E’ ORA CHE LE GRANDI ORGANIZZAZIONI VERDI SI LIBERINO DAI COMBUSTIBILI FOSSILI

DI NAOMI KLEIN

LaJornada

Il movimento che chiede che le istituzioni di pubblico interesse “disinvestano” dal combustibile fossile è in piena attività. Stando all’ultimo conteggio c’erano 305 campagne attive per la dismissione in oltre 100 città statunitensi. La richiesta è arrivata anche in Canada, Australia, Olanda e Gran Bretagna.

E nonostante sia stato lanciato ufficialmente da sei mesi il movimento conta già alcune vittorie: quattro collegi statunitensi hanno annunciato la loro intenzione di ritirare quello che hanno investito in azioni e obbligazioni nei combustibili fossili, e a fine aprile 10 città degli Stati Uniti hanno fatto simili promesse, compresa San Francisco (Seattle si è aggiunta da mesi).

Nonostante ci siano molti dettagli che devono essere chiariti per assicurare questi impegni, la velocità con la quale questa idea si è diffusa lascia intendere chiaramente che c’era molta richiesta implicita. Cito la dichiarazione d’intenti del movimento “Liberi dai Fossili”: “Se rovinare il clima è un male, allora è male guadagnare con questa devastazione. Crediamo che le istituzioni religiose ed educative, i governi locali e statali, e altre istituzioni che servono l’interesse pubblico non debbano investire nei combustibili fossili”. Sono orgogliosa di aver fatto parte del gruppo 350.org (http://350.org/) che ha lavorato con studenti e altri compagni per sviluppare la campagna Liberi dai Fossili. Però adesso mi rendo conto che nella lista manca un obbiettivo importante: le proprie organizzazioni in difesa dell’ambiente.

L’omissione è comprensibile. Ogni anno le associazioni ambientaliste raccolgono enormi quantità di denaro, con la promessa che i fondi saranno destinati al tentativo di prevenire un catastrofico riscaldamento globale. Al contrario, le compagnie di combustibili fossili fanno tutto il possibile affinché la catastrofe sia inevitabile. Uno penserebbe che le associazioni ambientaliste vorrebbero essere sicure che il denaro che raccolgono per salvare il pianeta non sia investito nelle compagnie il cui piano aziendale richiede che detto pianeta sia cucinato e che hanno sabotato tutti i tentativi per realizzare una seria azione climatica in più di due decenni.

Ma, almeno in alcuni casi, questa era una supposizione errata. Forse non sarà una completa sorpresa, che alcune delle più prestigiose organizzazioni ambientaliste si sono comportate per molto tempo come se avessero una partecipazione nel settore del petrolio e del gas. Hanno portato il movimento climatico a diverse strade senza uscita: mercato del carbone, meccanismi di compenso del carbone, il gas naturale come “combustibile che serve da ponte”. Quello che tutte queste politiche avevano in comune è che creavano l’illusione di un progresso mentre consentivano alle aziende petrolifere di continuare a trapanare, a minare e compiere fracking, senza controllo. Abbiamo sempre saputo che i gruppi che maggiormente promuovevano queste false soluzioni ricevevano donazioni e formavano società imprenditoriali con le grandi compagnie. Però argomentavano che era un tentativo, un compromesso costruttivo, per usare il potere del mercato per correggere gli errori del mercato.

Adesso risulta che alcuni di questi gruppi non si limitano solamente a ricevere il denaro prodotto dai combustibili fossili. Sono letteralmente proprietari parziali dell’industria che provoca la crisi che ipoteticamente tentano di risolvere. E il denaro che le associazioni ambientaliste possiedono non è uno scherzo. The Nature Conservancy, per esempio, possiede 1,4 miliardi di dollari in titoli quotati in borsa e si vanta che questo salvadanaio è “uno dei 100 maggiori fondi di donazioni del paese”. The Wildlife Conservation Society possiede un fondo per 377 milioni di dollari, e quello di World Wildlife Fund-USA (WWF-US) vale 195 milioni di dollari.

