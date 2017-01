Carri armati contro il generale inverno?

DI ANTONIO DE MARTINI

facebook.com

Il carro armato ha i cingoli e può muoversi su ogni tipo di terreno. Il motore di oltre 30.000 di cilindrata sfonda ogni ostacolo.

Mettendo un infermiere al posto del cannoniere e visto che l’abitacolo è climatizzato ( e c’è spazio nella stiva dei proiettili) si possono recuperare persone isolate e soccorrerle.

Ogni carro armato è dotato di apparati radio per i collegamenti e di visori infrarossi per muoversi anche nottetempo.

Sulla griglia dello scafo del carro si possono trasportare grandi quantità di alimenti per gli animali.

In TV ho visto un furgoncino FIAT con colori e targa militare. Dove credono di andare?

Ai miei tempi all’Aquila c’era di stanza un battaglione carri (54) .

Chi è che non decide?

Antonio De Martini

Fonte: www.facebook.com

Link: https://www.facebook.com/antonio.demartini.589/posts/1067533100059147?pnref=story

20.01.2017