scelto di ritardare il lancio del loro nuovo album “Songs of Experience”, a causa della vittoria delle elezioni da parte di Trump.

“L’elezione (è avvenuta) ed il mondo è cambiato improvvisamente”, dichiara il chitarrista The Edge al Rolling Stone. “Siamo appena andati, ‘dobbiamo solo aspettare un attimo, ci dobbiamo prendere un minuto per pensare a questa registrazione e su come sia collegata a ciò che sta succedendo nel mondo’”.

Non è chiaro quando uscirà il nuovo album.

“L’80% del lavoro è iniziato prima del 2016, ma la maggior parte è stata scritta nella prima parte del 2016, ed ora, e credo sarete d’accordo, il mondo è un posto diverso”, ha spiegato. “ È come se un pendolo avesse fatto improvvisamente una enorme oscillazione in un’altra direzione”.

In precedenza, questa settimana, il gruppo aveva annunciato che sarebbero stati in tour la prossima estate per celebrare il trentesimo anniversario del loro album “Joshua tree”, che uscì durante le amministrazioni Reagan e Thatcher, rispettivamente in Usa e Regno Unito.

“È come se stessimo proprio tornando lì, in un certo senso”, ha detto The Edge. “Credo che nessuno dei nostri lavori sia mai tornato al punto di partenza in questo modo”. Sembrava che: “wow, queste canzoni hanno un nuovo significato e una nuova importanza oggi a cui non avremmo pensato tre, quattro anni fa”.

“Siamo felici di prenderci questo momento per riorganizzare e pensare all’album che ha molti anni, ma che sembra ancora rilevante”, ha detto The Edge.

Non è la prima volta che un membro degli U2 parla di elezioni presidenziali. Il leader della band Bono, ha chiamato Trump potenzialmente “ la peggiore idea che sia mai capitata all’America”, durante un’intervista con Charlie Rose.

Ned Ehrbar- CBS news, 10 gennaio 2017