Permettetemi di chiarire una cosa: molti dei gruppi ecologisti hanno cercato di evitare questo disastro. Greenpeace, 350.org, Friends of the Earth, Rainforest Action Network e molte altre organizzazioni più piccole come Oil Change International e Climate Reality Project non investono in borsa. Allo stesso modo non ricevono donazioni da imprese, oppure impongono così tante restrizioni che le industrie delle estrazioni facilmente si tirano fuori. Alcuni di questi gruppi possiedono delle azioni delle aziende legate ai combustibili fossili, ma solamente per causare loro dei problemi durante le riunioni degli azionisti.

Il National Resources Defense Council è a metà strada. Possiede un fondo per 118 milioni di dollari e, secondo il suo reparto contabile, per gli investimenti diretti: “escludiamo le industrie di estrazione, dei combustibili fossili e le altre aree del settore energetico”. Ciò nonostante il NRDC continua a possedere azioni in fondi di investimento che non verificano che non ci siano combustibili fossili.

I puristi diranno che nessun gruppo ambientalista è pulito, poiché praticamente tutte le associazioni accettano denaro da fondazioni costruite sopra imperi di combustibili fossili. Giust’appunto. Si pensi alla più grande fondazioni di tutte: quella di Bill e Melinda Gates. Nel dicembre 2012 possedeva almeno 958,6 milioni di dollari – quasi mille milioni di dollari – investiti solamente in due giganti delle compagnie petrolifere: ExxonMobil e BP. L’ipocrisia è impressionante: un’importante priorità della fondazione Gates è stata appoggiare la ricerca sulla malaria, malattia intimamente legata al clima. Sia i moscerini che i parassiti della malaria possono prosperare in un clima caldo, e ce ne sono sempre di più. Ha senso lottare contro la malaria mentre si alimenta una delle ragioni per le quali essa si sta propagando con maggiore ferocia in alcune zone?

Certo che no. E ha ancora meno senso raccogliere denaro nel nome della lotta contro i cambiamenti climatici, solo per investirlo in un secondo momento in azioni di ExxonMobil. Eppure è questo quello che sembra stiano facendo alcune associazioni.

Conservation International, tristemente famosa per i suoi rapporti con compagnie petrolifere e altre losche figure, possiede circa 22 milioni di dollari investiti in titoli quotati in borsa e, secondo un portavoce “non abbiamo alcuna politica esplicita che proibisca gli investimenti nelle aziende del settore energetico”. Lo stesso succede con Ocean Conservancy, che possiede 14,4 milioni di dollari investiti in titoli quotati in borsa, incluso centinaia di migliaia in holding di “energia”, “materiali” e imprese di “servizi pubblici”. Un portavoce ha confermato per iscritto che l’organizzazione “non possiede una politica d’investimento che passi per un filtro ambientale o sociale”.

Nessuna di queste organizzazioni ha voluto rilasciare informazioni su quanto di quello che posseggono è investito in compagnie di combustibili fossili. Né vogliono rendere nota la lista dei loro investimenti. Ma secondo Dan Apfel, direttore esecutivo di Responsible Endowments Coalition, a meno che una fondazione dica ai suoi direttori d’investimento di non investire nei combustibili fossili, è quasi sicuro che possiederanno alcune azioni, semplicemente perché queste rappresentano il 13% del mercato statunitense secondo un indice standard. “Tutti gli investitori investono fondamentalmente in combustibili fossili” dice Apfel.

Un altro gruppo che sembra essere lontano dal disinvestire è il Wildlife Conservation Society. Nel suo bilancio per l’anno 2012 descrive una sottocategoria d’investimenti che include: “energia, miniere, perforazioni

petrolifere e affari agricoli”. Quanto del fondo di 377 milioni di dollari del WCS è nelle compagnie di perforazioni petrolifere? Non è data sapere questa risposta, anche se è stata chiesta più volte.

Il WWF-USA mi ha detto che non investe direttamente in corporazioni, però si è rifiutato di rispondere a domande riguardanti i filtri ambientali che applica ai suoi cospicui fondi. Il National Wildlife Federation Endowment prima applicava filtri ambientali ai suoi 25,7 milioni di dollari investiti in titoli che quotavano in borsa, ma adesso, secondo delle voci, dice ai suoi responsabili d’investimenti che “cerchino le compagnie migliori della sua categoria che portino a termine pratiche ambientaliste di conservazione e sostenibilità”. In altre parole, non c’è una politica di non-investimento sul combustibile fossile.

