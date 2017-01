1.000.000… e continua l’avventura…

Come Don Chisciotte ha superato, l’altro ieri 4 Gennaio 2017, la quota di un milione di pagine viste nell’ultimo mese, esattamente 1.008.188 dal 4 dicembre al 3 gennaio.

Non potevamo avere un inizio anno migliore.

È un traguardo che ci rende orgogliosi e che ripaga degli sforzi che quotidianamente, da 13 anni, facciamo per cercare, nelle pieghe della rete, le notizie che non passano nei mainstream, per proporle ed informare.

Non ci si riesce sempre, ovviamente e sicuramente non si può accontentare il gusto di tutti, ma cerchiamo di fare del nostro meglio per proporre una pluralità di punti di vista sui temi più caldi.

Più di tutto, però, siamo orgogliosi di voi, dei lettori che giorno per giorno ci seguono (il 75% circa sono lettori abituali, mentre un 25% circa ci conosce per la prima volta) e che commentano, partecipano al forum o semplicemente, per la maggior parte, leggono.

Siete voi, la vera spina dorsale di Come Don Chisciotte.

Vogliamo anche ringraziare chi, nel corso di questi anni, si è dato da fare, sottraendo il tempo alla famiglia e ad altre occupazioni personali, per dedicarlo a scrivere, ricercare, tradurre, riportare, articoli e notizie.

Un grazie di cuore a tutta la Redazione, passata, presente e futura.

A proposito della Redazione, come sapete, siamo sempre alla ricerca di collaboratori, quindi chi avesse tempo, voglia e capacità di partecipare, si faccia vivo tramite questa pagina, sarà il benvenuto.

Che dire di altro? il 2016 è stato un anno di cambiamenti, anche per Come Don Chisciotte, abbiamo finalmente cambiato il CMS di base del sito, adottando WordPress e mandando in pensione il vecchio ed onorato PHPNUKE, abbiamo cambiato il look & feel del sito, che ora è fruibile dai mobile, cosa che ci ha permesso di incrementare i contatti di quasi il 40%, abbiamo cambiato server, che adesso può sostenere il nuovo traffico aumentato, presente e futuro. C’è ancora molto da fare, ne parliamo nel forum.

Ci diamo appuntamento a quota 1.500.000 pagine al mese, per rifare il punto della situazione, sono aperte le scommesse su quanto tempo ci vorrà per raggiungere il nuovo traguardo 🙂

Ad maiora!

La Redazione

La vignetta in apertura è una creazione originale del cartoonist Lino Gorlero, per ComeDonChisciotte.org, gentilmente donata per l’occasione.