Intanto, The Nature Conservancy – il più ricco di tutti i gruppi ambientalisti – detiene almeno 22,8 milioni di dollari investiti nel settore energetico, secondo il suo bilancio del 2012. Proprio come WCS, TNC si è rifiutato di rispondere alle mie domande o offrire maggiori dettagli su quello che possiede o sulla sua politica.

Sarebbe un po’ sorprendente se TNC non investisse in combustibili fossili, dati i suoi altri impicci nel settore. Un piccolo esempio: nel 2010 il Washington Post ha riportato che TNC “ha accettato quasi 10 milioni di dollari in contanti ed in quote di terreno di BP e di imprese affiliate”; conta BP, Chevron, ExxonMobil e Shell tra i membri del Consiglio di affari.

La faccenda del disinvestimento prende di sorpresa questi gruppi, poiché per decenni hanno potuto fare questo tipo di affari con le aziende inquinanti senza nessuna rogna. Ma adesso, evidentemente, le persone si sono stufate di sentirsi dire che il miglior modo di lottare contro i cambiamenti climatici è cambiando i suoi obbiettivi e partecipando al mercato del carbone, mentre nessuno importuna i grandi inquinatori. E sono ansiosi di portare la battaglia direttamente contro le industrie che sono maggiormente responsabili dei cambiamenti climatici.

Non sembra una richiesta eccessiva. Se la città di Seattle non investe più nel carbon-fossile non dovrebbe farlo anche il WWF? Le organizzazioni ambientali non dovrebbero essere più preoccupate circa i rischi umani ed ecologici che prospettano le compagnie dei combustibili fossili invece che alcuni immaginari rischi per il proprio portafogli d’investimento. Questo porta ad un’altra domanda: in primo luogo per quale motivo questi gruppi stanno raccogliendo così tanto denaro? Se credono ai loro scienziati questo è il decennio cruciale per invertire la tendenza, per quanto riguarda il clima. Per caso TNC sta pianificando di costruire un’arca da milioni di dollari?

Alcuni gruppi, fortunatamente, stanno raccogliendo la sfida. Un piccolo ma crescente movimento nel mondo dei capitali sollecita le grandi fondazioni liberali che i suoi investimenti siano coerenti con la propria missione, la quale non implica il combustibile fossile. E’ ora che le fondazioni “si rendano responsabili di ciò che possiedono” dice Ellen Dorsey, direttore esecutiva del Wallace Global Fund. Secondo lei, la sua fondazione, “è al 99% libera dai combustibili fossili e il processo di disinvestimento sarà completato entro il 2014”.

Ma convincere le grandi fondazioni a non investire è un processo lento ed i gruppi ambientalisti – che almeno in teoria dovrebbero rendere conto ai propri militanti – dovrebbero essere i primi. Alcuni hanno già cominciato. Sierra Club, per esempio, adesso possiede una politica chiara contro gli investimenti o sull’accettare denaro dalle imprese dei combustibili fossili (prima non c’era e questo ha causato molte polemiche). Questa è una buona notizia per i 15 milioni di dollari investiti in titoli quotati in borsa. Ciò nonostante la sua fondazione affiliata, la Fondazione Sierra Club, possiede un portafoglio maggiore – 61,7 milioni di dollari investiti- e comunque è avviato il processo di stilare una politica di dismissione completa, secondo il direttore esecutivo di Sierra Club, Michael Brune.

Per molto tempo il formare società con gli inquinatori è stato il modo in cui i gruppi verdi dimostravano di gestire la situazione. Però i giovani che chiedono il non-investimento – così come i gruppi di base che lottano contro i combustibili fossili nei luoghi dove minano, bucano, distruggono il terreno mediante pressione idraulica, bruciano, intubano o trasportano – hanno una differente visione della questione. Per loro è una cosa seria vincere. Il messaggio per i Grandi Verdi è chiaro: taglia i tuoi vincoli con i combustibili fossili o diventa uno di loro.

Naomi Klein

05.05.2013

Fonte: www.jornada.unam.mx

Link: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/05/index.php?section=opinion&article=026a1mun

Altro link (en) http://www.thenation.com/article/174143/time-big-green-go-fossil-free

Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di JMV (vincileso)